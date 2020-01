Plzeň přestříleli, ale mají jen bod. Každý je dobrý, míní olomoucký kouč

„Plzeň je nahoře, my dole. Kdo čekal, že budeme hrát vyrovnaný hokej? Takže jsme za bod strašně rádi. Lepší než nic,“ pragmaticky hodnotil obránce Mory Tomáš Valenta.

„Nájezdy jsou loterie, která nám tentokrát nevyšla. My jsme ale rádi za každý bod, i ten jeden je pro nás úspěch,“ přidal kouč Jan Tomajko.

Jsou to slova, která kohoutům můžou poskytnout útěchu, jenže sami vědí nejlíp, že Plzeň byla tentokrát k poražení. Týmu kolem kanonýra Milana Gulaše dovolili během celého zápasu jen dvacet střel na branku a sami jich vyprodukovali dvaačtyřicet. Navíc brankář hostí Frodl nepůsobil v úvodu zrovna jistě a puky mu vypadávaly.

„První dvě třetiny jednoznačně v režii domácích, všude byli rychleji, vyhrávali osobní souboje, poměr střel o tom jasně hovoří. My jsme se jen bránili,“ přiznal plzeňský kouč Jiří Hanzlík.

Za dlouhou cestu v den zápasu se nechtěl schovávat. „Míváme s Olomoucí problémy, co se týče soubojů a houževnatosti. Někdy se s tím popasujeme lépe, dnes byl den, kdy jsme v tom domácím nestačili,“ prohlásil otevřeně.

Jenže i tak šla Plzeň do vedení, když Mertlovi nabídli snadnou trefu liknavou rozehrávkou sami Olomoučtí. V přesilovce vyrovnal Nahodil dorážkou Irglovy střely. I podruhé ale museli kohouti dotahovat, když skončila v síti Jankova dobře zacloněná střela od modré.

Vyrovnání ještě ve druhé třetině zařídil Káňa tečí Valentovy nabídky. „Tak to chci víckrát, ale jen teď z toho byl gól. U tečí je to kolikrát o štěstí,“ podotkl Jan Káňa, který nechtěl předjímat, zda pro něj bude druhý zásah v sezoně povzbuzení. „To byl i ten první a potom nic. Nevím, uvidím. Budu se snažit pomáhat mančaftu, a když to bude góly, budu jen rád. Je to boj.“

Ve třetí části už se hrál opatrnější hokej, který rozhodující gól nepřinesl. „Měli jsme strach o výsledek, abychom ve třetí třetině neztratili zápas, a hráli jsme trochu víc zezadu,“ uznal Tomajko. „Na tolik střel bychom měli dát víc gólů,“ povzdechl si.

V prodloužení nevyužily oba týmy velké šance a nájezdy pak suverénně ovládli indiáni. Stejně jako v minulém kole proti Mladé Boleslavi obstaral ten rozhodující Vojtěch Němec precizně provedeným blafákem do bekhendu, který v další sérii ještě pojistil stejným způsobem Gulaš. Z domácích neuspěl nikdo.

„Remíza byla spravedlivá a prodloužení i nájezdy byly o tom, ke komu se obrátí štěstí. My jsme nájezdy nezvládli, takže Plzeň má zaslouženě druhý bod. Měli jsme sice tlak, ale víme, jak se nadřeme na góly. Za bod jsme tedy rádi, šli jsme celý zápas za tím, abychom jich získali víc, ale takto to dopadlo. Víme, že když hrajeme poctivě, můžeme se rovnat s každým a místy můžeme být i lepší. Musíme to ale ukazovat góly,“ připomněl setrvalou olomouckou bolest Káňa.

Díky vítězství nad Libercem se na kohouty dotáhlo jedenácté Kladno, navíc devátý Zlín také vyhrál. Boj o desítku pro Olomouc nejspíš potrvá až do posledního kola. „Na tabulku se podívám jednou za čas a přiznám, že teď jsem se nedíval. Pro nás je důležité, abychom sbírali body my a nedívali se doprava doleva. To je pro nás cesta,“ věří Káňa.