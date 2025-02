Olomoucké minuty hrůzy. Konec si nepřipouštím, vzkázal Tomajko po výbuchu

V oslabení totiž Mora špatně vystřídala a šla do tří. Při tvrdé střele Šimka pak Machovskému pravděpodobně nevydržel sval na noze. Zůstal ležet na ledě tváří dolů a až za pomoci spoluhráčů odkulhal do kabiny. Do hry musel nerozcvičený gólman Jakub Sedláček, který následně v intervalu 110 vteřin inkasoval hned třikrát, Hanáci stále hráli v oslabení. „Špatně jsme vystřídali, nesmyslně. Potom už to byla těžké, nedáváme góly. Po první třetině to byla studená sprcha, těžko jsme se s tím vyrovnávali,“ připustil olomoucký trenér Jan Tomajko.

Po návratu z kabiny Sedláček inkasoval počtvrté, aniž by si připsal jediný zákrok. Za domácí snížil při přesilovce Jakub Orsava, jenomže k většímu odporu se Hanáci nenadechli, i kvůli díře v ledu, jež zapříčinila předčasný konec druhé třetiny. Zbylé tři minuty dohráli hráči v poslední části, po jejímž konci museli kohouti kousat porážku 1:6.

Trenér Tomajko nechtěl rozsah zranění brankáře upřesnit. Náhradník měl těžkou pozici. „Bylo to pro něho hrozně těžké, neměl na gólech nejmenší vinu. Musel jít do hry při dvojnásobné přesilovce Liberce, navíc v naší hale, kde je velká zima a soupeř to sehrál skvěle,“ podržel svého parťáka kapitán Jiří Ondrušek. Sám Sedláček mezi novináře odmítl přijít.

„Bylo to pro něho těžké, ale nedá se nic dělat, není mu dvacet let. Skočil tam, bohužel hned z prvních střel dostal góly. Ale musím říct, že se s tím popasoval dobře,“ pověděl trenér Tomajko.

Olomouc prožívá výsledkově nejhorší sezonu od roku 2015, kdy po postupu z první ligy skončila hned v baráži. Od té doby o záchranu nikdy nehrála. Jenomže v neděli prohrála už pátý domácí zápas v řadě. „Co ode mě chcete, abych tady už zítra nebyl?“ reagoval Tomajko na dotaz iDNES.cz ohledně jeho případného konce v pozici hlavního trenéra. „Já si takovou variantu nepřipouštím, já bojuju,“ dodal.

Servác Petrovský z Liberce vede puk během utkání proti Olomouci.

Velkou pochvalu zaslouží alespoň olomoučtí příznivci, kteří neúnavně fandili celý zápas. „Jinde v republice by na druhou třetinu už nikdo nepřišel,“ děkoval i kapitán Ondrušek.

Pochvalu publiku vysekl i liberecký útočník Oscar Flynn. „To jsem dlouho nezažil, aby fanoušci takhle fandili, i když jejich tým po první třetině prohrává 0:4. Olomouc je houževnatý soupeř, ale na konci první třetiny jsme je zlomili, pro brankáře to bylo nesmírně těžké, studený zimák, je to tu těžké pro každého, kdo nehraje, tuhle chvilku si asi neužil, ale to tak někdy je. Doufejme, že brankář Machovský se brzy uzdraví,“ řekl Flynn, který vstřelil dvě branky.

Domácí kapitán Ondrušek zmínil, že fanoušci byli jeden z hlavních faktorů, proč Olomoučané dřeli i ve zbývajících dvou třetinách. „A taky kvůli sebevědomí, čekají nás další zápasy, každý je pro nás teď důležitý. V kabině po první třetině jsme si k tomu něco řekli, nechtěli jsme nic vypustit,“ zdůraznil kapitán.

V úterý čeká Olomoučany duel na půdě Třince, v pátek domácí zápas s předposledním Kladnem. Zápas o všechno. Podaří se poslední Olomouci vyhnout se čtrnáctému místu?

„Nemůžeme se spoléhat na jeden zápas s Kladnem. Duelů už je málo, potřebujeme sbírat bod po bodu. Jsme v situaci, kdy se těžko radí, ale snažíme se nemyslet na baráž. Chceme jít do každého zápasu na maximum, bohužel si to sami srážíme takovými hloupostmi, jako je špatné střídání. Nemám pro to vysvětlení,“ uzavřel Ondrušek.