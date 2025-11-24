Na jeden gól se těžko vyhrává. Nesmíme se položit, ví v Olomouci

Tipsport extraliga 2025/26

Počáteční nadšení je fuč, třetí místo v extraligové tabulce minulostí. Hokejisté Olomouce se po reprezentační pauze dál potýkají se špatnou formou, včera prohráli už čtvrtý zápas v řadě a tabulkou se začínají propad níž a níž.

Olomoucký kouč Róbert Petrovický. | foto: MAFRA

Na místa, která jim před sezonou většina expertů věštila. Po 25 zápasech jsou jedenáctí.

Zastaví kohouti svůj pád?

Na domácím ledě podlehli Českým Budějovicím 1:2 po prodloužení. Za celý zápas vyslali Olomoučané na hostujícího gólmana Westerholma jen 24 střel, což je obvykle počet, který na výhru nestačí.

„Musíme se zlepšit v ofenzivě. Měli jsme dost příležitostí dát gól, není to tak, že bychom šance neměli. Potřebujeme větší kvalitu v zakončení, na jeden gól je těžké vyhrávat. Každý tým v extralize je totiž kvalitní a bránění je náročné,“ konstatoval trenér Olomouce Róbert Petrovický. Svému týmu vyčítal i faul v prodloužení, po němž svým druhým gólem v zápase rozhodl hostující kapitán Bulíř.

Sparta jde do čela, poslední Litvínov vyzrál na Třinec. Pardubice i Kometa padly

„Zbytečný faul, na to si musíme dát pozor. Soupeři jsme dali výhodu, kterou využil. Byl to vyrovnaný mač, Budějovice nakonec byly o tu jednu střelu lepší,“ shrnul kouč.

Jeho svěřenci si dobře uvědomují, jak s týmem dokáže zamávat série proher. Loni se Hanáci dostali do takové křeče, že skončili až v baráži o udržení extraligy. Ke konci sezony měli šňůru sedmi porážek v řadě. Teď jsou na čtyřech, což se jim od začátku ročníku nestalo.

„Věřím tomu, že nás nějaká další špatná série nečeká. Sezona je dlouhá a tohle patří k hokeji,“ podotkl Petrovický. „Každé mužstvo si prochází nějakým obdobím. Po pauze je vždy nejdůležitější první zápas, ten jsme nezvládli,“ ví olomoucký trenér.

„Každý tým chytne krizi, nesmíme se sesypat. Musíme se zase soustředit na maličkosti, které nás zdobily. Teď to ale přestalo fungovat. Nesmí nás to položit. Víme, do jaké šlamastiky se mančaft umí dostat, když se prohraje pár zápasů. Nechceme to opakovat, věřím, že to zlomíme,“ velí obránce kohoutů David Škůrek.

Tomáš Černý z HC Olomouc dává gól do sítě Vítkovic.

32letý urostlý bek dostal od trenérů důvěru poprvé od konce září, Moru totiž postihla marodka. Petrovický v neděli neměl k dispozici útočníka Najmana a hned čtyři obránce. I proto si extraligový debut odbyl 22letý Marek Chvátal, jenž vypomohl z prvoligové Jihlavy.

Petrovický podotkl, že se ve většině případů jedná o lehčí zranění, a že se hráči postupně vrátí do sestavy. Výjimkou je Rayen Petrovický, syn trenéra, který po letním přestupu z Liberce kvůli zlomenině na ruce ještě nenastoupil. „Musel na operaci, ale už je s námi na ledě. Jeho návrat ještě potrvá, za chvíli už ale začne chodit také plnohodnotně do soubojů,“ upřesnil kouč.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 27 13 3 1 10 84:68 46
2. HC Oceláři TřinecTřinec 24 12 3 1 8 72:61 43
3. HC Dynamo PardubicePardubice 24 12 2 2 8 75:55 42
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 24 11 4 0 9 67:52 41
5. HC Kometa BrnoKometa 24 12 1 3 8 68:63 41
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 25 11 3 2 9 69:66 41
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 24 11 2 3 8 60:49 40
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 25 12 0 4 9 62:60 40
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 25 10 3 2 10 73:68 38
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 24 10 1 2 11 59:67 34
11. HC OlomoucOlomouc 25 10 1 2 12 53:68 34
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 9 2 2 12 52:59 33
13. Rytíři KladnoKladno 25 7 2 4 12 61:80 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 25 4 2 1 18 44:83 17
