Nejslabší útok extraligy se rozjel. A zase srazil lídra z Třince

Odplata favoritovi na Hané nevyšla. Třinec napáchal několik chyb v obranném pásmu, špatně střídal, doplatil i na častá vyloučení. Není ve své kůži. Prohrál už počtvrté v řadě, ovšem teprve podruhé ze 24 zápasů z toho nebyl ani bod. A znovu proti kohoutům.

Přestože Olomoucké výhra 1:0 v Třinci nenastartovala a následně dvakrát prohráli, tentokrát se vytáhli. A hlavně pasáž ve druhé třetině, ve které Ocelářům utekli na 4:2, snesla přísné měřítko.



„Musím hráče pochválit, hráli velmi kvalitní utkání. Hráli jsme disciplinovaně s nejvyšší mírou nasazení. A vstřelili jsme branky, to je to nejdůležitější, co jsme potřebovali k výbornému výsledku,“ radoval se olomoucký trenér Zdeněk Moták. „Jezdili jsme mnohokrát sami na brankáře, dva na jednoho a škoda, že jsme nedali ještě více gólů.“



Hanáci výborně napadali, získávali puky v útočném pásmu. I když ztratili vedení 2:0, nezlomilo je to a byli produktivní. Brankáře Štěpánka donutili po čtvrtém gólu střídat, ale ani jeho náhradník Kacetl neudržel čistý štít dlouho, když jej po krásné přihrávce Olesze vykoupal bekhendovou kličkou Kucsera.



Třinci nepomohl zásah exolomouckého beka Jaroměřského ani dvě trefy střelce Stránského. „Neskutečně se nadřeme na góly a jsme zdravotně obouchaní,“ posteskl si třinecký kouč Václav Varaďa.

Přitom Olomouc má v extralize po letních odchodech tahounů Irgla a Musila nejslabší ofenzivu, teď se však utrhla ze řetězů, navýšila počet vstřelených branek na 49 a poskočila na desáté místo.

K tomu, aby se vydrápala výš, ovšem potřebuje vítěznou šňůru. Ve zběsilém tempu extraligy před koncem roku bude mít další možnost už ve středu znovu na svém ledě proti Hradci Králové.