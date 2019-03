Únava? Teď je to o morálce, burcuje olomoucký obránce Švrček

Pro letní posilu Hanáků to byla premiérová trefa v sezoně. „Kluci si ze mě dělali srandu, že jenom bráním, klečím a blokuju střely. Teď jsem jim zavřel huby a budu mít od nich na chvíli klid,“ směje se dvaatřicetiletý zadák před dnešním domácím zápasem se Zlínem.

Našli jste recept na úspěch?

Řekli jsme si v kabině, že musíme hrát parádně v předbrankovém prostoru jak u nás, tak i u nich. To je v zápasech rozhodující. Musím zaťukat na dřevo, že nám to zatím jde.

Lze si udržet takovou formu?

Máme hodně zápasů po sobě. Musíme dobře zregenerovat a uvidíme, co se stane. Jsou ještě dva zápasy do konce, určitě se o to popereme a budeme chtít zůstat v šestce.

Do ní vám výrazně pomohl brankář Jan Lukáš…

Honza se teď rozchytal, doufejme, že ještě chvíli bude mít formu.

Formu a sílu máte i vy obránci. Přitom v části sezony jste byli zdraví jen čtyři beci a často museli hrát dorostenci.

Měli jsme to dost těžký. Samozřejmě síly ubývaly, ale dokázali jsme se s tím poprat. Útočníci pomáhali a gólmani parádně zachytali.

Únava není na pořadu dne?

Ve vítězných zápasech jde únava stranou. Všechny týmy jsou na tom fyzicky stejně, takže je to teď o morálce. Výhry jsou pro nás povzbuzující, kdybychom prohráli, tak to máme i v hlavách a bylo by to o něčem jiném.

Prohrát jste mohli i proti posledním Pardubicím, které dlouho vedly.

Připravují se na baráž a hrají o všechno. Takové zápasy jsou horší než s předními týmy. Bruslařsky na tom byly dobře, nehrály špatný hokej, ale psychika dělá hodně.

Přesto jste Východočechy zlomili až ve třetí třetině.

První dvě třetiny jsme hráli laxní hokej, pořádně jsme se do toho neopřeli. Pak jsme si k tomu v šatně něco řekli, zjednodušili jsme to a začali více bruslit. Naštěstí to vedlo k vítěznému zápasu.

K čemuž jste přispěl vítěznou trefou i asistencí.

To je takový záchvěv jednou za rok. Nějak extra to neřeším. Hlavní je, že jsme urvali tři body. Díky vítězství stále hrajeme o šestku.

Jak moc hraje roli série čtyř domácích zápasů, kterou završíte se Zlínem?

V této fázi sezony je parádní, že hrajeme doma a nemusíme nikam jezdit. Dostanete se ve dvě nebo ve tři do postele a hned v devět ráno je zase trénink. Žralo to hodně síly.