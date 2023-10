Hokejisty Olomouce znovu sráží oslabení, přesto dokážou bodovat

„Odehráli jsme dobrý zápas. Máme sice jen bod, ale na výkonu můžeme stavět. V minulém kole jsme vybojovali tři body s Plzní, ale teď jsme hráli líp,“ srovnával olomoucký trenér Jan Tomajko. „Škoda, že jsme neudrželi vedení 2:1, ale bojovali jsme až do konce. Takto potřebujeme pokračovat.“

Brňané vyhráli čtvrtý z pěti posledních zápasů. Kometa zahájila moravský souboj aktivně, výborným bruslením a rychlou kombinací se dostávala do obranné třetiny Hanáků, kteří však byli na tento způsob hry připraveni a uzamkli prostor před Konrádem. Do ojedinělé šance se dostal Flek, ale olomoucký brankář jeho ránu vyrazil. Největší šanci v nepřesné první třetině měl olomoucký Navrátil, který po rychlém brejku prvního útoku trefil horní tyčku Furchovy branky. Ve druhé třetině dlouho dominovaly obrany v čele s brankáři. Kometa zúročila narůstající nápor a po kombinační akci poslal puk za Konráda Zbořil. Vedení však dlouho neudržela.

Olomoučtí hokejisté Tomáš Černý (vlevo) a Lukáš Anděl se pouští do nebohého brněnského hráče na ledě.

Olomouc se prosadila po ojedinělém výpadu, kdy se k tyči trefil Kucsera. Ve třetí třetině se obraz hry nezměnil. Brňané byli aktivnější, jenže složitě hledali cestu, jak se dostat přes modrou čáru. Když už se to podařilo, trefil Pospíšil tyčku a Moses z dorážky minul. Moře sázka na poctivou obranu vycházela.

K tomu přidala občasné útoky – po jednom z nich a nedůrazu brněnské defenzivy poslal Hanáky do vedení Kunc. Brňany postavila na nohy dvojnásobná početní výhoda. Vítězný gól měl na holi Cingeľ, ale Konrád další z minisoubojů s brněnskými útočníky zvládl a poslal duel do prodloužení. V něm dostalo Brno možnost trestného střílení, Pospíšil jej sice proměnil, ale sudí gól odvolali, neboť Konrád se dotkl puku předtím, než jej brněnský střelec poslal do sítě. Konečný direkt však přišel záhy.