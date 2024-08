V Olomouci je strašná pohoda, cení si Kohout. A myslí na střelbu

„V každém týmu je těžké se prosadit. Záleží, jak to hráč uchopí, jak mu sedne jeho role, jak mu sednou spoluhráči, jak se mu daří, nedaří, jestli má rozpory s trenérem. Je tam hodně proměnných. V Olomouci to zatím vychází dobře, neříkám, že to je tady snazší než v Brně, ale zatím mi to vyhovuje mnohem více než loni,“ svěřil se 29letý útočník kohoutů.

Do Olomouce přišel v květnu právě z Brna, kde se ohřál jednu sezonu po angažmá v Karlových Varech. Na západě Čech strávil rodák z Rožnova pod Radhoštěm deset sezon v kuse, pak už chtěl změnu. Ta se ale příliš nepovedla, Kohout loni v Brně zapsal ve 49 zápasech pouze šest bodů (2+4).

V olomoucké plechárně se pokusí o restart, v přípravě zatím vypadá výtečně, už se dvakrát trefil. Ostatně i trenér Olomouce Jan Tomajko na dotaz, zda je zatím se všemi letními posilami spokojen, odpověděl: „Jo, jo. Určitě.“

A Hanáci by potřebovali bombarďáka, který nasází patnáct dvacet gólů za sezonu. Vždyť v uplynulých dvou ročnících se to po odchodu Davida Krejčího podařilo pouze Jakubu Navrátilovi v minulé sezoně a Lukáši Nahodilovi v ročníku 2022/23.

„V Olomouci jsem spokojený. Je tu přesně to, co mi loni v Brně chybělo. Je tu strašná pohoda, co se týče hráčů, realizačního týmu, trenérů. Je to tady všechno komunikativní, kamarádské. Samozřejmě, je to zatím příprava, ale přesně tohle jsem potřeboval, jsem rád a nadmíru spokojený,“ libuje si nový forvard Olomouce.

Má na co navazovat. Ve Varech platil za velmi produktivního hráče. Stačí se podívat na jeho statistiky z posledních třech sezon před odchodem do Komety – 25, 36 a 34 kanadských bodů. „V minulosti mi bylo vytýkáno, že pořád hledám nějakou nahrávku, takže se teď snažím soustředit na to, aby moje první myšlenka byla střela na bránu,“ prozradil.

„Když uvidím někoho vedle sebe, samozřejmě mi to nedá. Ale chci střílet góly a čím víc jich dám, tím líp pro celý tým. Nicméně není to tak, že hra v každém střídání musí jít přese mě,“ pověděl Kohout.

S kohoutem na hrudi nastoupil i minulý čtvrtek v přípravném mači právě proti Brnu (2:1). A i přes nepovedenou zkušenost, zášť vůči Kometě necítí. „Byla to zkušenost, která nevyšla podle představ. Teď je to standardní soupeř jako každý jiný, i když tam mám hodně dobrých kamarádů,“ řekl. Výhru si však náležitě užil. „Super výhra, mohl jsem si to vychutnat, když jsem klukům psal zprávy,“ usmál se.

Přesilovky vyladíme

S Kometou se Olomouc v přípravě utká ještě jednou – 10. září v brněnské Winning Group Areně. Pro oba celky půjde o generálku před začátkem nové sezony. „Týmově to vypadá pořád lépe a lépe. Sedá si to, každý zápas je trošku jiný, máme vždy jinak poskládané lajny, člověk si musí zvyknout. Ale doufám, že to do extraligy vypilujeme a budeme vyhrávat jeden zápas za druhým,“ přeje si Kohout. K tomu musí Olomoučané vyladit i přesilovky, jež je zatím trápí.

Jakub Flek (vlevo) a Martin Kohout z Komety oslavují gól.

Ve čtvrtek dokonce při vlastní výhodě dostali gól. „Pořád je to hledání nějakého vzorce, hráčů, kteří budou přesilovku hrát. Tím, že je to zatím cik cak, to ještě možná není ono. Ale klademe na to důraz a v následujících zápasech už by to mělo být víc a víc vyladěné,“ je přesvědčený Kohout.

Zda se to podaří, mohou fanoušci vypozorovat už ve čtvrtek. Od 18.00 se Olomouc na domácím ledě představí proti Slovanu Bratislava, týmu, který zatím jako jediný Olomouc v letní přípravě porazil.