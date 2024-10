Olomouc vítězí, ale trenér Tomajko svěřence varuje: Venku to není ono

„Popis série šesti výher zní krásně, ale hráli jsme nyní pět z těchto zápasů doma,“ odrážel pochvalné komentáře kouč Jan Tomajko, který hned po utkání přemýšlel nad dalším střetem v neděli na ledě Plzně. „Venku to není ono a v neděli musíme být pořádně nachystaní,“ dodal trenér.

Že jeho nervy zakouší test napjatého závěru vcelku pravidelně, Tomajko přechází s úsměvem. „Já myslím, že tohle je nejdůležitější týmová vlastnost. Ovládnout taková těsná utkání o gól, dotáhnout třetí třetinu ve vedení. Porazili jsme tu ale také Třinec 3:0 a závěr byl úplně opačný, kdy soupeř už neměl takřka nic. Dnes jsme si to vybrali, ale podržel nás Machovský a tři body jdou k nám,“ vysekl pochvalu brankáři.

Stejně tak hodnotil koncovku i útočník Karel Plášek. „Nebylo to od nás úplně ideálně odehrané. Tři body jsou skoro jediné pozitivum. Ale zkrátka stále platí, že jsme tady především ohromná parta bojovníků. To je potom klíč k takovým závěrům,“ uvažoval forvard.

Co se pak odehrává na střídačce, v těchto okamžicích neprozrazuje. „Těžko to popsat. Zrovna dnes nám ten závěr nevyšel úplně podle představ a podržel to hlavně Machy. Nebylo to ale dobré,“ kroutil se Plášek.

Ten skóroval ve dvou utkáních po sobě a stejně jako celá Olomouc nabírá jistou pohodu. „Jsem rád, spadl ze mě nějaký tlak. Herně to ale pořád není ono. Za góly jsem rád, ale je potřeba na naší hře zase trochu zapracovat,“ kritizoval sám sebe i svůj tým.

Střelec první olomoucké branky v zápase s Mladou Boleslaví útočník Karel Plášek.

Nenápadný, ale velmi zásadní výkon zapsal také bek Tomáš Černý. V osobním životě tišší muž v posledních zápasech křičí svými výkony, když v utkání několikrát hasil rozvíjející se protiútoky soupeře. Na chvíli se pak za odměnu radoval z asistence u gólu do prázdné branky, ten mu ale statistici vzápětí odebrali. I přesto nechává Černý od počátku sezony zápas co zápas velmi kladný dojem, byť za svou práci nesklízí časté ovace.

Právě takové výkony by chtěl nyní Tomajko vidět také na hřištích soupeřů a Plášek si toto přání kouče uvědomuje. „Těžko říct, proč venku hrajeme jinak. Kdybychom to věděli, asi si nějak pomůžeme k tomu, abychom to dokázali otočit v náš prospěch. Venku se nám ale nedaří, to je zkrátka pravda,“ pokrčil rameny Plášek.

V neděli tento narativ zkusí zlomit kohouti na ledě poslední Plzně. „Jejich tým je sice v herní krizi, jenže jednou se to vždycky zlomí. Snad to tedy nebude na nás. Pokud bychom ale hráli tak jako teď, stačit to zřejmě nebude a neuspěli bychom,“ pokračoval v negativních závěrech Plášek.