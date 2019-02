V šestnácti první extraligový gól. Puk na památku Handlovi donesl kapitán

„Je to splněný sen, ale kdybychom vyhráli, je to o sto procent lepší,“ kabonil se mladíček, který sice poslal kohouty do vedení 4:3, ale ti nakonec padli 4:5 po prodloužení.

Byl to gól tak trochu z donucení. Handl si ve 44. minutě našlápl do rychlého útoku a nabízel se mu Jan Káňa, dvakrát si křikl o puk, ale jediný obránce Bondarenko tuhle cestu pozorně hlídal. A tak šestnáctiletý mladík najel před branku a švihem vymetl šibenici tak, že se brankář Petrásek ani neohlédl. „Celou dobu jsem chtěl nahrát, ale v poslední chvíli jsem si to rozmyslel a vystřelil jsem,“ vyprávěl šťastný střelec.

I Jan Káňa se radoval, jak Handl situaci vyřešil. Toho v prvním návalu euforie nenapadlo vzít si puk na památku, ještě na ledě se ale k němu dostal. „Puk mám, donesl mi ho Martin Vyrůbalík,“ líčil. Pozorné gesto od kapitána, který v lednu oslavil 38 let. Mohl by v tom být symbol o předávání štafety od jedné generace k té další, jenže na podobné myšlenky nemají kohouti čas ani náladu.

Porážkou si zkomplikovali situaci v boji o desítku. Z osmého místa spadli právě pod Litvínov a také pod rozjetý Zlín až na jedenáctou příčku. „Smolné utkání, vedení jsme vždy ztratili. Věřili jsme, že vedení 4:3 už udržíme, bohužel jsme v oslabení při power play dostali gól. Je to škoda, nedá se nic dělat. Musíme bojovat v dalších zápasech, abychom se dostali do desítky. Nic jiného nám nezbývá,“ hodnotil trenér Jan Tomajko.

K výkonu i střeleckému představení mladého svěřence prohlásil Tomajko jen tolik, že Handl odehrál výborný zápas a gól si zasloužil. Z šestnáctiletého útočníka skórujícího v extralize musí být v Olomouci „na větvi“, jen to nedávají znát. „Kdyby neměl potenciál na extraligu, tak by zkrátka nehrál,“ dodal stroze Tomajko, který je také jednatelem klubu.

Přitom Handlův příběh je mnohem pestřejší. Ve čtvrtek skóroval ve finále Evropského olympijského festivalu mládeže v Sarajevu a pomohl tím reprezentační sedmnáctce ke zlatým medailím. „Jsou to neskutečné pocity, nějakou olympiádu už nemusím nikdy zažít,“ uvědomuje si Handl, který byl na hrách navíc vlajkonošem české výpravy.

Se spoluhráči přistál v Praze v sobotu odpoledne, stihl se jen vyspat a ráno přijít na rozbruslení před extraligovým zápasem. A pak na něj vyšil svůj monogram. Navíc připomenul fanouškům známé jméno, za Moru na začátku 90. let válel v extralize jeho otec Pavel. „Táta je na mě asi pyšný a chce, abych to dotáhl daleko. Hokej jsem chtěl sám hrát, vždycky byl u mě na prvním místě,“ líčí junior, který už teď měří 194 centimetrů.

„Všichni vidí, jaký mají tihle mladí kluci přínos do extraligy a potenciál. Jen bychom si přáli, aby jich bylo víc. Takové hráče náš hokej potřebuje,“ prohlásil litvínovský asistent Radim Skuhrovec na adresu Handla, jehož vede v reprezentaci.