Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tipsport extraliga 2026/27

Souboj proti bývalým týmům ovládli hráči Brna. Kunc: Jsme vděční, že tu nezapomněli

Lukáš Jakubíček
  22:30
Jakub Kos v dresu Olomouce před bránou Komety.

Jakub Kos v dresu Olomouce před bránou Komety. | foto: ČTK

Brněnský gólman Eugen Rabčan čelí zakončení Davida Vitoucha z Olomouce.
Fanoušci Komety Brno v Olomouci.
Hráči Komety se radují z výhry na ledě Olomouce.
Robert Leino, autor dvou brněnských gólů v zápase s Olomoucí.
5 fotografií
Ještě nedávno bojovali v barvách svého pátečního soupeře. Bývalí hráči hokejové Olomouce Michal Kunc a Silvester Kusko se poprvé po letním přestupu představili na ledě Hanáků, ovšem už v dresu Komety. Stejný příběh, ale na opačné straně, prožil Jakub Kos, jenž poprvé v kariéře nastoupil proti „svému“ Brnu. Aktivním výkonem však nedokázal odvrátit prohru svého nového týmu. Olomouc ve čtvrtém kole extraligy proti Kometě prohrála 2:4.

„Snažil jsem to brát jako každý jiný zápas. Premiéru proti Kometě jsem měl už v přípravném zápase, tam jsem to vnímal trochu jinak, ale dnes ne,“ prozradil Jakub Kos.

Rozruch vzbudil především Kuncův přestup. 25letý křídelník se v Olomouci během necelých pěti let vypracoval v elitního útočníka, českého reprezentanta a vysloužil si i šanci v zámoří. Tam to ale nevyšlo a Kunc se vrátil do Česka, konkrétně do Brna, kde s hokejem začínal.

Olomoucký kouč Fiala přiznal, že Mora o Kunce stála a zároveň vyjádřil zklamání z toho, že se návrat neuskutečnil. Kunc reagoval tím, že domovem je pro něj Brno, a ačkoli je Olomouci vděčný, zvolil si vyšší ambice. „Do Olomouce se vždycky budu rád vracet, dnes navíc vítězně, takže to nemá chybu,“ řekl v pátek Michal Kunc.

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Oba brněnští hokejisté si ve vzájemném utkání připsali asistence. Kusko bodoval premiérově, pro Kunce to byl už čtvrtý bod ve čtvrtém duelu. Fanoušci Olomouce oběma hráčům ukázali, že nezapomněli na služby, které na Hané vykonali a po zápase skandovali jejich jména. „Se Silvou jsme tady nějaký pátek působili a jsme vděční za to, že na nás fanoušci nezapomněli,“ usmál se Kunc.

Na ledě byl ale nejvíc vidět olomoucký zástupce ze zmíněné trojice. Jakub Kos se v nabité sestavě Komety v minulých dvou letech neprosadil. Ve 128 zápasech bodoval osmadvacetkrát a hrál spíše v nižších formacích.

V souboji dvou moravských rivalů tak chtěl ukázat, že jeho bývalý zaměstnavatel udělal chybu, když se ho zbavil. Spolu se svými parťáky z jednoho útoku byl u několika nebezpečných situací. Dvakrát po jejich spolupráci zvonila tyč. Skvěle chytajícího Rabčana však překonali pouze Jakub Navrátil z přesilovky a ve třetí třetině Daniel Herčík. Oba se trefili podruhé v sezoně.

Naivita a nedůslednost, zlobil se trenér

Kos se v olomoucké sestavě zabydlel vedle dalších dvou nováčků Michala Vitoucha a Martina Štohanzla. Ačkoli jsou oficiálně až čtvrtou ofenzivní trojicí, dokázali se v utkání s Kometou dostávat do šancí a jejich minutáž rostla. „Hraje se mi s nimi dobře, všichni jsme dobří bruslaři a snažíme se hrát jednodušší rychlý hokej,“ popsal Kos.

Jakub Kos v dresu Olomouce před bránou Komety.
Brněnský gólman Eugen Rabčan čelí zakončení Davida Vitoucha z Olomouce.
Fanoušci Komety Brno v Olomouci.
Hráči Komety se radují z výhry na ledě Olomouce.
5 fotografií

„Dnes hrála jejich lajna velice dobře, takže nebylo potřeba jim krátit čas. Síly potřebujeme mít rozložené, protože zápasy jdou rychle za sebou,“ okomentoval čtvrtý útok jeden z trenérů Mory Petr Svoboda. „Všichni se chtějí prosadit. Jsou to v uvozovkách vyhnanci. Chtějí ukázat, že jejich bývalý klub udělal chybu. Dnes hráli dobře,“ pokračoval.

