Selhání, průšvih, roztržitost. Důležitý zápas Kladno kuriózně ztratilo, trenér se čílil

Za vyrovnaného stavu dostali hokejisté Kladna ve 33. minutě příležitost odskočit. Ještě v tak důležitém duelu s tabulkovým sousedem z Olomouce, v němž se mohli vzdálit příčkám mimo play off. Jak ale s početní převahou v extraligovém utkání naložili, to se moc často nevidí. Právě během soupeřova vyloučení si po dvou inkasovaných brankách nechali utkání utéct. A nakonec prohráli 1:4.

Trenér Kladna David Čermák | foto: ČTK

„Je to jednoduché, o výsledku rozhodly přesilovky a oslabení,“ vypravil ze sebe hlavní kouč Rytířů David Čermák. „Byla to obrovská nekoncentrovanost a samozřejmě jsme to hráčům vytkli.“

Vypíchl už vyrovnávací gól domácích na 1:1, který padl 24 sekund po návratu obránce Dalibora Řezníčka z trestné lavice. Tedy krátce po první neúspěšné výhodě hostů.

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Ale co to bylo oproti následující převaze. Menší trest vyfasoval za podrážení Jakub Orsava. V čase 32:18.

Olomoucký Anděl dostal puk ze středního pásma do rohu u kladenské branky, kde k souboji s napadajícím útočníkem ledabyle přistoupil Robins, nechal se o kotouč obrat a jeho spoluhráči si pak nepokryli najíždějícího Řezníčka, jenž se trefil poprvé po 41 zápasech a padesát sekund před vypršením oslabení dostal Hanáky do vedení.

„Prohráli jsme souboj v rohu, kde jsme byli tři na jednoho a jasně na puku,“ zoufal si Čermák. A to za dalších 28 vteřin, v čase 33:56, přišel ještě jeden úder: „Tam jsme špatně zavřeli mantinel v útočném pásmu.“

Smolný vlastní gól, který padl po přihrávce Silvestra Kuska:

Silvester Kusko se tak hnal podél pravé strany a v útočné třetině chtěl v rodícím se přečíslení oslovit rozjetého Čacha. Včas se stihl vrátit Kelly Klíma, který do přihrávky vložil hokejku. Ovšem tak nešťastně, že puk usměrnil přímo do horního růžku vlastní branky.

„O přesilovkách jsme mluvili už po utkání s Hradcem (páteční porážka 2:3 po prodloužení), kde jsme je taky nehráli dobře. A teď to zase rozhodlo,“ štvalo Čermáka.

Naopak Olomouc si při speciálním zápase, který v rámci oslav 70. výročí klubu odehrála v retro dresech, s dopomocí soupeře došla pro tři body. Před utkáním se také rozloučili s brankářem Branislavem Konrádem, který v týmu strávil takřka deset let, než musel ze zdravotních důvodů skončit.

„Bylo tam zranění krku (zásah bruslí a jeho dopady), ale také problémy s kyčlemi, kde mi vznikaly výrůstky a záněty. Po měsíci jsem vždy šel trénovat, dva dny byly dobré a pak pátý nebo šestý už jsem si nebyl ani schopný sednout na gauč. Dají se tam dávat párkrát obstřiky, ne nonstop. A operovat kyčel v mém věku, to bych se na 110 % už nevrátil,“ popisoval pro klubový web, jak kariéru vzhledem k bolesti uzavřel spíš s úlevou.

Konrád má po zásahu bruslí do krku po operaci, je stabilizovaný

Na Hanou se teď ze slovenské Nitry vždy rád vrací, zprvu mu ale asi ani spoluhráči moc radost nedělali.

„Vstup do utkání jsme měli špatný,“ uznal i asistent Petr Svoboda. „Byli jsme pomalejší a soupeř nás přehrával. My si nepomohli ani přesilovými hrami. Pak ale Kladno udělalo dvě chyby ve vlastní přesilovce a nám slepené góly daly sílu do žil.“

O zlomovém okamžiku bylo jasno. Díky němu Mora nyní na jedenácté pozici odskočila Rytířům na rozdíl pěti bodů. Dvanáctí Středočeši místo většího klidu drží poslední postupovou dvanáctou příčku o tři body před Mladou Boleslaví. A můžou se zlobit jen na své zbytečné selhání.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 32 15 4 1 12 96:77 54
2. HC Dynamo PardubicePardubice 29 15 2 3 9 92:67 52
3. HC Oceláři TřinecTřinec 30 15 3 1 11 93:75 52
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 30 13 5 1 11 81:70 50
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 30 15 0 5 10 79:72 50
6. HC Kometa BrnoKometa 29 14 1 3 11 81:79 47
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 31 13 3 2 13 80:90 47
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 29 12 3 4 10 75:59 46
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 29 14 1 2 12 72:78 46
10. HC OlomoucOlomouc 31 14 1 2 14 69:80 46
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 30 11 4 2 13 86:86 43
12. Rytíři KladnoKladno 30 9 3 5 13 74:88 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 9 3 2 16 60:78 35
14. HC Verva LitvínovLitvínov 30 6 2 2 20 57:96 24
