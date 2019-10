Hokejista Strapáč dostal za faul na Černého trest na dva zápasy

Strapáč zasáhl Černého krosčekem do obličeje na obranné modré čáře Vítkovic, sudí Antonín Jeřábek a Zbyněk Kubičík jeho zákrok nepotrestali. Domácí Olomouc navíc z pokračující akce vstřelila gól a Zbyněk Irgl zvýšil její náskok na 2:0.

Předseda disciplinární komise extraligy Viktor Ujčík se situací zabýval na základě podnětu vítkovického klubu. „Hráč (Strapáč) se zákroku dopustil spíše instinktivně, v reakci na předchozí pohyb protihráče a ve snaze chránit se před střetem. Při zákroku nicméně protihráče zasáhl holí drženou v obou rukách do obličeje, přičemž platí pravidlo, podle něhož je hráč za svoje jednání a vedení zákroku odpovědný,“ uvedl Ujčík v tiskové zprávě.

Ujčík při stanovení trestu přihlédl i k tomu, že Černý v důsledku zákroku zápas kvůli zranění nedokončil. Na druhou stranu pro Strapáče bylo polehčující okolností, že v uplynulých dvou letech nebyl disciplinárně trestán.

Strapáč, který si v 11 duelech v této sezoně připsal čtyři body za dvě branky a stejný počet asistencí, vynechá dnešní duel v Mladé Boleslavi a páteční domácí souboj se Zlínem. Vrátit do hry se může v neděli v utkání v Karlových Varech.



Černý opustil led na nosítkách a zatím není jasné, jak dlouho bude mimo hru. „Tomáš zůstal po zápase v nemocnici. První zprávy hovoří o otřesu mozku. Hráč nadále zůstává v nemocnici na pozorování a uvidíme, co odhalí detailnější vyšetření během pondělí, případně během dalších dní,“ uvedl v pondělí ke stavu Černého kouč a zároveň generální manažer vítkovického klubu Jakub Petr.

„Viděl jsem vyhozený puk a snažil jsem se ho zahrát nohou, pak jsem cítil kontakt, ale přiznám se, že v první chvíli jsem byl přesvědčený, že to faul nebyl. Ale už jsem byl vyveden z omylu s tím, že jsem ho zasáhl hokejkou. Teď už to bohužel zpátky nevezmu. Mrzí mě to a doufám, že se mu nic nestalo,“ popsal Strapáč v rozhovoru pro Českou televizi.

Nepotrestaný faul vyvolal hodně zlé krve i mezi oběma střídačkami a nervozita se přenesla také na pozápasovou tiskovou konferenci, kde vyústila v ostrou výměnu názorů mezi Petrem a domácím koučem Zdeňkem Motákem.

Pokutu ve výši deseti procent základního měsíčního příjmu dostal od disciplinární komise slovenský útočník Martin Réway z Kladna. Finanční sankci mu Ujčík udělil za přifilmovaný pád z 18. minuty nedělního duelu s Třincem, po kterém byl vyloučen za hákování Patrik Hrehorčák.

„Zneužil předchozího kontaktu s holí Patrika Hrehorčáka k tomu, aby důsledky krátkého zaháknutí zvýraznil a teatrálním pádem na ledovou plochu se pokusil ovlivnit výrok rozhodčích. Intenzita zákroku přitom nebyla taková, aby k pádu vedla,“ uvedl Ujčík. Třinec duel v Kladně ovládl a vyhrál 7:1.