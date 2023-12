Co si budeme, můj šálek to není, říká o záskoku v obraně olomoucký Kunc

I hráči na střídačkách tušili, že gól přišel krátce po siréně. Kohouti si tak do extraligové tabulky připsali body dva. V nastavení totiž znovu povstal specialista na prodloužení. Jan Bambula nekompromisní ránou rozhodl, stejně jako v pátek na ledě Litvínova, kde se pro změnu prezentoval pohlednou individuální akcí.

Mora splnila cíl. Zvítězila 3:2 po prodloužení, v součtu pátečního a nedělního zápasu vytěžila čtyři body a z posledních osmi zápasů prohrála jenom jeden. Doma naposledy Hanáci padli 16. listopadu, když nestačili na Spartu.

„Od reprezentační pauzy se nám líbí výkonnost v zápasech. Teď trochu odfoukneme a vypneme hlavy, je to potřeba,“ řekl v návaznosti na týdenní volno asistent trenéra HC Olomouc Róbert Petrovický.

Obrana není můj šálek

Po špatném úvodu sezony výsledková vzpruha. Naopak negativní zprávou jsou další zranění. Morávka nastoupila do zápasu pouze se šesti obránci. A v první třetině odstoupili hned dva z nich – Řezníček a Černý.

Čtveřici zadáků tak musel v defenzivní činnosti doplnit útočník Michal Kunc, který si i přes výhru jistě promítá neproměněný samostatný únik za stavu 0:0. Olomoučané pak dostali dva góly během tří minut a museli zápas otáčet. „Ano, vyčítám si to. A ještě budu. Bohužel, takové věci se dějí. Nebyla to první ani poslední spálená šance,“ podotkl Kunc, který si v obraně zahrál po roce, když ve stejné roli loni zastupoval na ledě v Českých Budějovicích.

„Takhle to vyplynulo, museli jsme improvizovat, hokej přináší různé věci. Kuncík zaskočil výborně, pochválili jsme ho. Nebylo to jednoduché, protože přišla i nějaká vyloučení. Je dobrý bruslař, dře, maká, pomáhá dozadu i jako útočník, proto padla volba na něj,“ ozřejmil Petrovický.

„Co si budeme, můj šálek to není. Ale nějak jsem si poradil. Důležité je, že jsme vyhráli. Trošku jsem to očekával, že si trenéři vyberou mě. Asi jsem pro ně takový univerzál. Největší strach jsem měl z toho, abych nějak zbytečně nevyletěl dopředu,“ usmíval se Kunc.

Mora kvůli marodce v zadních řadách angažovala beka Patrika Ozolse z prvoligové Jihlavy, tímhle tempem ale aby generální manažer Fürst připravoval dohody o střídavém startu před každým zápasem.

„Někteří hráči už se vrací zlehka do tréninku. Řezníček si přivodil zranění v dolní části těla, snad bude po pauze v pořádku. U Černého moc nevíme,“ shrnul Petrovický. Mora všechny góly Kladnu dala vždy minutu po rozehrání. Ve druhé a třetí třetině i v prodloužení. „Někdy se to tak sejde. Důležitý byl druhý gól na začátku třetí třetiny. Jinak by to Kladno zavřelo a těžko bychom je dobývali,“ tušil Kunc.

„Neměli jsme to pokryté, ale nějakou společnou chybu jsem tam neviděl. Nevím, co k tomu říct,“ uvedl kladenský trenér Otakar Vejvoda. Olomouci teď začíná nepopulární období kolem Vánoc a v lednu. Loni touhle dobou začala přicházet o senzační třetí místo, nakonec skončili Hanáci až osmí.

„Tady se láme chleba. Musíme se dobře připravit. Navíc nás čekají těžcí soupeři,“ ví Petrovický.

Jeho hoši se v pondělí 18. představí od 18.00 na ledě prvních Pardubic. Ještě do konce roku je pak čekají souboje s mistrovským Třincem a pražskou Spartou.

Olomoučtí se tak musí dát dohromady zejména po zdravotní stránce. A to především v obraně, třebaže si Kunc vedl výborně.