Vzhůru do čtvrtfinále? Olomoucká hranice úspěchu je jasná. Play off

Každý z kabiny sice poví, že skutečná soutěž začíná až příští středu, kdy se nejvyšší soutěž rozjíždí, ale vyhrát šest zápasů z osmi svědčí o jisté kvalitě a dobré průpravě. Nejvíce vypovídající je měření s extraligovými soky. Kohouti dvakrát zdolali Vítkovice a na domácím ledě i Kometu. Další triumfy přidali s prvoligovým Přerovem a extraligovými týmy ze Slovenska – Zvolenem a Slovanem Bratislava.

Právě Slovan je vedle Komety jediným týmem, který v letní přípravě Olomouc přehrál, odvetu už ale jasně ovládli Hanáci.

Svěřenci kouče Jana Tomajka loni prohráli třikrát ze sedmi cvičných pokusů, v roce 2022 čtyřikrát a rok předtím dokonce nevyhráli ani v jednom z devíti přáteláků. O to víc musí současná forma fanoušky těšit, což vyplývá i z olomouckých návštěv na „nedůležité“duely.

Olomoucký trenér Jan Tomajko.

„Byli jsme pozitivně překvapení vysokou návštěvností na domácí přátelské zápasy. Nečekali jsme to,“ kývl marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Do plechárny si vyjma zápasu se Zvolenem našlo cestu vždy okolo dvou tisíců fanoušků.

Přípravné zápasy se sice nedají brát jako spolehlivý indikátor formy v sezoně, ale leccos napovědí. Třeba sestavu. „Někteří hráči měli drobné zranění, proto sestava proti Brnu byla pozměněná. Ale věříme, že příští středu budeme v nejsilnějším složení,“ prozradil Tomajko.

Největší otazník visí nad brankovištěm. Kdo bude při zranění Branislava Konráda, který podle trenérů už trénuje, jedničkou? V generálce v Brně nastoupil Jakub Sedláček, jenže tři obdržené góly příliš nepovzbudí.

„Stoprocentně to byla lepší příprava než loni, ale teď jsme prohráli a musíme se ponaučit, protože v Brně to byl náš nejhorší zápas. Takhle určitě hrát nemůžeme,“ cítí Sedláček, který v pěti zápasech v přípravě inkasoval celkem osmkrát.

Oproti tomu nová posila Matěj Machovský i vinou pozdějšího přestupu nastoupil jen dvakrát, ale zejména proti Slovanu Bratislava chytal výtečně a udržel čisté konto. Na ledě Vítkovic pak dostal dva góly.

„My zhruba víme, kdo v bráně začne, ale nechci soupeřům nic naznačovat. Navíc hrajeme ze začátku sezony skoro obden, takže se budeme střídat. A komu se bude dařit, bude chytat víc,“ našlapoval Sedláček okolo své pozice.

„Nevím, jak v ostatních týmech, ale my to budeme skládat zápas od zápasu,“ přidal Tomajko.

Vypadá to, že hlavními oporami defenzivy bude trio Ondrušek, Sirota a Rutar. Tihle borci, pokud jim bude sloužit zdraví, budou chybět minimálně. Rutar se ke konci loňské sezony vypracoval až do první formace a podle všeho by vedle kapitána Ondruška nebo kolegy Siroty měl začít i příští středu na ledě Mladé Boleslavi.

Úspěch bude postup do play off

V útoku se v přípravě blýskl Martin Kohout, nová akvizice z Brna. Ani Petr Fridrich, jenž přišel na Hanou z Vítkovic, nezůstal za očekáváním. Zapomenout nejde ani na Jakuba Navrátila, loňského nejproduktivnějšího hráče Olomouce. Navrátil i Kohout dali v přípravě tři branky, což bylo nejvíc z týmu.

Otázkou bude, jak se do týmu po návratu zapracuje Slovinec Rok Macuh, který v uplynulé sezoně, jež byla jeho první v extralize, nastřádal 26 kanadských bodů (11+15). Jenže podstatnou část letní přípravy nestihl kvůli reprezentačním povinnostem, při nichž se navíc zranil. „Měl otřes mozku, takže u něj jako u jediného hráče to bude na delší dobu. V pondělí jde na vyšetření, pak uvidíme, co dál,“ uvedl Tomajko.

Na co tedy bude mít olomoucký tým s povedenou přípravou v zádech? Dosud nesplněným snem od postupu do extraligy v roce 2014 zůstává semifinále play off, ale k tomu bude opět setsakramentsky daleko. Čtvrtfinále by reálné být mělo, ostatně i obránce Rutar říká: „Chceme určitě skončit líp než naposledy. Takže postoupit do čtvrtfinále, nejlépe rovnou bez předkola. Ale bude to těžké.

“ Mora se do čtvrtfinále dostala dvakrát za poslední čtyři sezony. A teď po promrhaném vedení 2:0 na zápasy v jarním předkole play off je top osmička znovu na ráně. „Nechci nic vykřikovat. Vím, že je to fráze, ale půjdeme zápas od zápasu. Musíme chytit začátek. Přijde mi, že do soutěže přišlo hodně posil a že se extraliga každý rok zkvalitňuje,“ podotkl Sedláček.

Laťka úspěchu a neúspěchu je však nastavená. „Přípravu bych vůbec nepřeceňoval, proti Brnu jsme byli o hodně horší. Úspěch bude, když postoupíme do play off. Neúspěch, když ne,“ řekl jasně kouč.