Brněnskou výhru řídil dvougólový Leino, k němuž se přidali Pospíšil a Ilomäki. Přesto, že Hanáci byli po většinu času opticky i statisticky lepším týmem, nedokázali zápas zdramatizovat. „Rozhodla efektivita zakončení, naše naivita a nedůslednost v obraně,“ zlobil se Svoboda.

Olomouc chce znovu zaskočit experty. V baráži nás vidí od roku 2014, usmál se kouč

Hanáci v úvodu sezony prohráli tři ze čtyř zápasů a v tabulce jsou se dvěma body na předposledním třináctém místě. Příští utkání odehrají už v neděli na ledě Kladna.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

4. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 4 4 0 0 0 19:9 12
2. HC Dynamo PardubicePardubice 5 3 0 0 2 19:14 9
3. Rytíři KladnoKladno 4 2 1 1 0 13:10 9
4. HC Sparta PrahaSparta 4 2 0 1 1 14:11 7
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 4 2 0 1 1 8:10 7
6. HC Kometa BrnoKometa 4 2 0 0 2 13:11 6
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 4 2 0 0 2 11:9 6
8. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 0 0 2 11:10 6
9. HC Verva LitvínovLitvínov 4 2 0 0 2 7:10 6
10. HC Škoda PlzeňPlzeň 4 0 2 1 1 10:10 5
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 1 1 0 2 10:13 5
12. Bílí Tygři LiberecLiberec 4 1 0 1 2 9:14 4
13. HC OlomoucOlomouc 4 0 1 0 3 9:14 2
14. HC Vítkovice RideraVítkovice 3 0 0 0 3 7:15 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

Nejčtenější

Sparta padla v Kladně, Třinec zvládl velkou přestřelku s Brnem. Poprvé slaví i Dynamo

Kladno, 18. 9. 2026. Rytíři Kladno - Sparta Praha, 2. kolo hokejové extraligy....

Pátek přinesl druhé kolo hokejové extraligy. První zápas obstarali hráči Třince a Komety. Jedenáctigólovou přestřelku zvládli lépe Oceláři, Brno tak dál čeká na první výhru v nové sezoně. Sparta...

OBRAZEM: Šťastný slaví 70. S bratry složil úderné trio, emigroval, pak zářil v Kanadě

Hokejista Peter Šťastný strávil v Quebeku deset sezon.

Patří mezi výjimečné osobnosti československého hokeje. Pro svou rodnou zemi získal dva tituly mistra světa, poté však emigroval a oblékl i dres Kanady. Legendární útočník Peter Šťastný slaví 70....

Kladno opět vítězné, Kometa má první výhru. Pardubice uspěly, slaví i Litvínov

Kladenští hráči dávají gól v zápase s Libercem.

Hokejová extraliga zakončila svůj první týden, v neděli měla na programu neúplné třetí kolo. Kladno v něm opět vyhrálo, Liberec porazilo 3:1. Shodným výsledkem si poradila Kometa s Hradcem Králové,...

Zapojily se hokejové Pardubice do politiky? Klubu hrozí ztráta dotací

Na náměstí v Pardubicích se objevili na předvolební akci nového hnutí Srdce pro Pardubice vedle kandidátů i hokejisté a většinový majitel a sponzor strany miliardář Petr Dědek (na snímku uprostřed v bílé košili).

Pardubický hokejový klub HC Dynamo Pardubice by mohl přijít o část dotací na mládež. Jeho hokejisté, manažeři a zástupci se totiž objevili na předvolební akci nového politického hnutí Srdcem pro...

Majitel Třince: Ať se Dědek přestane soustředit na ovládnutí hokeje. A Slovan?

Premium
Mistrovská radost v Třinci. Pohár nad hlavu zvedá šéf klubu Ján Moder.

Chlapík je to svérázný, většinu času veselý, na jazyku neustále připravenou glosu i peprný výraz. Bez obalu vám řekne, co si myslí, proč tomu věří, co zažil a co čeká, že přijde. A vy Jánu Moderovi...

Souboj proti bývalým týmům ovládli hráči Brna. Kunc: Jsme vděční, že tu nezapomněli

Jakub Kos v dresu Olomouce před bránou Komety.

Ještě nedávno bojovali v barvách svého pátečního soupeře. Bývalí hráči hokejové Olomouce Michal Kunc a Silvester Kusko se poprvé po letním přestupu představili na ledě Hanáků, ovšem už v dresu...

25. září 2026  22:30

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.

Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...

