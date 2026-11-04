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Tipsport extraliga 2026/27

Vrána zpět v Olomouci, trénuje přesilovky. Kouč chce posily, do některých se netrefil

Lukáš Jakubíček
  12:21
Hráči Olomouce slaví gól nad Českými Budějovicemi.

Hráči Olomouce slaví gól nad Českými Budějovicemi. | foto: ČTK

Jakub Kos slaví se spoluhráči z Olomouce vyrovnávací gól na 1:1 v utkání proti...
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Zach Senyshyn sleduje z předbrankového prostoru zákrok Jakuba Kováře.
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První reprezentační přestávka sezony může v hokejové extralize přinést zajímavé změny. Manažeři a trenéři hledají možnosti, jak mužstva doplnit ještě letos. Výjimkou není ani poslední Olomouc, jež má i přes zlepšené výkony z nedávné doby problémy na obou koncích hřiště. Její pozornost směřuje hlavně k útočníkům. Jedním z hráčů, o které se Mora zajímá, je Steve Moses.

Sedmatřicetiletý Američan byl s možným příchodem na Hanou spojován už v létě. Nakonec po třech letech v Česku zamířil do zámořské ECHL, kde v dresu Worcesteru bodoval čtyřikrát v šesti utkáních. V extralize platil s bilancí 44+27 ve 134 zápasech za kvalitního střelce. V roce 2015 si v týmu nabitém hvězdami NHL zahrál dokonce i na mistrovství světa.

„Neříkám, že přijde zrovna Moses, zatím tady není a je otázka, jestli dorazí, nebo ne. Ale sháníme posily do útoku. Nyní už našince neseženeme, takže koukáme do zahraničí. Teď není nikdo, u koho bychom řekli, že čekáme na pauzu, aby mohl přijít,“ připustil olomoucký kouč Petr Fiala.

Vytočený Freibergs o návratu Rusů: Jediná možnost je, že nebude hrát nikdo

Z letních posil je s devíti body nejproduktivnější obránce Ralfs Freibergs. V elitní pětce týmového bodování jsou vedle stálic Orsavy s Navrátilem i nové tváře Kos a Herčík, těsně za nimi pak šestibodoví Berglund se Štohanzlem.

Prošel NHL, je ale na nule

Žádný z nováčků v ofenzivě však nemá průměr alespoň půl bodu na zápas a ostatní pravidelně nastupující útočníci zatím v produktivitě nevyčnívají. Matúš Spodniak a Michal Vitouch jsou na dvou bodech a nejzvučnější posila Zach Senyshyn, jenž dříve hrával také ve slavné NHL, je na nule.

„Zatím nám chodí nabídky na hráče, kteří jsou na tom podobně jako Zach. Má bilanci 0+0 v 11 zápasech. To není úplně super vizitka, čekali jsme víc. Netrefili jsme se,“ kritizoval Fiala, jemuž se přístup zvučné posily nelíbil už během letní přípravy. „Přijel k nám s troškou nadváhy, to je problém,“ prozradil před časem 66letý kouč Mory.

Zachary Senyshyn si kryje kotouč před Ondřejem Miklišem.

Hanáci by posílení ofenzivy potřebovali. V 17 duelech vstřelili 32 branek – nejméně v extralize. Ani v početních výhodách to není žádná sláva, aktuální úspěšnost využití přesilovek Mory činí 14,06 procenta. V minulé sezoně byla o necelých šest procent lepší.

Ale i v tomto ohledu se Olomouc zlepšila, v posledních pěti zápasech proměnila pět přesilovek. Tu poslední využil v neděli na ledě Komety Daniel Herčík, který následně v rozhovoru pro ČT sport odhalil zajímavou novinku: „Nevím, jestli bych to měl říkat, ale trošku nám pomohl Petr Vrána. Je teď náš nový poradce a přesilovky jsme probírali hlavně s ním. Strávili jsme tím dost času a nese to ovoce.“

Pětinásobný extraligový mistr Vrána je rodákem ze Šternberka a v olomoucké mládeži s hokejem začínal. V aktuální sezoně nastoupil do posledního soutěžního zápasu v dresu Třince. Následně bohatou kariéru ukončil. Jeho zapojení do tréninků je důkazem, že vedení klubu není vlastní osud lhostejný.

Olomouc získala mistra světa. Brankáře bude cepovat Štěpánek, s kariérou skončil

Ostatně už minulý týden Mora angažovala na pozici trenéra brankářů bývalého reprezentanta a mistra světa Jakuba Štěpánka.

Teď se po realizačním týmu pokusí adekvátně doplnit i hráčský kádr.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 17 13 1 1 2 67:39 42
2. HC Dynamo PardubicePardubice 17 11 1 1 4 64:43 36
3. Rytíři KladnoKladno 17 7 3 3 4 53:49 30
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 17 8 2 0 7 41:33 28
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 17 8 0 2 7 45:47 26
6. HC Sparta PrahaSparta 17 7 1 2 7 45:40 25
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 17 4 6 1 6 44:42 25
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 16 6 1 4 5 44:43 24
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 2 2 6 43:42 24
10. HC Kometa BrnoKometa 16 5 3 3 5 43:43 24
11. HC Verva LitvínovLitvínov 17 6 1 1 9 36:45 21
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 4 2 1 10 35:57 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 16 4 1 2 9 38:52 16
14. HC OlomoucOlomouc 17 3 1 2 11 32:55 13
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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