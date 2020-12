Hokejisté Olomouce odepsali výhrou trenérský tým Vítkovic

V souboji klopýtajících týmů v extralize si Hanáci důležité vítězství zasloužili. Šli za ním víc. Ani odvolaný gól Lukáše Nahodila, který sudí Lacina s Pešinou zrušili na základě trenérské výzvy Vítkovic, neboť u tabletu po dlouhém zkoumání usoudili, že Kucsera bránil Svobodovi v zákroku, je nerozhodil.



Kohouti si připsali teprve pátou výhru ze sedmnácti zápasů. Zůstávají sice dvanáctí, ale deváté Vítkovice stáhli na dva body.

„Pro nás je to velice důležité vítězství, neposouvá nás bodově nahoru, ale spíše pro pocit dobře vykonané práce,“ oddechl si olomoucký kouč Zdeněk Moták.

Zato Vítkovice prohrály popáté v řadě a bezprostředně po utkání odvolaly trenérské trio Mojmír Trličík – Darek Stránský – Ladislav Svozil.

„Jak už jsem avizoval v pátek, potřebujeme udělat vše pro to, aby mužstvo začalo opět vyhrávat a aby se na ledě dělo to, co jsme proklamovali. Bohužel pátá porážka v řadě nebyla důkazem toho, že by se něco změnilo, takže vedení klubu bylo nuceno sáhnout k odvolání trenérů,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Roman Šimíček.

„Noví trenéři budou po doladění některých věcí představeni v průběhu pondělka.“ (Hlavním koučem byl v pondělí ráno jmenován Miloš Holaň). To Olomouci se bude dýchat zase o něco lépe. Včera ukázala svou zarputilost. „Vydřené vítězství,“ cenil si Moták.

Zkušený Rostislav Olesz poslal kohouty do vedení po krásné přihrávce Valského, a přestože pak museli po střelách Mikysky a Lakatoše skóre otáčet, ani to je nenahlodalo.

Pravda, měli i štěstí, že vítkovický zadák Trška trefil zblízka tyč a nezvýšil na 3:1. Hned na startu třetí třetiny zamíchal pukem v přesilovce Jan Káňa a z úhlu našel mezírku u ramene Svobody.

Za dvanáct minut se pak skláněl Werbik s Burianem nad osudové buly. Jelikož týmy hrály zrovna ve čtyřech po šarvátce Lakatoše s Valským, měli Hanáci najednou v pásmu hodně místa. Tolik, že se prosadil sváteční střelec svou první brankou v sezoně, v té minulé neskóroval Valenta vůbec.

To bylo olomoucké radosti. „Hlavně ve druhé třetině jsme měli dostatek příležitostí. Kdybychom je proměnili, tak se takhle neobáváme o výsledek a nemuseli jsme otáčet. Jsem rád, že se nám to podařilo jednou v přesilové hře a jednou ve hře čtyři na čtyři,“ lebedil si Moták.