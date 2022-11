Do roka a do dne. Brankář Sedláček začal tam, kde skončil. V Olomouci

Letos se situace opakuje. Sedláček v něděli znovu nastoupil za Moru do extraligového zápasu. Své staronové spoluhráče dovedl k vítězství 3:1 nad Českými Budějovicemi, a tak si mohl s téměř pěti tisícovkami fanoušků užít děkovačku a mohutné olomoucké skandování: „Tak jsme třetí, no a co?!“

„Výborná kulisa. Mám tyhle staré stadiony rád, vyrůstal jsem v tom. Jenže Zlín spadl, takže už je v extralize jen jeden,“ pousmál se Sedláček. Ve druhé třetině mu pomohly dvě tyčky, jinak působil suverénně, byť na něj Budějovice za celý zápas vystřelily pouze třináctkrát.

„Nějak jsem to nevnímal. Asi by to bylo horší, kdybych měl nějakou zápasovou sérii, takže bych mohl vypadnout z tempa. Ale tím, že jsem dlouho nechytal, jsem se pořád soustředil jen na sebe a bylo jedno, jestli střel bylo padesát nebo dvě,“ hodnotil. Hrozivá statistika Jihočechů nenechala chladným ani jejich kouče Jaroslava Modrého, který na připomenutí bilance jedním z novinářů reagoval slovy: „Asi si vás vezmu do kabiny, ať to klukům řeknete.“

Sedláčkovi však nelze upírat jeho přínos. Zejména v druhé třetině za stavu 1:1 svůj tým několikrát podržel. „Když byla nějaká šance, chytil ji. Výkonem klukům před ním dodal jistotu,“ pravil kouč Tomajko. „Věděli jsme z obou stran, do čeho jdeme. O jeho zapadnutí jsme neměli obavy,“ dodal trenér.

Sedláček se znovu jal olomoucké nabídky v situaci, kdy se Branislav Konrád zranil. Trenérský štáb kolem slovenského gólmana mlží. „Braňo? Ještě zkrátka není v pořádku,“ pokrčil rameny kouč Olomouce Jan Tomajko.

Staronový gólman má každopádně smlouvu do konce listopadu. A pak? „Uvidíme. Teď nevím, co bude, ale už také nechci příliš pendlovat. Minule jsme se na pokračovaní nedomluvili, tak uvidíme. Samozřejmě vím, že je tu stabilní brankářská dvojka,“ uznal Sedláček.

Naposledy chytal v Brně 13. února, jenže poté mu na tréninku jeden z bývalých spoluhráčů nešťastně zlomil prst. Brankář už závěr sezony nestihl, pak trénoval v prvoligovém Vsetíně a čekal na nabídku. „Chtěl jsem extraligu. Někde, kde bych měl solidní šanci chytat.“

Trošku ho zaskočilo, že se Mora v letošní extraligové tabulce pohybuje ve vrchních patrech. „Kluci jsou po odchodu Davida Krejčího ještě semknutější,“ sdělil a přiznal, že když na telefonním displeji viděl jméno generálního manažera Olomouce Erika Fürsta, měl déja vu.

„Když mě kluci poprvé uviděli, byl to srandy kopec. Můj návrat? To se opravdu jen tak nevidí,“ přiznal.

Forvardi došli, tak útočil bek

Olomouci scházelo před včerejším zápasem pět útočníků. Trojici marodů Kucseru, Musila a Strapáče doplnili potrestaní Olesz s Klimkem, kteří za své zákroky z minulého kola dostali dodatečný trest. Olesz bude pro příští duel, jenž se hraje po reprezentační pauze až 15. listopadu, k dispozici. Klimek dostal stop na čtyři mače. „Ale dnes jde na operaci. Má zlomenou buďto lícní, nebo jařmovou kost, takže nevíme, jak dlouho bude mimo,“ řekl Tomajko.

Uvažoval i o povolání juniorů, nakonec do útoku posunul beka Adama Rutara.