Olomoučtí hokejisté se proti čtyřem trápí. Impotenci využila Plzeň

„Vůbec jsme si jimi nepomohli! V přesilovkách jsme si vytvořili strašně málo příležitostí,“ lamentoval trenér olomouckých hokejistů Jan Tomajko.

Loni kohoutům v tabulce procentuálního využití přesilových her náleželo čtvrté místo, když do vstřelené branky dotáhli každé páté vyloučení soupeře. Jenže to svýma rukama čaroval geniální David Krejčí. „V této disciplíně nám nesmírně chybí. S přesilovkami máme od začátku sezony problém,“ připustil kapitán Olomouce Jiří Ondrušek.

I proto jsou teď červenobílí ve stejné statistice s necelými čtrnácti procenty úplně poslední. Co naplat, že se Plzeň pomalu vylučovala sama, když dvakrát vyslala na ledovou plochu šest hráčů. Mora na výhru z Plzně v prvním kole (2:1) nenavázala a vypadla z první čtyřky. Stále však platí, že má dva odložené zápasy k dobru.

Po prvním dějství to ovšem vypadalo s domácími hokejisty nadějně. Hned v páté minutě po vyhraném vhazování přiklepl Ondrušek kotouč Dujsíkovi, který od levého mantinelu bez většího přemýšlení propálil vše, co mu stálo v cestě. Navíc Plzeň v úvodní dvacetiminutovce vyslala pouze tři střely na gólmana Jana Lukáše, který kvůli blíže neupřesněnému zranění stehna nahradil Branislava Konráda.

„Měli jsme tam ještě nějaké šance, ale gól jsme nedali,“ popisoval kouč Tomajko, na něhož posléze navázal i jedenadvacetiletý útočník Michal Kunc: „První třetinu jsme měli lepší než s Litvínovem. Ale v konečném důsledku to je fuk. Asi se nám to vrátilo, minule jsme měli trošku štěstí, to dnes chybělo.“

Po první změně stran dokázala Plzeň vyrovnat. Před pasivně bránícího Nahodila se tělem dostal Mertl a svým chirurgicky přesným bekhendem pod břevno zaskočil i Jana Lukáše. Na konci druhé třetiny se navíc nechal vyloučit Kusko, jenž poprvé nastoupil v elitní pětce.

A sotva se na začátku třetího dějství vrátil z trestné lavice, když přesně pálil Beránek. „Rozhodující moment utkání. Potom už to bylo hodně těžké, Plzeň výborně bránila a neustále napadala,“ kývl Tomajko.

Navíc se dvě minuty nato gólovou tečí uvedl Suchý a Plzeň odskočila. „Hra se pak hodně kouskovala, ani nevím, kolik času jsem byl na ledě,“ řekl Kunc. „Byla tam spousta soubojů a my měli problém dostat se do předbrankového prostoru,“ potvrdil Tomajko.

Znovu a s lepšími přesilovkami to zkusí Olomouc v pátek v Mladé Boleslavi. „Teď si s klukama musíme odpočinout,“ kvitoval delší volno Kunc.