Debakl. A málo bodů. Hokejistům Olomouce extraligový leden nevyšel

Mora navíc nezvládla ani zápasy s níže postavenými týmy a od tohoto týdne se bude muset obejít bez dvou největších opor. Hvězdného centra Davida Krejčího a slovenského gólmana Branislava Konráda. Oba ve středu letí na zimní olympiádu do Pekingu.

„Stále platí, že úterní zápas v Plzni oba ještě odehrají,“ ujišťoval trenér Olomouce Zdeněk Moták s vědomím toho, že jeho svěřenci by nutně potřebovali bodovat. „V pondělí je poslední den přestupového období a máme něco v řešení. Kromě olympioniků totiž postrádáme dlouhodobě zraněné hráče. Někteří si možná do konce sezony už nezahrají,“ dodal Moták.

Mezi marody počítá Kucseru, Strapáče a Tomečka. S Krejčím a Konrádem to je hned čtveřice hráčů ze zahajovací šestky. „Je to velká komplikace, jsou to naši rozdíloví hráči,“ uvědomuje si obránce Tomáš Dujsík, který sám drahnou dobu sezony marodil. „Už jsem stoprocentně zdravý. Měl jsem blbé zranění, které se špatně hojilo. Teď už to bude snad v pořádku,“ upřesnil.

Ve včerejším zápase proti pražské Spartě nenastoupili ani obránce Tomáš Černý a útočník Petr Kolouch, jenž nehraje celý leden. Olomouc nakonec Pražanům podlehla vysoko 1:6. „Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Povedli se nám přesilovky, celkově to byl dobrý výkon. Asi byla znát absence hráčů v sestavě Olomouce,“ hodnotil trenér Sparty Josef Jandač.

„Až na pár okamžiků v první třetině jsme tahali za kratší konec provazu. Velmi silného provazu,“ povzdechl si Moták.

První třetina přitom vůbec nenaznačovala, že by se tisícovka diváků v olomoucké plecharéně měla dočkat takového gólového přídělu. Sparta byla sice aktivnější, ale Konráda příliš nestrašila. Naopak. Největší šanci první periody měl domácí Burian. Po chybné rozehrávce Machovského mu kotouč přímo před bránu naservíroval Nahodil. Burian se s pukem rychle otočil, ale zcela osamocený pražského brankáře bekhendem nepřekonal.

Jediný gól první třetiny padl až jedenáct vteřin před sirénou. Sparťanskou přesilovku po pohledné kombinaci zužitkoval Thorell.

„Určitě škoda toho gólu. Tak krátce před přestávkou to byl velký kopanec do zubů. Dívali jsme se na video, jak Sparta přesilovky hraje. Ale Thorell byl ve velkém úhlu a asi nikdo nečekal, že vystřelí,“ popisoval Dujsík. „Neplnili jsme základní věci. Dělali jsme zbytečné fauly a z přesilovek jsme dostávali góly,“ věděl.

Druhý gól Sparty sice z přesilovky nebyl, za to přišel hned minutu po změně stran. Chlapík přihrával na zadní tyč, jenže kotouč bruslí srazil domácí kapitán Jiří Ondrušek přímo do protipohybu svého brankáře. Kohouti zanedlouhou snížili, zásluhou osvědčené souhry Krejčí – Káňa. Prvně jmenovaný se umně protáhl kolem sparťanského beka, předložil kotouč svému kolegovi z elitní letky, který už neměl problém přesně zamířit pod břevno Machovského klece.

Minutu nato ovšem fauloval Dujsík a Sparta využila další přesilovku. 3:1 pro hosty. „Na oslabeních pracujeme, ale stejně se nám nedaří. Musíme padat po hubě a žrát ty puky. Možná tak to zlomíme,“ říkal Dujsík.

A když měla Olomouc možnost znovu náskok stáhnout při vlastní přesilovce, tak upláchl Chlapík a Sparta skórovala i ve čtyřech.

Zázračný comeback z trojbrankového manka, jako v prvním vzájemném utkání Olomouce a Sparty v letošní sezoně, nepřišel. V poslední třetině skóroval Sobotka, načež olomouckou defenzivu rozebrali Šmerha se Sobotkou a Řepíkem, který se před odletem do Číny naladil dvěma góly.

„Byli jsme pomalí, prohrávali jsme souboje, a když jsme se mohli dostat do zakončení, tak jsme vůbec nevystřelili. Pro nás krutý výsledek, ale asi zasloužený,“ vydechl Moták.

Z posledních šesti zápasů jeho svěřenci zvítězili pouze jednou. „Příjemné to rozhodně není. Chceme hrát play off, ale takhle to nejde. Doufal jsem, že nás vítězství v Boleslavi nakopne, ale včera nás to zase srazilo. Věřím, že to oklepeme a přivezeme nějaké body z Plzně,“ doufá Dujsík.

Pak se Konrád i s Krejčím rozloučí. „O to víc to bude na bojovnosti, která nás v Olomouci vždy zdobila. Snad při jejich nepřítomnosti získáme nějaké body a jejich návrat bude příjemnější,“ vyhlížel Dujsík.

V neděli ale k bodům bylo daleko. Poprvé v sezoně se body mezi Morávkou a Spartou nedělily. Pražené si na Hanou udělali hezký výlet, který korunovali šesti vstřelenými brankami. Byť byla Olomouc střelecky aktivnější, hrozila jen ojediněle. „Já jen děkuju fanouškům, že zůstali až do konce,“ smutnil Dujsík.