Měli jsme pomalý náběh do zápasu, litoval olomoucký trenér Žabka

Premiérovým zásahem se tam uvedl dvacetiletý útočník Joshua-James Mácha.

Nestalo se. Po nemoci se do brány opět vrátil Branislav Konrád, jenž byl doposud nejlepším brankářem v soutěži, co se procentuální úspěšnosti zákroků týče (93,64 %). Jenže na svého kolegu Jana Lukáše s čistým kontem nenavázal a Mora v bouřlivé kulise podlehla Brnu 2:3.

„Chtěli jsme začít opatrně a pak udeřit. Věděli jsme, že jsou domácí v euforii a vezou se na vítězné vlně,“ liboval si trenér Brna Martin Pešout, jehož svěřenci vyhráli venku za tři body poprvé.

„Měli jsme pomalý náběh do zápasu, nehráli jsme dobře na kotouči, prohráli jsme pár soubojů a déle nám trvalo, než jsme se do zápasu dostali,“ hodnotil trenér domácích Boris Žabka. Nudný úvod rozčísnul jako první ve dvanácté minutě brněnský Kollár, Morávka snížila záhy, když přesilovku využil Alex Rašner tvrdou ránou od modré.

„Soupeř to ještě tečoval, ale zaplulo to tam,“ popsal autor branky. „Přesilovky nám moc nejdou, chtěli jsme něco změnit, tak jsem to vzal na sebe.“ Pravda. Zatímco Brňané měli v soutěži nejhorší oslabení, Hanáci zase nejhorší využití přesilovek. Přesto si s nimi v posledních zápasech dokázali pomoci. „Pracujeme na tom snad každý trénink, bylo by špatně, kdyby tam žádné zlepšení nebylo,“ dodal Rašner.

Mora dokázala využít i následující přesilovku. Na konci druhé třetiny po zásazích Strömberga a Fleka snižoval kapitán Jiří Ondrušek.

Gólovou asistenci si připsal Branislav Konrád, který svého kapitána našel u levého hrazení. Ondrušek obraně pláchnul, bekhendové zakončení mu i kvůli faulu nevyšlo podle představ, kotouč však stejně doskákal za brankovou čáru překvapeného Čiliaka, což následně potvrdilo i video.

Konráda však kanadský bod příliš těšit nebude. Nejenže si pohoršil ve svém skvělém průměru 1,8 inkasovaného gólu na zápas, ale jeho spoluhráči už nevyužili žádné z dalších tří vyloučení Komety.

To nejzásadnější přišlo v jedenácté minutě posledního dějství, kdy se na trestnou lavici odploužil Kundrátek. Stalo se tak pouhých jedenáct vteřin poté, co byl za prohřešek potrestán i Holland. Brno však dvojnásobné oslabení přežilo bez větších chmur. „Říká se: Nedáš pět na tři, nemůžeš vyhrát. Je to škoda, nějaké šance tam byly, ale nespadlo to tam,“ smutnil Rašner.

„Úplně nesouhlasím s tím, že to byl klíčový moment zápasu, protože jsme si vytvořili dost šancí i pět na pět. Dali jsme i jednu tyčku, ale nechytli jsme začátek zápasu. Chybělo nám i trošku štěstíčka, za třetí třetinu jsme si alespoň bod zasloužili,“ povídal Žabka.

Mora byla skutečně střelecky aktivnější, což je oproti minulým zápasům změna. Jenže brněnský muž v masce statečně vzdoroval. Možná i proto, že na poslední přesilovku, kterou navíc Mora hrála v power play, chyběl Jan Káňa, který necelé dvě minuty před koncem ošklivě dopadl na led po zákroku Gulašiho.

„Zatím je v péči fyzioterapeuta, další zprávy nemám,“ prozradil Žabka. Zákrok přitom vypadal jako bodyček, Káňa po střele narazil do Gulašiho, přes kterého přeletěl. Ani jeden z koučů ale nechtěl komentovat, zda o faul šlo, či nikoliv.

Kromě Káni nedohrál ani Pavel Musil, který po první třetině na led už nenastoupil. Ani jeho stav Žabka neupřesnil. V úterý jej čeká Třinec.