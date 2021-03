Neptejte se mě, jestli končím, žádal olomoucký Vyrůbalík. Co bude dál?

Neví? I to je zajímavá změna postoje, jež skrývá naději, že si mazák Vyrub ještě jeden ročník - pokud možno bez covidu a s diváky - dopřeje. Ač před rokem v MF DNES prohlásil: „Vím, že tohle bude pro mě poslední sezona a pak budu směřovat jinam.“

Jenže loučení si vousatá dobrá duše hokejových kohoutů představovala v narvané, nikoli liduprázdné plecharéně. A tak si možná ještě rodný Hodonín, kde je sportovním manažerem tamního klubu, na posilu počká.

Bezprostředně po bitvě s favorizovanou Spartou, se kterou Mora neuhrála ani zápas, měl v hlavě všelijaké myšlenky.

„Trenéři nám neřekli nic špatného, to se asi ani nedělá. Všichni jsme tam nechali maximum. Zvítězil lepší, to je všechno.“

„Odehráli jsme nejlepší první třetinu, ale po propadnutí nás pak Sparta potrestala. A to se dělo celou sérii. Dokážou to potrestat a díky tomu jsou tam, kde jsou.“

„Dali jsme tři góly ve čtyřech zápasech. S tím těžko vyhrajete sérii, to hovoří za vše. Musíme uznat sílu soupeře, hrál dobře do obrany. Podporoval je výborný gólman, těžko jsme se prosazovali, ač jsme se snažili všichni - útočníci, beci.“

„Jsme zklamaní, nechtěli jsme vypadnout 0:4. Ale přebolí to.“

„Průběh sezony nebyl ideální. Nemohli jsme trénovat kvůli covidu, pak se to všechno nakupilo. Dá se říct, že sérií s Plzní se to překlopilo, ale je to málo. Chtěli jsme víc, vyhrát zápasy se Spartou, aby to nebylo tak jednoznačné. Když si to zpětně vyhodnotíme, můžeme si říct: dobré, ale určitě ne výborné.“

„Díval jsem se na tabulku z loňské sezony a tyto čtyři týmy (Sparta, Třinec, Liberec, Mladá Boleslav) byly ve čtyřce taky. Mají velkou kvalitu. Roli mohlo hrát i předkolo, vypětí sil, oni mohli potrénovat. Teď se můžeme dívat v televizi na ty nejlepší. Když bude pěkně, budeme chodit s děckama ven a na hokej se sem tam mrknu.“

„V příští sezoně jeden už padá přímo a další jde do baráže. Bude to těžké, každý chce zůstat v extralize. Hodně se to bude odvíjet od toho, jestli budou diváci. Já věřím, že jo. Jinak by ztratila extraliga smysl a padání by se asi znovu řešilo uzavřením extraligy. Bude to těžká sezona pro týmy, které nehrají nahoře. Budou dělat maximum pro posílení mužstva, aby hrály o předkola. Jestli tady budu, nebo ne, je úplně jedno, Olomouc se bude opět rvát o desáté místo a s pomocí fanoušků to zase dokáže.“

Vyrůbalík je olomoucká legenda, za klub hrával ještě v první lize. Ale věk zastavit nejde. Už v minulém ročníku se jeho role změnila. Přestal patřit k nejvytěžovanějším obráncům, nechodil na přesilovky a posbíral jen pět bodů za asistence. Bez gólu byl i tuhle sezonu.

Asistoval pouze dvakrát a místo kanadských bodů mu naskakovaly minusové za pobyt na ledě při obdržené brance (-19), což však není zrovna nejspravedlivější statistika. Nezdálo se, že by bruslařsky propadal jako před rokem, byl v dobré kondici. Především plnil roli mentora a vůdce v kabině. Tuze mu však chyběli diváci na tribunách.

„Fanoušci nás dokážou nažhavit, u nás je prostředí vždycky bouřlivější než ve větších arénách. Chyběli nám, to je bez debat. I tak jsme se s celou sezonou poprali slušně, bohužel se nemůžeme s diváky rozloučit. Doufejme, že příští sezonu už budou moct na zimní stadiony.“ A kapitán by se rozloučil, jak se sluší.