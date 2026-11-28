Před polovinou utkání proměnil podruhé z posledních tří zápasů přesilovku Karel Plášek, jenž využil šikovné clony Michala Vitoucha před brankářem. „Ve druhé třetině jsme měli šance a podařilo se nám vyrovnat. Tvrdíme, že každý zápas hrajeme play off, ale první třetina taková rozhodně nebyla. Byl tam respekt vůči soupeři, nebruslili jsme a hráli jsme pasivně. Z toho pramenily šance soupeře. Špatná první třetina nás připravila o lepší výsledek,“ hodnotil utkání olomoucký trenér Petr Fiala.
Ve třetí části Mora nedokázala využít čtyřminutovou přesilovku. V zápase jich nevyužila celkem pět. V závěru skóre upravil trefou do prázdné branky hradecký kapitán Lukáš Radil. „Přesilové hry ve třetí třetině z naší strany nestály za nic,“ ví Fiala. „Na tréninku se snažíme dělat věci, které v zápase nefungují. Musíme věřit tomu, že to do hráčů dostaneme, a přesvědčit je o tom, že je lepší špatná střela než špatná přihrávka.“
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„Někteří hráči si moc nevěří, takže puk odhazují na druhého. To je příklad přesilovek, kde nemáme četnost střelby. Dáváme si spoustu nic neřešících přihrávek, takže puk nakonec skončí u nás v pásmu. Ani hráčům, kteří góly dávali, to tam teď nepadá,“ pokračoval 66letý kouč.
Kádr Hanáků během tohoto týdne opustil útočník Zach Senyshyn. Na posily ale Olomouc pořád čeká. „Výsledky nám do karet nehrají, takže čím dřív se nám někoho podaří najít, tím lépe,“ konstatoval Fiala.
Olomouc před reprezentační pauzou čekají duely na stadionech Karlových Varů, Pardubic a Mladé Boleslavi. „Musíme jít zápas od zápasu a nedívat se na to, s kým hrajeme. Kdo bude na ledě, musí na něm nechat maximum,“ nabádá Štohanzl.
I přes špatnou formu týmu zažívá 27letý forvard svou nejpovedenější sezonu v extralize. O tři body překonal své dosavadní maximum. „Jde to ruku v ruce s mým vytížením a rolí, kterou jsem tady dostal. Za body jsem rád, ale radši bych, kdybychom byli výš v tabulce,“ řekl Štohanzl.
V aktuálním ročníku zatím zapsal 8 bodů (3+5) ve 23 duelech. Do Olomouce přišel v létě právě z Hradce Králové. „Je to pro mě emotivnější, většinu kluků znám. Probíhalo nějaké popichování na ledě i mimo něj, ale byl bych rád, kdybychom je konečně porazili,“ přiznal útočník.