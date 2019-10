S body spokojenost. Hru chce ale Olomouc učesat

Sedmnáctiletá naděje hokejové Olomouce Tobiáš Handl má na ruce sádru. „Šest týdnů je mimo. To je průšvih, ten kluk hrál dobře,“ posteskl si trenér Zdeněk Moták. „Chtěli jsme ho dát teď zase do juniorky, aby hrál zlomové situace – přesilovky, oslabení, konce třetin. Bohužel je to jinak. Má zlomenou ruku, to mě mrzí hodně. Opravdu jsme s ním byli spokojeni. Celá čtvrtá lajna hrála kvalitně.“

Handlovo místo na centru zaujal uzdravený veterán Skladaný a kohouti šlapou dál. Nebo jste snad čekali, že z úvodních sedmi zápasů extraligy nebudou bodovat pouze na ledě třineckého mistra a poskočí na na čtvrté místo? „Kromě Třince, kde jsme byli strašně ustrašení, jsme ostatní utkání odehráli solidně,“ přemítá Zbyněk Irgl, se čtyřmi góly a jednou asistencí lídr mančaftu na ledě i v kabině.

„Z hlediska bodového zisku spokojení jsme, nicméně si představujeme, že by hra mohla být ještě lepší,“ vidí rezervy Moták. „Jsme schopni hrát lepší utkání. Bodový zisk je dobrý, ale potřebujeme i takový výkon. I když je lepší nehrát dobře a získávat body než hrát krásně a mít nic. Chceme však hrou bavit diváky, vás novináře, sebe, všechny. Je to sport, hra, ať to není jen ubojovaná dřina. Ale vážím si i ubojovaných bodů,“ přemítá.

Olomouc - Plzeň Sledujte od 18 hodin online.

Dobře zapadla největší letní posila Rostislav Olesz (2+3), v defenzivě je skvělý zkušený zadák Jiří Ondrušek, jenž ve statistice porovnávající pobyt na ledě při vstřelených a obdržených brankách má plus devět.

Opačně je na tom obrovitý bek Škůrek, minus čtyři body ale zase nahrazuje pěti kanadskými za gól a čtyři asistence. Daří se i útočníkům Nahodilovi či Strapáčovi (oba 2+2).

„Většinou na začátku sezony body moc nesbírám, takže jsem rád. O to víc mě těší, když sbíráme body i jako mužstvo,“ poví Strapáč.

Zbraň? Silná brankářská dvojice

Brankář Jan Lukáš zase ve dvou zápasech inkasoval celkem jen dva góly, má procentuální úspěšnost zákroků přes 94 procent a znovu ukazuje, že je spolehlivou variantou za jedničkou Konrádem. „Viděli jsme to už loni v závěru sezony. Oba chytají parádně. Na brankářském postu nemáme slabinu,“ oceňuje muže v maskách Strapáč.

„Cítím se zatím fajn. Je vidět, že je jedno, kdo z nás chytá,“ říká Lukáš.

„Mít vyrovnanou dvojici brankářů je skvělé,“ cenní si Moták.

I díky tomu patří kohouti k nejlepším týmům v oslabení.

„Přitom oslabení vůbec netrénujeme,“ usměje se Strapáč. „Snažíme se to hrát aktivně, máme šablonu, kterou dodržujeme. Není potřeba nic měnit.“ Jakmile ovšem olomoučtí bojovníci dozadu poleví, jsou vytrestaní. Jako naposledy na Kladně, kde ztratili vedení 3:0 a brali jen bod.

„Teď nás čekají papírově silnější soupeři, ale chceme sbírat body v každém zápase,“ vyhlíží Lukáš dnešní (18.00) domácí bitvu s Plzní, s kterou Hanáci za posledních pět sezon třikrát vypadli ve čtvrtfinále. „Minule doma s Pardubicemi byla super atmosféra, lidi nás hnali. Je vidět, že jsou ještě natěšení. Jsme rádi, že chodí a fandí,“ váží si Lukáš.

Moták však pedantsky ke hře týmu zopakuje: „Ještě to není to, co si představujeme, je to takové syrové, neučesané. Doufám, že s přibývajícími zápasy se to bude jen zlepšovat.“