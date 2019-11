Musíme úplně změnit přístup, velí olomoucký kouč Tomajko

Hokej

Dalších 5 fotografií v galerii Jeden z trenérů Olomouce Jan Tomajko bedlivě pozoruje hru. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

dnes 11:40

Do zápasu s Kladnem vkládali olomoučtí hokejisté naději, že jim vrátí trochu klidu. Před ním totiž dvakrát vyhráli, což se jim letos povedlo teprve podruhé a třetí úspěch by jim najisto nalil do hlav sebevědomí. Tedy právě tu klíčovou přísadu, která jim po sérii porážek a rozpačitých výkonů chybí nejvíce. Jenže místo toho přišla s konkurentem ze suterénu porážka 1:3 a deziluze je v plecharéně zpět.