Sladký Lukášův návrat i hattrick štístka Strapáče. Olomouc se probudila

„Obrovsky těžký zápas, musím mužstvo pochválit. V předešlých utkáních jsme moc nebodovali a bylo to vidět na sebevědomí hráčů. Tentokrát jsme však byli silnější v soubojích a to rozhodlo,“ vyzdvihoval kouč HC Olomouc Jan Tomajko.

Mora porazila Bruslaře už popáté v řadě. „To, že jsme s Olomoucí opět prohráli, není náhoda. Jsou zarputilí, hrají výborně systém a dodržují ho pořád. My toho pořád nejsme schopní, daří se nám to jen občas,“ uznal domácí trenér Miloslav Hořava.

Pro kohouty má výhra velkou hodnotu i proto, že dokázali otočit nepříznivý stav, což se jim v posledních týdnech nedaří. Ostatně věcí, které jim v poslední době nevycházely, bylo víc, kromě sbírání bodů také defenziva, když z posledních čtyři duelů měli skóre 4:16.

Nic příjemného hlavně pro brankáře Jana Lukáše, který se po onemocnění Konráda stal první volbou. Větší prostor v brankovišti jistě vyhlížel, byť za jinou cenu, než je zdravotní indispozice konkurenta. Jenže svými výkony pomohl jen k bodu z ledu mistrovské Komety, pak Moru rozstřílel Liberec i Plzeň, byť Lukáš na prohrách nenesl vinu. Zápas v Mladé Boleslavi pro něj nemohl přijít v lepší okamžik, vždyť na tomto ledě před dvěma lety v 38 zápasech přesvědčil extraligu, že je kvalitní gólman. A dokázal to i tentokrát, byť už ve 4. minutě lovil puk ze sítě po přesilovkové trefě domácího Tomáše Knotka.

Kohouti vyrovnali ve 12. minutě zásluhou Aleše Jergla a těsně před koncem třetiny po nezištném přiťuknutí Buriana otočil zápas Petr Strapáč. Ve druhé části měli hosté čtyři přesilovky, ale místo pojistky ukázali, že to pro ně žádná výhoda být nemusí. Naopak domácí Bruslaře každé další ubráněné oslabení nabilo energií.

Jenže defenziva Mory byla tentokrát neprostupná a v poslední třetině ještě pevnější a urputnější. Odhodlaně bránila hubené vedení a Bruslařům dovolila za celý zápas jen 23 střel. Zápas rozsekl ve 48. minutě druhý Strapáčův gól po ideální přihrávce Irgla. Při power play si navíc dal kuriózní vlastní gól domácí David Šťastný. „Je pravda, že tohle se jen tak nevidí... Dostal jsem přihrávku od Kuby Klepiše, chtěl jsem mu to z jedné vrátit a on už tam nebyl. Bohužel to spadlo do branky,“ litoval David Šťastný.

Rozhodčí zásah připsali znovu Strapáčovi jako poslednímu hostujícímu hráči, který se dotkl puku. A tak si olomoucký brousek připsal nečekaný hattrick. Ačkoliv to pro něj byl sedmý gól v sezoně, tříbrankový večer prožil letos už podruhé. „Opět jsme do zápasu nevstoupili ideálně. Naštěstí jsme ale rychle vyrovnali a pak dali druhý gól do šatny, což nás nakoplo. Celkově se nám zápas povedl a zaslouženě jsme vyhráli za tři body,“ uvedl Strapáč pro ČTK.

Už v neděli mohou kohouti potvrdit zlepšení na ledě posledních Pardubic (15.00).