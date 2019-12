Olomouc byla v celém zápase lepší,uznal kouč Kladna

Kladno – Olomouc 3:4 po prodloužení. Zápas utnul křídelník Lukáš Klimek, jemuž nabíjel skvěle hrající Zbyněk Irgl, který si připsal ke gólu dvě asistence, ovšem hlavním hrdinou důležité bitvy byl třiatřicetiletý věrný šerif Ondrušek, jenž se rovněž nahrávkou podílel na vítězné akci. Vytrvalec, co celou kariéru zůstává v mateřském klubu, platí za spolehlivou stálici. Odvádí černou práci před vlastním brankovištěm, odkud odklízí bandity.



Sbírá plusové body (11) a nenápadnou silou Moře tuze pomáhá.

Teď však zazářil a zdvojnásobil svůj počet gólů v ročníku. Defenzivní bek dvěma ostře vypálenými ranami udržel Hanáky v zápase.

„Za ty dva góly jsem rád, ale je jedno, kdo je dává. Když člověk střílí od modré, potřebuje, aby mu pomohli spoluhráči na ledě. V dnešní době jsou gólmani na takové úrovni, že pokud střelu vidí, vždycky ji chytnou. To člověk může střílet, jak chce. Je to i zásluha ostatních,“ chválil Ondrušek clonící parťáky.

Především trefa na začátku 58. minuty, jež poslala mač do prodloužení, byla sakramentsky zásadní.

Olomouc po další obří chybě váhajícího obránce Davida Škůrka, jenž podobnými průšvihy letos sráží mančaft pravidelně, znovu prohrávala, ale Ondrušek hrál výjimečný part a po přiťuknutí od Jaroměřského podruhé srovnal.

Nutno podotknout, že zaslouženě, neboť kohouti na úzkém kladenském ledě, po kterém se znovu neklouzal zraněný slavný Rytíř Jágr, předvedli kvalitnější hru.

„Dnes jsme byli dobří, musím hráčům poděkovat. Jsou to zlaté dva body,“ lebedil si olomoucký trenér Zdeněk Moták.

Jeho mančaft nezlomilo ani dvoubrankové manko po úvodní třetině a nakonec zaslouženě uhájil před Kladnem desáté místo.

„První třetina z naší strany dopadla špatně. Ani ne tak herně, ale spíše výsledkově. Dostali jsme gól v oslabení tři na pět, pak z dorážky. To pro nás byla špatná zpráva, nicméně jsme se z toho dokázali dostat,“ považoval si Moták. „V těch dvou třetinách jsme pak byli lepší. Dostávali jsme se do tlaku, do střel, srovnali jsme zaslouženě. Dokázali jsme se dostat i ze stavu 2:3, pár minut před koncem jsme srovnali, ale zasloužili jsme si to, a to včetně toho vítězného gólu.“

I kladenský kouč David Čermák přikývl: „Olomouc byla v celém zápase lepší. My jsme se trochu šťastně dostali v první třetině do dvougólového vedení, ale nešly nám nohy, byli jsme pomalí.“ Navíc i nedisciplinovaní.

Naprosto zbytečné vyloučení Nashe z konce základní hrací doby za seknutí přišlo domácí draho – hned v čase 60:25 rozhodl nekompromisní ranou Klimek. „Úplný nesmysl. Byla přerušená hra a najednou šel náš hráč ven,“ kroutil nevěřícně hlavou Čermák. „Chtěli jsme se soustředit spíše na obranu. Když jsme vedli 2:0 a pak jsme se dostali šťastným gólem i na 3:2, chtěli jsme to udržet, ale bohužel nezblokujeme střely a navíc pak uděláme další nesmyslnou blbost. Více než bod jsme si určitě nezasloužili.“