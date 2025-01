Hattrick po nemoci. Kunc vyhlíží výjezd fanoušků na Spartu, v hlavě má i šampionát

„Byl chvilku nemocný, ale má skvělou sezonu. Proti Litvínovu mu to vyšlo, ale on hraje hokej kompletně, můžeme se na něj spolehnout v obraně i v útoku. Věříme, že se opět vrátí do reprezentace,“ připomněl asistent trenéra Róbert Petrovický loňské premiérové zápasy čtyřiadvacetiletého útočníka v národním týmu.

Hanáci porazili Severočechy 3:1, Kunc ke třem trefám přidal i tři zablokované střely. „Je to krásné, moc mě to těší, protože jsem trošku po nemoci bojoval sám se sebou. Snad to zopakuju na Spartě,“ povídal Kunc.

Právě v neděli ho od 16 hodin s kolegy čeká další výzva, a to pořádně pikantní. Na utkání proti Pražanům totiž bude Olomouc doprovázet přes 1 100 fanoušků, kteří pojedou speciálním vlakem.

MoraExpress, tedy společný vlakový výjezd hráčů a fanoušků, vypraví olomoucký klub už potřetí. Opět do pražské O 2 areny. „Zvažovali jsme i jiné destinace, ale tohle nám vychází nejlépe, ať už kvůli zázemí stadionu nebo dochozí vzdálenosti od nádraží,“ vysvětlil pro iDNES.cz marketingový manažer klubu Simon Vejtasa, jenž očekává příjezd dalších zhruba pěti stovek fanoušků po vlastní ose.

Při prvním ročníku s hráči vyrazilo okolo šesti stovek fanoušků, loni to bylo přes tisícovku. Letos vyprodaný MoraExpress hlásí rekord. A to chtěl olomoucký klub ještě další vagony přidat, ale od Českých drah slyšel: „Vždyť by se ten vlak už nevešel na nástupiště!“

„Velký zájem se sice dal tušit, ale skutečnost, že dva měsíce před akcí bude vyprodaných všech patnáct vagonů, rozhodně ne. Rádi bychom přidali ještě další vozy, věřím, že minimálně dalších pět vagonů bychom naplnili,“ tuší Vejtasa.

Autobusákovi jsem říkal, že musíme vlakem

Loni vzbudil vášnivou debatu podobný výjezd pardubických příznivců, po kterém si sparťané stěžovali, že klub není schopen zajistit domácí prostředí. Pražští fanoušci také požadovali přesunutí hostujícího kotle fandů do vrchních pater O 2 areny. Vejtasa se ale o budoucnost MoraExpressu neobává.

„Komunikace se zástupci Sparty je v tomto ohledu bezproblémová a věřím, že i v budoucnu naším požadavkům vyjdou vstříc,“ tvrdí.

Michal Kunc z Olomouce slaví s Rokem Macuhem trefu proti Litvínovu.

A nejsou nedočkaví a hluční fanoušci týmu na obtíž? „Při cestě tam mají hráči plné soustředění, nikdo se k nim nedostane. Při zpáteční cestě část vozů vybraní hráči procházejí, ale myslím, že to pro ně není nic nepříjemného. Ostatně, za tu ohromnou podporu při utkání si alespoň toto malé poděkování fanoušci zaslouží,“ shrnul Vejtasa.

Z obou předchozích výjezdů přivezl MoraExpress pokaždé tři body. Prodloužení bilance by se Hanákům tuze hodilo, neboť po 32. kole jsou v extraligové tabulce dvanáctí, pět bodů od třináctého, nepostupového místa. Na druhou stranu jsou i na dostřel elitní osmičce. „Těšíme se z výhry, ale musíme se soustředit i na nedostatky. Vnímáme naše postavení v tabulce, ale je lepší se na to příliš nesoustředit. Doufám, že zopakujeme výsledky z posledních MoraExpressů, mám na to jen ty nejlepší vzpomínky,“ řekl Petrovický.

Michal Kunc z Olomouce vede puk před Kevinem Czuczmanem z Litvínova.

„Bylo by hezčí, kdybychom byli blíž nějakému sedmému místu, v kabině by byl určitě větší klid, týmový úspěch je priorita,“ cítí Kunc, který se taktéž těší na pražský trip. „Venku se nám nedaří, takže jsem našemu autobusákovi říkal, že asi musíme začít jezdit vlakem, abychom to zlomili. Tak snad se nám to teď podaří,“ dodal se smíchem momentálně nejproduktivnější hráč Mory.

Zejména při pátečním vítězném gólu na 2:1 si počínal jako mazák. Ve vlastním pásmu ukořistil kotouč, pláchnul s ním přes všechny třetiny a únik zakončil pod Zajíčkovu lapačku. „Věděl jsem, že Kaše rád dává takové zadovky, tak jsem si na to trošku počíhal. Pak jsem zakončil přesně tak, jak jsem chtěl,“ těšilo Kunce.

Michal Kunc z Olomouce skóruje proti Litvínovu.

Odmítá sice, že je v životní formě, ale dvacet bodů ve třiceti zápasech mluví samo za sebe. Od dorovnání osobního maxima jej dělí tři body, navíc také znamenitě brání. Vystřelí ho povedená sezona do boje o světový šampionát?

„Možná to mám někde vzadu v hlavě, ale teď jsme tady, do konce základní části zbývá nějakých dvacet kol, naším cílem je dostat se do play off. Já individuální úspěchy moc neřeším, bojoval jsem hlavně se sebou, takže teď jsem rád, že si půjdu lehnout,“ pronesl po pátečním zápase.