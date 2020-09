Olomoucký kouč Tomajko po výhře: Podržel nás Braňo, byli jsme produktivnější

Kohouti zazářili hlavně třemi góly v první třetině. Z první pořádné šance se trefil Burian a v 6. minutě zvyšoval na 2:0 mladý útočník Jakub Navrátil, který si tak osladil premiérový start v nejvyšší soutěži. Sebevědomě si v přesilovce sjel před branku, kličkou rozhýbal brankáře Kašíka a zamířil nahoru. Extraligová vrata rozrazil a vešel do nich pěkně středem. „Puk mám, Bambus mi ho vzal,“ smál se jednadvacetiletý odchovanec Přerova.

Na jaře měl nabídku i ze Zlína, o to pikantnější příchuť jeho trefa měla. „Do Olomouce to mám sice o kousek blíž, ale rozhodla spíš herní vytíženost, mohl bych si tu víc zahrát a zatím to platí. Kluky ze Zlína ale znám skoro všechny, takže to bylo trochu vyhrocené, nic jsme si nedali zadarmo a naštěstí to dopadlo v náš prospěch,“ mohl být mladý útočník spokojený. Řešil jen, kolik ho bude první gól stát. „Malá částka to nebude, co jsem slyšel,“ tuší.

Nebyl však sám z mladé kohoutí krve, kdo na sebe upozornil. U prvního a třetího gólu asistoval Jan Bambula a především druhá z jeho akcí, která končila přihrávkou před prázdnou branku na Tomečka, musela olomouckým trenérům lahodit. „První třetina nám vyšla parádně,“ pochvaloval si kouč Jan Tomajko. „Zlín měl také šance, nějaká přečíslení, ale podržel nás Braňo a my jsme byli produktivnější. Dobře jsme sehráli oslabení v celém zápase,“ cenil si.

Po zápase se nevyhnul otázkám na objasnění námluv kohoutů s obráncem New York Rangers Liborem Hájkem, který oznámil, že bude hrát za Olomouc, ovšem klub to dosud nepotvrdil. „Zatím k tomu nelze nic říct. Byli jsme s ním v kontaktu. Smlouva podepsaná není,“ mluvil Tomajko neurčitě.

Na ledě byli kohouti přesvědčivější a s dobrým bruslením. Ve zbytku utkání soustředili na hlídání náskoku a z rovnováhy je nevyvedla ani trefa Zlína ve třetí třetině. Zvlášť když poslední slovo měl v závěrečné minutě Olesz. „Ve druhé a třetí třetině už Zlín tolik přečíslení neměl, nějaké šance v našem pásmu ano, ale ubojovali jsme to až do konce. Jsme opravdu rádi za tři body v prvním zápase, protože tady se vyhrává těžko,“ cenil si Tomajko.

Domácí diváky dostal do varu až patnáct vteřin před koncem obránce Jakub Ferenc v pěstním souboji těžkých vah s Davidem Škůrkem. Více radosti si však fanoušci hokejistů PSG Zlín v úvodním extraligovém zápase sezony neužili. „Rychlé góly s námi zamávaly, třetí nás hodně srazil,“ přiznal trenér Beranů Robert Svoboda.

„Povzbuzovali jsme se, že to můžeme změnit. Nemyslím si, že soupeř byl lepší. Herně nemáme týmu co vytknout, snažil se a bojoval. Spousta šancí skončila na hostujícím gólmanovi. Nepomohli jsme si přesilovkami,“ shrnul Svoboda.