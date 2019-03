Jak ubránit hvězdy Gulaše s Kovářem? Olomoučtí hokejisté si věří

„Není to úkol jen pro nás obránce,“ apeluje kapitán Mory Martin Vyrůbalík na zodpovědnost všech. „Jsou to nadstandardní hráči v soutěži. Budeme se na ně speciálně připravovat.“

Třiatřicetiletý Gulaš je s 30 góly nejlepším střelcem základní části a se 62 body i nejproduktivnějším hráčem. O bod ještě vyšperkoval svá loňská čísla. Úctyhodné. Velký podíl na tom má centr Kovář, jenž se po nevydařené misi v NHL stal jeho dvorním nahrávačem.

„Výš než prvenství v gólech stavím bodování. Mám raději, když přihraji na gól. Dřív jsem chtěl branky hlavně sám střílet, teď je pro mě cennější, když se mi povede předložit puk před prázdnou branku,“ povídá Gulaš. „Jenže tuhle roli mi vzal Honza Kovář, který mi to krásně servíruje. Proto jsem vyhrál tabulku střelců. Přihrávky jsou prvotřídní a nebylo už těžké skórovat.“ Rozumí si i lidsky a těží z toho celá Plzeň. „Jsem rád, že naše lajna funguje. Doufám, že to prodáme i v play off,“ přeje si Gulaš.

Přesně to nemíní urputná, rychlá a fyzicky silná Olomouc dopustit.

„Nebezpeční jsou hlavně v tom, že jsou oba velmi chytří a technicky zdatní, umí si nahrát, dát si žábu, vidí se v prostoru. Navíc jsou i odolní fyzicky, což je výborná kombinace. Když je hráč takhle komplexní, tak se to odráží na bodech. Na extraligu jsou to hodně nadstandardní hráči,“ řekl pro klubovou televizi útočník první lajny Mory David Ostřížek, jehož čekají zajímavé minisouboje. „Mají výborné přesilovky. Musíme jim jich dát co nejméně,“ shodují se kohouti. „Pět na pět jsou hratelní,“ věří Vyrůbalík.

Se zvýšenou ostrahou dvojice G+K v Plzni počítají. „Je možné, že se je soupeř bude snažit co nejvíce odstřihnout,“ tuší plzeňský trenér Ladislav Čihák. „Doma je výhodou, že střídáme jako druzí. A máme další lajny, které dokážou rozhodovat zápasy. Když to nebude Guli s Kovim, vezmou za to další. Gól může dát kdokoliv, i beci se rozstříleli.“ Plzeň si s Olomoucí poradila ve čtvrtfinále za poslední tři roky už dvakrát. Pokaždé Hanáky vyřadila 4:1 na zápasy, naposledy loni.

„Ale to jsme šli z předkola, síly pak chyběly. Teď můžeme do toho jít na sto procent, jsme na tom úplně stejně,“ zdůrazní Ostřížek.

V pondělí bitva na západě Čech vypukne. „Jestli chceme pohár, musíme zdolat každého, kdo nám přijde do cesty. Víme, v čem je Olomouc silná. Asi jsme i favority a nezříkáme se toho. Ale loni to byla urputná série a letos to nebude jiné,“ očekává Gulaš. „Jsou zase o rok zkušenější. Kádr se tam příliš neobměňuje, jen o pár hráčů. A táhne to Zbyňa Irgl, který už toho má za sebou spoustu.“

Kohouti jsou možná outsiderem, ale šestí neskončili náhodou. Stejně tak třikrát neporazili Plzeň se štěstím. Věří si. „V sezoně s nimi máme příznivou bilanci, určitě je to hratelný soupeř – a navíc víme, že umíme hrát s každým, což jsme si dokázali. Nejdeme do toho s tím, že bychom měli být nějací outsideři. Myslím, že to bude vyrovnaná série,“ předpokládá Ostřížek. „Letos máme fakt výborný tým a můžeme jít dál.“