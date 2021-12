Olomoucké tápání. Na Pardubice nestačil ani dvanáctý gól Káni

Olomoučtí hokejisté v závěrečné periodě pouze šestkrát vystřelili na bránu, a protože dostali další dva góly, prohráli už potřetí v řadě. Dynamu podlehli 1:4.

„Naše produktivita byla špatná,“ ohlížel se trenér Olomouce Jan Tomajko. Jeho svěřenci proti Pardubicím i v neděli proti Třinci dali pouze jeden gól, navíc při přesilovce.

Co zlepšit? „Asi dát více gólů než jeden. Zkrátka to nebylo ono. Pardubice dobře bránily, moc jsme se ke střelám nedostali. Před brankou nemáme dostatečný hlad,“ doplnil kouč. „Málo se tam tlačíme. Odtamtud padá nejvíce gólů. Jedna trefa za zápas je málo,“ přidal se útočník Michal Kunc.

Gólový účet utkání otevřel po třech minutách hry Adam Musil, který využil vyloučení domácího kapitána Jiřího Ondruška. Mikuš si vyměnil kotouč s Říčkou a ránu prvně jmenovaného usměrnil Musil tečí za bezmocného Lukáše.

Olomoučané byli po inkasované brance aktivnější a Pardubice zatlačili. V jedenácté minutě po líbivé kombinaci přihrával Káňa na brankoviště a hostující brankář Dominik Frodl při snaze zakročit posunul bránu, za což ho rozhodčí odměnili dvouminutovým trestem, který si za gólmana odpykal Ondřej Rohlík. A protože Mora v té době již početní výhodu měla, šla do situace pět na tři.

Nabídnuté příležitosti využil nejlepší střelec Mory. Krejčí z levého kruhu přihrál Nahodilovi, jenž přihrávkou přes osu hřiště oslovil Jana Káňu, který pálil z první. Střela mu sice nesedla, přesto projela pod betonem Frodla, a Káňa se tak radoval z dvanáctého zásahu v sezoně.

Ve druhé třetině další vyloučení Ondruška trestal Camara, jenž tečí vymetl šibenici Lukášovy branky.

„Před vstupem do třetí třetiny jsme věřili, že máme na to, zápas otočit,“ přemítal Kunc. Jenže v deváté minutě posledního dějství upláchl do samostatného úniku Poulíček a tvrdou ránou zvýšil na 3:1 pro perníkáře. „Tam se zápas zlomil,“ věděl Kunc, jenž musel přihlížet ještě jedné obdržené brance.

Po dvou zaviněných oslabeních, v nichž Pardubice skórovaly, se Jiří Ondrušek podepsal i pod závěrečnou branku duelu. Při vlastní přesilovce na útočné modré neodehrál kotouč. Puku se zmocnil Matěj Blümel a ujížděl sám na bránu. Lukáš sice jeho kličku přečetl, ale dojíždějící Poulíček už neměl problém dopravit puk do prázdné brány.

„Pak už to bylo moc těžké,“ litoval Kunc. „Určitě trošku cítíme, že jsme prohráli třikrát v řadě. Nedáváme góly, koncovku musíme zlepšit. Nesmí nás to svázat. Příští zápas jdeme vyhrát,“ doplnil jedenadvacetiletý útočník.

„Třetí třetinu jsme nezvládli. Věděli jsme, že Pardubice budou chtít hrát na brejky. Dvakrát nám ujely, to se nesmí stát. Měli jsme za zápas hodně přesilovek. Z nich jsme měli vytěžit víc,“ štvalo Tomajka.

Další mač čeká kohouty v pátek, kdy se představí na ledě Litvínova. V neděli je čeká moravské derby, do plecharény přijede brněnská Kometa i s Jakubem Sedláčkem, který za Hanáky od začátku ročníku chytal. Hokejové bitvě bude bohužel opět přihlížet maximálně tisícovka fandů. „Na atmosféru už jsme byli zvyklí z venkovního zápasu. Ale samozřejmě je to škoda, zmar, ale pořád lepší, než kdyby tu bylo prázdno,“ povzdechl si Tomajko.