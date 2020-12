Zásah se sirénou na vítězství Olomouci nestačil. Z výkonu máme radost, chválil ale kouč

„Hradec je těžký soupeř, ale sahali jsme po dvou bodech, protože jsme v nájezdech vedli už 3:1. Sice to nedopadlo, ale z výkonu máme radost,“ chválil olomoucký kouč Jan Tomajko. „Byla tam rychlost, bojovnost, pohyb. Tak by to mělo vypadat.“

Kohouti nenavázali na pondělní řádění proti prvnímu Třinci (6:3), neboť zdaleka nedostali tolik místa v útočném pásmu. Plichta po třech třetinách byla spravedlivá. I přes solidní tempo v zápase dominovaly defenzivní systémy, ač Moře chyběl její nejvytíženější obránce Dujsík, jehož nahradil navrátilec z marodky Škůrek, a Hradec zase postrádal ofenzivního beka Zámorského, který posílil Brno. Střelecké pozice si dobře organizované týmy vypracovávaly stěží, byť hned první šance Olomouce volala po gólu.

V čase 2:23 Káňova střela v přesilové hře od modré čáry prošla brankáři Mazancovi výstrojí a kotouč doklouzal do tyče, následně ho Mazanec před dotírajícím Nahodilem ukryl na čáře do lapačky.

Až na začátku druhé třetiny se aktivní hradecký bek Blain prosadil střelou zápěstím od modré čáry pod břevno, Pilař dobře zakryl gólmanovi Konrádovi výhled. Olomoucká odpověď jako by vůbec nepatřila do urputné bitvy. Úžasná souhra čtvrtého útoku nadchla: Pekr přihrál Kolouchovi, který ještě našel před prázdnou brankou Nahodila. Ťuk, ťuk, gól. Srovnáno.

Domácí otočili stav tři desetiny sekundy před koncem druhé třetiny. Kolouch vyhrál buly, Olesz kvapně posunul puk na rychlou ránu Davidu Ostřížkovi, jemuž paralyzovaní Východočeši a časomíra dovolili ještě dorážku. Vyšlo to jen tak tak. Pro olomouckého útočníka to byla první trefa v sezoně. Mohla být vítěznou, jenže na začátku třetí třetiny si slabší chvilku vybral Konrád, jehož Perret překvapil střelou z kruhu přes zadáka Ondruška.

V prodloužení Konrád zlikvidoval trestné střílení Lvovi a lapačkou úžasně vychytal také Šaldu, leč v nájezdech nezastavil Jergla, Lva a Cingela, kteří museli dát, jinak by slavili domácí. Chvíli slávy si tak užil Smoleňák; dvanáctým zásahem v sezoně trefil Hradci čtvrtou venkovní výhru v řadě.