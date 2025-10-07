Olomoučtí hokejisté udivují extraligu, skolili i lídra a shlížejí na Spartu

Svoji pohodu demonstrovala aktuálně osmá Olomouc i v neděli, když vyloupila led průběžného lídra soutěže. Mora porazila České Budějovice 3:1, góly obstarali Fridrich, Nahodil a Najman, jenž se prosadil poprvé v olomouckém dresu.
Budějovičtí utrpěli první porážku po čtyřech tříbodových výhrách v řadě. „Vzali jsme domácím vítr z plachet vedoucím gólem, trochu jsme je zmrazili. Pomohli jsme si také druhým gólem z brejku. Utkání se lámalo ve třetí části při našem oslabení tři na pět, které jsme zvládli. Celkově nás zachránil výborný výkon gólmana,“ vypozoroval olomoucký asistent Petr Svoboda.
Právě forma gólmana Machovského je jedním ze stěžejních faktorů aktuálního zdaru kohoutů. V neděli dostal procentuální úspěšnost zákroků nad hranici 96 procent. Stejnou cifru překročil i při páteční prohře 0:1 s Libercem.
Na začátku ročníku to přitom s Olomoucí bůhvíjak dobře nevypadalo, po prvních dvou zápasech měla na kontě dvanáct inkasovaných gólů. Teď se pyšní třetí nejlepší defenzivou v soutěži. „Matěj má velký podíl na získaných bodech,“ uznal útočník Mory Jakub Orsava.
„Je to jak práce obrany, tak samozřejmě i celého týmu. Snažíme se všichni gól nedostat, abychom si zbytečně nekomplikovali život. Teď se nám celkem dařilo nedostat příliš mnoho branek a doufám, že v tom budeme pokračovat, ale možná to ještě zlepšíme. Hlavně zbytečně neriskovat, abychom to nemuseli potom hasit úplně na poslední chvíli,“ poznamenal Orsava.
Do toho Moře začíná dobře fungovat formace ve složení Navrátil–Čacho–Fridrich. Ne nadarmo jsou všichni hráči v popředí kanadského bodování svého celku. Fridrich je s pěti zásahy nejlepší střelec týmu, Čacho se sedmi asistencemi zase nejlepší nahrávač.
Ale pozor. I tři sezony dozadu měla Olomouc extraligu rozjetou výborně, do Vánoc se honosila na třetím místě tabulky. Pak ale přišla marodka a herní krize. A ta může přijít kdykoliv i letos.