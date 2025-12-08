Selhání, průšvih, roztržitost. Důležitý zápas Kladno kuriózně ztratilo, trenér se čílil

„Je to jednoduché, o výsledku rozhodly přesilovky a oslabení,“ vypravil ze sebe hlavní kouč Rytířů David Čermák. „Byla to obrovská nekoncentrovanost a samozřejmě jsme to hráčům vytkli.“
Vypíchl už vyrovnávací gól domácích na 1:1, který padl 24 sekund po návratu obránce Dalibora Řezníčka z trestné lavice. Tedy krátce po první neúspěšné výhodě hostů.
Ale co to bylo oproti následující převaze. Menší trest vyfasoval za podrážení Jakub Orsava. V čase 32:18.
Olomoucký Anděl dostal puk ze středního pásma do rohu u kladenské branky, kde k souboji s napadajícím útočníkem ledabyle přistoupil Robins, nechal se o kotouč obrat a jeho spoluhráči si pak nepokryli najíždějícího Řezníčka, jenž se trefil poprvé po 41 zápasech a padesát sekund před vypršením oslabení dostal Hanáky do vedení.
„Prohráli jsme souboj v rohu, kde jsme byli tři na jednoho a jasně na puku,“ zoufal si Čermák. A to za dalších 28 vteřin, v čase 33:56, přišel ještě jeden úder: „Tam jsme špatně zavřeli mantinel v útočném pásmu.“
Smolný vlastní gól, který padl po přihrávce Silvestra Kuska:
Přihrávku Silvestera Kuska 🇸🇰 do vlastní sítě nešťastně nasměroval Kelly Klíma a Olomouc 🐔 tak skórovala během jednoho oslabení 2️⃣x! 🤯
Silvester Kusko se tak hnal podél pravé strany a v útočné třetině chtěl v rodícím se přečíslení oslovit rozjetého Čacha. Včas se stihl vrátit Kelly Klíma, který do přihrávky vložil hokejku. Ovšem tak nešťastně, že puk usměrnil přímo do horního růžku vlastní branky.
„O přesilovkách jsme mluvili už po utkání s Hradcem (páteční porážka 2:3 po prodloužení), kde jsme je taky nehráli dobře. A teď to zase rozhodlo,“ štvalo Čermáka.
Naopak Olomouc si při speciálním zápase, který v rámci oslav 70. výročí klubu odehrála v retro dresech, s dopomocí soupeře došla pro tři body. Před utkáním se také rozloučili s brankářem Branislavem Konrádem, který v týmu strávil takřka deset let, než musel ze zdravotních důvodů skončit.
„Bylo tam zranění krku (zásah bruslí a jeho dopady), ale také problémy s kyčlemi, kde mi vznikaly výrůstky a záněty. Po měsíci jsem vždy šel trénovat, dva dny byly dobré a pak pátý nebo šestý už jsem si nebyl ani schopný sednout na gauč. Dají se tam dávat párkrát obstřiky, ne nonstop. A operovat kyčel v mém věku, to bych se na 110 % už nevrátil,“ popisoval pro klubový web, jak kariéru vzhledem k bolesti uzavřel spíš s úlevou.
Na Hanou se teď ze slovenské Nitry vždy rád vrací, zprvu mu ale asi ani spoluhráči moc radost nedělali.
„Vstup do utkání jsme měli špatný,“ uznal i asistent Petr Svoboda. „Byli jsme pomalejší a soupeř nás přehrával. My si nepomohli ani přesilovými hrami. Pak ale Kladno udělalo dvě chyby ve vlastní přesilovce a nám slepené góly daly sílu do žil.“
O zlomovém okamžiku bylo jasno. Díky němu Mora nyní na jedenácté pozici odskočila Rytířům na rozdíl pěti bodů. Dvanáctí Středočeši místo většího klidu drží poslední postupovou dvanáctou příčku o tři body před Mladou Boleslaví. A můžou se zlobit jen na své zbytečné selhání.