Oheň v hledišti olomoucké hokejisty nevyděsil, srazili Vítkovice

Hanáci mohli a měli vyhrát za tři body, jenže prohospodařili vedení 2:0. Po velmi povedeném a aktivním začátku totiž přišla pasivní druhá polovina zápasu, v níž dostala Mora gól od Kotala i Kriegera.

„Asi to bylo tím, že máme v hlavách poslední zápasy. Víme, že když jsme udělali chybu, byli jsme za to potrestáni. Takže jsme ji nechtěli udělat. Pokud se v dnešním hokeji stáhnete, smrdí to problémem,“ připustil asistent trenéra HC Olomouc Róbert Petrovický.

Vítkovičtí vyrovnali při hře bez brankáře. Silvester Kusko, autor první branky Olomouce, totiž krátce předtím špatně vyřešil útočnou situaci před prázdnou bránou.

Lépe si mohl i před gólem na 1:2 počínat Jakub Orsava, jenž Moře dal krátce před koncem první třetiny dvougólový náskok. Tři minuty před koncem té druhé se při vlastním oslabení ocitl úplně volný před gólmanem Klimešem, položil si jej na zem, ale pak zamířil jenom do boční sítě. Vítkovice z protiútoku srovnaly. „Klíčový moment. Vést 3:0 a 2:0 je rozdíl,“ ví Petrovický.

Hru přerušili kvůli ohni

Stejně jako v prvním vzájemném zápase se body dělily, bonusový bod pro Olomouc přisoudil kapitán Jiří Ondrušek svojí první brankou v sezoně.

Prodloužení se asi na dvě minuty muselo přerušit, neboť v domácím kotli se objevil malý oheň, jenž pravděpodobně rozdělal někdo z domácích fanoušků. Netrvalo dlouho, než pořadatelé plamínek zvládli zkrotit. I tak ale klub zvažuje trestní oznámení, incident má na videu.