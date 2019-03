Chtěli jsme do desítky, takže šestka je asi nad plán, říká Kolouch

Hanáci končí základní část extraligy v neuvěřitelném laufu. V úterý v třaskavém a atraktivním derby před pět tisíci diváky porazili Zlín 3:1, vyhráli sedmé utkání v řadě.

Dámy a pánové, kolo před koncem si zajistili čtvrtfinále play off! A to čekal málokdo. S ohledem na nízkonákladový rozpočet. Na početnou marodku, na papírové prognózy o síle kohoutího kádru, o němž se říká, že v něm jsou spíš bojovníci než velcí hokejisté. Ha!

Zatímco bohatýrská Sparta se bude do posledního kola třást o desítku, Hanáky čeká ještě pohodový zápas v pátek v Chomutově, po němž se dozvědí soupeře pro čtvrtfinále a pak dobijí baterky. Vyzvou buď Hradec Králové, nebo Plzeň.

Ta by byla pikantní s ohledem na to, že s ní za poslední tři roky dvakrát ve čtvrtfinále vypadli.

Tehdy před třemi lety skončili dokonce pod vedením trenéra Zdeňka Venery pátí s 85 body. Stejně bodů mají i teď. „Nechtěl jsem Třinec a Liberec, ty jsou ještě o level výš,“ přizná kouč Mory Zdeněk Moták. „Zajímavé je, že to vypadá potřetí na Plzeň,“ pousměje se s jiskrou v oku.

Ne, Olomoučtí nemají splněno, ač by se tak mohlo zdát. Chtějí od návratu do extraligy posouvat svou laťku, což by znamenalo semifinále. Ale nepředbíhejme. Už tak jedou nad plán.

„Nad plán? Proč?“ nesouhlasí Moták a vyjádří tak odpor k častému podceňování jeho soudržné party.

Pozor, není šestá náhodou, leč zaslouženě, ač ještě před sedmi zápasy vypadla z desítky a hrozilo jí nudné play out. Poctivý hokej, urputná defenziva a rychlé výpady, to budou nepříjemné zbraně i pro soka v play off. „Chtěli jsme se dostat do desítky, takže šestka je asi nad plán,“ uznal útočník Petr Kolouch, jenž tečí Švrčkovy rány bitvu se Zlínem završil.

Zápasu nechybělo nic. Obrovské šance, potyčky, zběsilé tempo, bouřlivá kulisa. Jen divačku nemusel ve druhé třetině odražený puk trefit do obličeje a způsobit krvavý šrám. „Vynikající zápas, playoffový, maximální nasazení, pouze málo gólů na to, kolik bylo šancí,“ řekl zlínský trenér Robert Svoboda.

Jeho tým potřebuje k jistotě desítky bod. Má ještě jeden pokus doma proti Brnu. „Upínáme se k pátku, který všechno rozhodne.“

Postrádal produktivního Ondráčka a zkušeného zadáka Žižku.

Naopak do centru prvního útoku se vrátil Fořt. Olomoucká ofenziva je zase citelně oslabená o elitního centra Knotka. V útoku chybí i Nahodil, v obraně Jaroměřský s Galvasem a v bráně Konrád, jehož však skvěle nahrazuje Jan Lukáš. Znovu zářil. I proto mohl v čase 19:30 poslat domácí do vedení křídelník Jergl. Olomoucký odchovanec v dresu Zlína Jakub Herman ztratil ve středním pásmu kotouč při dlouhé kličce na obrovitého Škůrka. Jergl se nenápadně protančil kolem dvou soupeřů a střelou po ledě mezi betony načapal brankáře Kašíka.

Na začátku druhé třetiny využila Olomouc svou první přesilovku. A hodně netradičně. Dvojice Káňa – Burian ujela na Kašíka, vyměnila si puk a Vilém Burian zvýšil na 2:0.

Ve třetí třetině přišla Kolouchova pojistka. Až pak snížil dorážející Gazda. A když v závěru Liberec srazil sedmé Vítkovice, mohlo v plech aréně explodovat všeobecné veselí: My tu ligu stejně vyhrajem!