25. září 2026  16:50,  aktualizováno  21:33

Kovařčík po otřesu mozku přispěl k demolici: Hlavně, že jsem nepřinesl smůlu

Útočník třineckých Ocelářů Libor Hudáček dává šestý gól svého mužstva, což za...

Poprvé po otřesu mozku, kvůli němuž nedohrál přípravný duel v Brně, naskočil útočník Michal Kovařčík do extraligy. A jedním gólem a asistencí ve čtvrtém kole přispěl k drtivé výhře nad Vítkovicemi...

25. září 2026  21:29

Vyndej si dres, nebo jdeš ven. NHL opět zpřísňuje pravidlo, které vytáčelo i hvězdy

Trevor Zegras z Philadelphie s pukem před J.T. Milllerem z New York Rangers

Před sezonou vzkázali: „Dávejte si pozor, budeme to přísněji trestat!“ NHL znovu po letech nabyla dojmu, že hokejisté neberou pravidlo o výstroji dostatečně vážně. Už v přípravě se slova rozhodla...

25. září 2026  14:51

Chytilova další smůla. Narazil do sudího a nedohrál zápas, na vyšetření se čeká

Útočník Filip Chytil na tréninku Vancouveru.

To už snad ani není možné, říkají si zřejmě hokejoví fanoušci. Řeč je o smůle Filipa Chytila, jenž se v nočním přípravném utkání Vancouveru s Edmontonem (1:2) střetl s rozhodčím, ramenem a hlavou...

25. září 2026  11:19

Hračička Šalé zjistil, že svou hrou do NHL neprorazí: Vím, že ji musím překopat!

Eduard Šalé ze Seattlu spěchá za pukem během přípravného utkání proti...

Vynikal mezi vrstevníky na juniorských šampionátech. Do NHL ho Seattle draftoval už v prvním kole. Jenže ani po třech letech se v nejlepší hokejové soutěži na planetě ani nesklouzl. Zručný útočník...

25. září 2026

Hertl s Kulichem slavili v přípravě gól, San Jose rozneslo Anaheim deseti zásahy

Jiří Kulich slaví branku se spoluhráčem Zachem Metsou.

Ve čtvrtečních jedenácti přípravných zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Mezi střelce se zapsali Jiří Kulich z Buffala s Tomášem Hertlem z Vegas. Asistence sbírali beci Radim Mrtka, Mikuláš...

25. září 2026  6:47,  aktualizováno  8:27

Máme pět lajn, na tréninku je to znát. Konkurence je větší, připouští Měchura

Adam Měchura s pukem v útočném pásmu v šestém čtvrtfinále, brání ho sparťan...

Dva dobře rozehrané zápasy, jenže z moravské mise v Olomouci a Třinci hokejisté Plzně nakonec vydolovali jediný bod. V pátek venkovní trilogii završí v Kladně, na ledě dosud neporaženého týmu...

25. září 2026  7:35

Češi na hraně, v NHL dál vyklízejí pozice. V čem je Jiříčkova poslední šance nejlepší?

Premium
David Jiříček z Philadelphia Flyers při akci během předsezónního zápasu mezi...

Sám říká, že zase stojí na začátku. Nový tým, noví spoluhráči, nová šance. V NHL nikoliv druhá, ale už třetí. A zároveň poslední? Může to tak být. Nejen v případě Davida Jiříčka, který se pokusí...

25. září 2026

Hradec - Liberec 5:2. Dva zahozené nájezdy, domácí podruhé v sezoně slaví

Radovan Pavlík slaví druhý gól Hradce Králové ve 30. minutě utkání proti...

Hradec Králové porazil v předehrávce 4. kola hokejové extraligy Liberec 5:2 a v neúplné tabulce se posunul na páté místo. Bílí Tygři prohráli třetí ze čtyř duelů. Nejprve Jergl nevyužil možnost...

24. září 2026  17:59,  aktualizováno  20:47

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Trable Pirátů, zase jsou dole. Derby? Ostudné, štval Hübla a spol. výprask

Litoměřice, 23. 9. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, hokejová Maxa...

Vysnili si sezonu bez stresů, ale hned na jejím startu se nervují. Hokejoví Piráti, kteří v posledním ročníku zachránili první ligu až v posledním kole, po středeční nakládačce 1:5 v Litoměřicích...

24. září 2026  19:03

Kuzmenko opustil kemp Pittsburghu, jeho otce na Sibiři zabil medvěd

Andrej Kuzmenko v souboji u mantinelu s Ryanem Johnsonem.

Ruský útočník Andrej Kuzmenko se odpojil od hokejistů Pittsburghu, kteří se připravují na start nové sezony NHL, aby se vyrovnal se smrtí svého otce. Ten podle oficiálního webu soutěže, který se...

24. září 2026  18:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde