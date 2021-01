Olomouc měla dvakrát tolik střel než Kometa. Stačilo to na dva body

Ale když ho ve druhé třetině ze strany prostřelil centr Lukáš Nahodil, puk mu vypadl z výstroje a došoural se těsně za čáru, kde jej rukavicí marně vyhazoval zadák Zámorský, byl odčarován.



Rozhodčí to raději dlouze kontrolovali na videu.



A v prodloužení po krásné přihrávce obránce Dujsíka rozhodl střelou z první svým dvanáctým gólem sezony Jan Káňa.

Olomouc – Brno 2:1 po prodloužení. Cenné dva body pro Hanáky, byť měli jednou tolik střel než Kometa. „Prodloužení jsme sehráli dobře, nejdřív jsme měli šanci a pak jsme využili přečíslení,“ radoval se olomoucký trenér Jan Tomajko. „S bodovým ziskem i s výkonem jsme spokojeni a doufám, že v tom budeme pokračovat.“

Aktivní byl především dvacetiletý olomoucký útočník Jan Bumbala, jenž vyniká rychlostí i technikou, diblík několikrát pláchl bekům a cpal se před Jekela.

Pravdou je, že vyložených možností kohouti zase tolik neměli. To spíš když útočilo Brno, smrdělo to gólem intenzivněji. Hosté trefili i tyč a jen americký snajpr Peter Mueller se v nadějné pozici ocitl šestkrát, ale na brankáře Konráda si nepřišel.

Stejně jako v poslední minutě třetí třetiny unikající Jakub Klepiš. Obránce Valenta by jej nechytil ani lasem a už se jen díval do branky, jestli se síť zatřepotá.

Nikoli. Konrád předvedl zákrok večera. Proti forhendové kličce se roztáhl a puk chytil nad betonem do lapačky. Wow!

Těžko by už Olomoučtí s nejbídnější ofenzivou extraligy stav srovnali. Byli tuze rádi, že se jim to v základní hrací době povedlo aspoň jednou, byť jen o centimetry. Nahodil se krásně vyhnul obloukem zadákovi Zdráhalovi, leč se ocitl mimo dobrý střelecký úhel.

Pak pozoroval, jak kotouč přece jen míří za čáru. Ruce zvedl nad hlavu. A zase je dal dolů. Čekalo se na video. Gól platil a potvrdil, že forma Nahodila jde strmě nahoru. Po rozpačitém rozjezdu do sezony ovlivněném i koronavirovou pauzou jako by to nebyl on. Neproduktivní a ledabyle bránící. Nebyl v kondici.

Ovšem z posledních jedenácti zápasů si připsal už desátý bod. Povýšil ze čtvrté do druhé lajny a moc se těšil, až se z marodky vrátí jeho kumpán Lukáš Klimek. Stalo se včera. Klimek odehrál první zápas v sezoně, doléčil zranění i covid a hned Nahodilovi asistoval.

Rádi by oprášili úžasnou spolupráci z minulého ročníku, kdy ještě s Pavlem Musilem dělali ze soupeřů kuželky. Ale časy se mění.

Musil šel v létě za lepším do Plzně a především jedenáctá Olomouc má co dělat, aby se vydrápala do play off. Ne a ne chytit vítěznou šňůru. Vyhlíží další marody Knotka, Olesze či Navrátila. Zápas navíc nedohráli beci Vyrůbalík se Škůrkem. Zpět je kromě Klimka ovšem i energický centr Petr Strapáč, také on po zranění a zákeřném koronaviru hrál poprvé.

V úvodu prohrál buly s Klepišem a Valský pohotovou rychlopalbou pod břevno poslal Kometu do vedení. Tak dobře se nedávno rozehrál s kolegou Kuskem na hostování právě v Olomouci.

A domácím začala pořádná řehole, obrat si ovšem zasloužili, výtečnému Jekelovi navzdory. „Byl to vyrovnaný zápas, šance byly na obou stranách,“ hodnotil Tomajko.

Byť brněnský asistent Jan Zachrla to viděl jinak: „Musím být kritický, protože v naší hře nebylo nic, co bychom očekávali, a body jsme ztratili. Dali jsme gól a mysleli jsme, že se to udělá samo. To se ale nestalo. Bohužel jsme naším přístupem utkání nezvládli. Jediným pozitivem byl výkon Pavla Jekela v bráně.“