Olomoučtí hokejisté udivují extraligu, skolili i lídra a shlížejí na Spartu

  8:17
Tohle čekal málokdo. Koncem aktuálního týdne se hokejová extraliga překlene do druhé čtvrtiny základní části. A to znamená, že už pomalu nastává čas bilancovat. Koho by napadlo, že Olomouc, ještě na jaře účastník baráže o udržení nejvyšší soutěže, bude mít po jedenácti kolech o pět bodů více než Sparta a stejně bodů jako Pardubice? Největší favorité na triumf mají navíc o jeden odehraný zápas více.
Hráči Olomouce se radují z gólu proti Spartě.

Hráči Olomouce se radují z gólu proti Spartě. | foto: ČTK

Zleva: Silvester Kusko, Ondřej Matýs a Viliam Čacho z Olomouce se radují z gólu.
Sparťan Jakub Sirota (vlevo) uniká bývalému spoluhráči Andělovi z Olomouce.
Před olomouckou brankou otravuje Michal Řepík.
Olomouckou obranu se snaží nabourat sparťan Adam Raška..
Svoji pohodu demonstrovala aktuálně osmá Olomouc i v neděli, když vyloupila led průběžného lídra soutěže. Mora porazila České Budějovice 3:1, góly obstarali Fridrich, Nahodil a Najman, jenž se prosadil poprvé v olomouckém dresu.

Budějovičtí utrpěli první porážku po čtyřech tříbodových výhrách v řadě. „Vzali jsme domácím vítr z plachet vedoucím gólem, trochu jsme je zmrazili. Pomohli jsme si také druhým gólem z brejku. Utkání se lámalo ve třetí části při našem oslabení tři na pět, které jsme zvládli. Celkově nás zachránil výborný výkon gólmana,“ vypozoroval olomoucký asistent Petr Svoboda.

Právě forma gólmana Machovského je jedním ze stěžejních faktorů aktuálního zdaru kohoutů. V neděli dostal procentuální úspěšnost zákroků nad hranici 96 procent. Stejnou cifru překročil i při páteční prohře 0:1 s Libercem.

Na začátku ročníku to přitom s Olomoucí bůhvíjak dobře nevypadalo, po prvních dvou zápasech měla na kontě dvanáct inkasovaných gólů. Teď se pyšní třetí nejlepší defenzivou v soutěži. „Matěj má velký podíl na získaných bodech,“ uznal útočník Mory Jakub Orsava.

„Je to jak práce obrany, tak samozřejmě i celého týmu. Snažíme se všichni gól nedostat, abychom si zbytečně nekomplikovali život. Teď se nám celkem dařilo nedostat příliš mnoho branek a doufám, že v tom budeme pokračovat, ale možná to ještě zlepšíme. Hlavně zbytečně neriskovat, abychom to nemuseli potom hasit úplně na poslední chvíli,“ poznamenal Orsava.

Sparťan Jakub Sirota (vlevo) uniká bývalému spoluhráči Andělovi z Olomouce.

Do toho Moře začíná dobře fungovat formace ve složení Navrátil–Čacho–Fridrich. Ne nadarmo jsou všichni hráči v popředí kanadského bodování svého celku. Fridrich je s pěti zásahy nejlepší střelec týmu, Čacho se sedmi asistencemi zase nejlepší nahrávač.

Ale pozor. I tři sezony dozadu měla Olomouc extraligu rozjetou výborně, do Vánoc se honosila na třetím místě tabulky. Pak ale přišla marodka a herní krize. A ta může přijít kdykoliv i letos.

12. kolo

Kompletní los

13. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 12 8 0 0 4 42:25 24
2. HC Oceláři TřinecTřinec 11 6 2 1 2 36:26 23
3. HC Kometa BrnoKometa 12 7 0 2 3 34:31 23
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 11 6 1 2 2 26:21 22
5. HC Dynamo PardubicePardubice 12 5 2 0 5 37:28 19
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 12 4 3 1 4 34:33 19
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 12 6 0 1 5 28:28 19
8. HC OlomoucOlomouc 11 6 0 1 4 25:26 19
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 12 6 0 1 5 29:31 19
10. HC Sparta PrahaSparta 12 4 1 0 7 31:29 14
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 2 0 6 26:30 13
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 4 0 0 7 23:32 12
13. Rytíři KladnoKladno 12 2 1 2 7 25:38 10
14. HC Verva LitvínovLitvínov 11 2 0 1 8 17:35 7
Zobrazit více
Sbalit

Na holích už máme víc klidu, míní Galvas. A reprezentace? To záleží na trenérech

Jeho rána od modré čáry proletěla až do branky. Obránce Jakub Galvas se ve svém jedenáctém utkání za hokejové Oceláře Třinec dočkal prvního gólu. Ve 12. kole extraligy tak i střelecky pomohl svému...

5. října 2025  21:51

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

5. října 2025  21:38

