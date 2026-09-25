„Snažil jsem to brát jako každý jiný zápas. Premiéru proti Kometě jsem měl už v přípravném zápase, tam jsem to vnímal trochu jinak, ale dnes ne,“ prozradil Jakub Kos.
Rozruch vzbudil především Kuncův přestup. 25letý křídelník se v Olomouci během necelých pěti let vypracoval v elitního útočníka, českého reprezentanta a vysloužil si i šanci v zámoří. Tam to ale nevyšlo a Kunc se vrátil do Česka, konkrétně do Brna, kde s hokejem začínal.
Olomoucký kouč Fiala přiznal, že Mora o Kunce stála a zároveň vyjádřil zklamání z toho, že se návrat neuskutečnil. Kunc reagoval tím, že domovem je pro něj Brno, a ačkoli je Olomouci vděčný, zvolil si vyšší ambice. „Do Olomouce se vždycky budu rád vracet, dnes navíc vítězně, takže to nemá chybu,“ řekl v pátek Michal Kunc.
|
Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice
Oba brněnští hokejisté si ve vzájemném utkání připsali asistence. Kusko bodoval premiérově, pro Kunce to byl už čtvrtý bod ve čtvrtém duelu. Fanoušci Olomouce oběma hráčům ukázali, že nezapomněli na služby, které na Hané vykonali a po zápase skandovali jejich jména. „Se Silvou jsme tady nějaký pátek působili a jsme vděční za to, že na nás fanoušci nezapomněli,“ usmál se Kunc.
Na ledě byl ale nejvíc vidět olomoucký zástupce ze zmíněné trojice. Jakub Kos se v nabité sestavě Komety v minulých dvou letech neprosadil. Ve 128 zápasech bodoval osmadvacetkrát a hrál spíše v nižších formacích.
V souboji dvou moravských rivalů tak chtěl ukázat, že jeho bývalý zaměstnavatel udělal chybu, když se ho zbavil. Spolu se svými parťáky z jednoho útoku byl u několika nebezpečných situací. Dvakrát po jejich spolupráci zvonila tyč. Skvěle chytajícího Rabčana však překonali pouze Jakub Navrátil z přesilovky a ve třetí třetině Daniel Herčík. Oba se trefili podruhé v sezoně.
Naivita a nedůslednost, zlobil se trenér
Kos se v olomoucké sestavě zabydlel vedle dalších dvou nováčků Michala Vitoucha a Martina Štohanzla. Ačkoli jsou oficiálně až čtvrtou ofenzivní trojicí, dokázali se v utkání s Kometou dostávat do šancí a jejich minutáž rostla. „Hraje se mi s nimi dobře, všichni jsme dobří bruslaři a snažíme se hrát jednodušší rychlý hokej,“ popsal Kos.
„Dnes hrála jejich lajna velice dobře, takže nebylo potřeba jim krátit čas. Síly potřebujeme mít rozložené, protože zápasy jdou rychle za sebou,“ okomentoval čtvrtý útok jeden z trenérů Mory Petr Svoboda. „Všichni se chtějí prosadit. Jsou to v uvozovkách vyhnanci. Chtějí ukázat, že jejich bývalý klub udělal chybu. Dnes hráli dobře,“ pokračoval.
Brněnskou výhru řídil dvougólový Leino, k němuž se přidali Pospíšil a Ilomäki. Přesto, že Hanáci byli po většinu času opticky i statisticky lepším týmem, nedokázali zápas zdramatizovat. „Rozhodla efektivita zakončení, naše naivita a nedůslednost v obraně,“ zlobil se Svoboda.
|
Olomouc chce znovu zaskočit experty. V baráži nás vidí od roku 2014, usmál se kouč
Hanáci v úvodu sezony prohráli tři ze čtyř zápasů a v tabulce jsou se dvěma body na předposledním třináctém místě. Příští utkání odehrají už v neděli na ledě Kladna.