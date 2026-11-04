Sedmatřicetiletý Američan byl s možným příchodem na Hanou spojován už v létě. Nakonec po třech letech v Česku zamířil do zámořské ECHL, kde v dresu Worcesteru bodoval čtyřikrát v šesti utkáních. V extralize platil s bilancí 44+27 ve 134 zápasech za kvalitního střelce. V roce 2015 si v týmu nabitém hvězdami NHL zahrál dokonce i na mistrovství světa.
„Neříkám, že přijde zrovna Moses, zatím tady není a je otázka, jestli dorazí, nebo ne. Ale sháníme posily do útoku. Nyní už našince neseženeme, takže koukáme do zahraničí. Teď není nikdo, u koho bychom řekli, že čekáme na pauzu, aby mohl přijít,“ připustil olomoucký kouč Petr Fiala.
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Z letních posil je s devíti body nejproduktivnější obránce Ralfs Freibergs. V elitní pětce týmového bodování jsou vedle stálic Orsavy s Navrátilem i nové tváře Kos a Herčík, těsně za nimi pak šestibodoví Berglund se Štohanzlem.
Prošel NHL, je ale na nule
Žádný z nováčků v ofenzivě však nemá průměr alespoň půl bodu na zápas a ostatní pravidelně nastupující útočníci zatím v produktivitě nevyčnívají. Matúš Spodniak a Michal Vitouch jsou na dvou bodech a nejzvučnější posila Zach Senyshyn, jenž dříve hrával také ve slavné NHL, je na nule.
„Zatím nám chodí nabídky na hráče, kteří jsou na tom podobně jako Zach. Má bilanci 0+0 v 11 zápasech. To není úplně super vizitka, čekali jsme víc. Netrefili jsme se,“ kritizoval Fiala, jemuž se přístup zvučné posily nelíbil už během letní přípravy. „Přijel k nám s troškou nadváhy, to je problém,“ prozradil před časem 66letý kouč Mory.
Hanáci by posílení ofenzivy potřebovali. V 17 duelech vstřelili 32 branek – nejméně v extralize. Ani v početních výhodách to není žádná sláva, aktuální úspěšnost využití přesilovek Mory činí 14,06 procenta. V minulé sezoně byla o necelých šest procent lepší.
Ale i v tomto ohledu se Olomouc zlepšila, v posledních pěti zápasech proměnila pět přesilovek. Tu poslední využil v neděli na ledě Komety Daniel Herčík, který následně v rozhovoru pro ČT sport odhalil zajímavou novinku: „Nevím, jestli bych to měl říkat, ale trošku nám pomohl Petr Vrána. Je teď náš nový poradce a přesilovky jsme probírali hlavně s ním. Strávili jsme tím dost času a nese to ovoce.“
Pětinásobný extraligový mistr Vrána je rodákem ze Šternberka a v olomoucké mládeži s hokejem začínal. V aktuální sezoně nastoupil do posledního soutěžního zápasu v dresu Třince. Následně bohatou kariéru ukončil. Jeho zapojení do tréninků je důkazem, že vedení klubu není vlastní osud lhostejný.
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Teď se po realizačním týmu pokusí adekvátně doplnit i hráčský kádr.