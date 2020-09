Mladší a slabší? Olomoučtí hokejisté věří, že tahouny nahradí

Mrzutá nepříjemnost, kterou podtrhuje dlouhodobější zranění důrazného Petra Strapáče. Velký problém pro olomouckou ofenzivu?

„Můžeme si myslet, že ano, ale nemusí být,“ přemítá trenér Mory Zdeněk Moták. „Jsou to sice velké ztráty, ale věřím, že ti, co půjdou místo nich, je zastoupí.“

Střelec po Irglovi? Co Kucsera?

Když však uvážíte, že Hanáci se musí obejít také bez spolehlivého kanonýra Zbyňka Irgla, který za dvě a čtvrt sezony nasázel v Olomouci 46 gólů a dvakrát za sebou vyhrál kanadské bodování týmů, leč teď se vrátil do Vítkovic, snadno vás přepadnou pochyby: a kdo teď bude dávat góly?

„Čekáme, že se prosadí Lukáš Kucsera, v zakončení je dobrý,“ jmenuje největší letní posilu z Brna druhý z koučů a šéf klubu Jan Tomajko. Přesnou mušku má i Petr Kolouch. „Minulý rok dal víc než deset gólů, takových hráčů by mohlo být víc,“ přeje si Tomajko. „I Honza Káňa, který se hodně potýkal se zraněními, je schopný dávat góly. Nepředpokládám, že by nějaký hráč dal 25 gólů, ale že se o to spíš ostatní podělí.“

Olomouc se v nesestupové sezoně pustila do omlazování.

Smlouvy po letech věrných služeb nenabídla zkušeným forvardům Skladanému s Lašem a přivedla mladíky z první ligy - Jana Bambulu (Havířov), Tomáše Gřeše (Poruba) a Jakuba Navrátila (Přerov).

„Nemůžeme čekat, že mladí to budou táhnout, ale že se během dvou tří let do takové pozice dostanou,“ věří Tomajko.

„Odešli starší hráči, kteří byli nahrazení mladými a perspektivními. Doufáme, že se s tím poperou a překlenou rozdíl mezi první nebo juniorskou ligou a extraligou,“ doplňuje Moták. V přípravě se mu nováčci líbili. „Jeví se poměrně dobře, možná až překvapivě,“ kývne. „Nicméně bylo by nesoudné počítat s tím, že hned nahradí ty, co odešli, a budou dominovat. Mají šanci, dostanou prostor a bude na nich, jak to uchopí. Dobře se s nimi dělá. Chceme, aby to, co dělají v tréninku, ukázali v zápasech. Bude to na nich a my jim v tom budeme pomáhat.“

I proto je důležité, že na rozdíl od Irgla se do mateřských Vítkovic nevrátil matador Rostislav Olesz, silový útočník se zářezy v NHL plní i na olympijských hrách roli lídra.

„Rosťa chtěl zůstat a my jsme rádi. Je to výborný hráč do kabiny, zkušený, zažil toho spoustu. Dokáže usměrnit ty mladší, pro nás hrozně důležitý hráč,“ chválí Tomajko.

Olomoucký útočník Rostislav Olesz (vpravo) během duelu s Třincem

Dalšími stavebními kameny mančaftu jsou brankář Konrád, zadák Ondrušek či centr Knotek, který by měl být po zranění zase při síle.

Kohouti sehráli osm přípravných zápasů včetně šesti duelů v Poháru Generali České pojišťovny, tři vyhráli v základní hrací době, jeden v prodloužení, jeden skončil remízou a tři prohráli. „Máme bilanci 3-2-3, i skóre je 28:28, takže to byly poměrně vyrovnané zápasy,“ hodnotí Moták. Tomajko s ohledem na odchody ofenzivních tahounů vypíchne: „V přípravě jsme dávali docela dost gólů, snad i to hráči udrží do extraligy, i když soutěž vypadá jinak než příprava. Doufám, že se ještě zlepšíme v přesilovkách, které nám tolik nešly.“

Podle kurzu zase outsider

I když se v tomto ročníku kvůli koronaviru z extraligy nesestupuje, bookmakery tradičně podceňovaná Olomouc (po Zlínu a Českých Budějovicích podle kurzů třetí největší outsider) byla proti uzavření soutěže. Přestože přišla o hlavního sponzora, společnost Go4games, a ztratila tím miliony v už tak skromném rozpočtu.

„Hlasoval jsem pro to, aby byla soutěž barážová a normálně se sestupovalo, byl jsem proti návrhu nesestupovat, že to ztratí na náboji, diváci chtějí zápletku,“ povídá generální manažer Mory Erik Fürst. S odstupem času však uznává: „Myslím si, že to je správně, jak se to udělalo, protože pokud mužstva vypadnou na čtrnáct dní, tak soutěž není regulérní.“

Tomajko souhlasí: „Asi je to v této době nejlepší řešení.“ Cílem tak zůstává play off.

„Stojíme před sezonou, která bude atypická, chceme uspět minimálně stejně jako v předchozích, nebo se i zlepšit,“ hlásí Tomajko.

„Snad nás nepotkají nějaké větší problémy, protože doba je turbulentní, mění se počty diváků, kteří mohou být na tribunách. Doufáme, že tuto sezonu ustojíme se ctí a že se posuneme zase kousek dál,“ poznamenal Fürst.

Jan Tomajko na střídačce Olomouce.

Mora symbolicky začíná utkáním proti Zlínu, tedy soupeři, s nímž hrála v předkole play off minulého ročníku 1:1 na zápasy, než sezonu uťal otravný vir.

„Končili jsme s nimi, tak s nimi začínáme. Je to tradiční soupeř - a těžký. Jsou organizovaní, dobře trénovaní, jsou tam zlínští patrioti,“ těší se na derby Moták. „Můžeme slíbit, že uděláme vše, abychom byli úspěšní. Každý zápas bude těžký.“

Se zarputilou Olomoucí se však musí vždycky počítat, byť na startu se může jevit oslabená.

„Podle jmen každý řekne, že jsme oslabili, ale já si myslím, že to tak není,“ namítá Tomajko.