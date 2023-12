Žádná vánoční selanka. Olomouc padla potřetí v řadě, hokejisty dál trápí marodka

„V detailech byl Třinec lepší, ale myslím si, že náš výkon byl výborný. Daleko lepší než v předchozích zápasech, takhle musíme pokračovat dál a otočí se to,“ cítí trenér Olomouce Jan Tomajko.

„Nějaké šance jsme si vytvořili, ale s malou produktivitou se proti týmu, jako je Třinec, nedá uspět. Nepomohli jsme si ani přesilovkami,“ dodal kouč. Využití početních výhod mají Moravané s necelými třinácti procenty nejhorší z celé extraligy.

Olomouci, zdá se, začaly tradiční problémy okolo Vánoc a v lednu. Loni byli kohouti až do Vánoc na senzačním třetím místě, jenže pak, stejně jako letos, přišla marodka a pokles formy. Hanáci nakonec museli brát osmé místo po základní části.

„Je to smůla. Kdybychom měli deset zraněných třísel, tak je někde chyba. Ale jestli máte jednou zlomenou ruku a podruhé a potřetí já nevím co, tak je to jenom smůla,“ přesvědčoval před začátkem aktuální sezony generální manažer Olomouce Erik Fürst.

Letos to ovšem vypadá na stejnou pohádku. Osm zraněných plejerů není málo, když uvážíte, že v letošní sezoně nastoupilo za Moru osmadvacet hráčů.

„Chybí nám, určitě, ale musíme si poradit, nedá se nic dělat,“ ví Tomajko. Konkrétní stav svých svěřenců přibližovat nechtěl. Například dlouhodobě zraněný Aron Chmielewski, posila právě z Třince, by měl na led naskočit až v únoru.

Černý se trefil po čtyřech letech

I přes porážku bude na zápas v dobrém vzpomínat olomoucký bek Tomáš Černý, který vstřelil svůj první gól v dresu Mory. Prosadil se poprvé po čtyřech sezonách na Hané. Švrček jej našel zadovkou a Černý od modré bez rozpaků vypálil až do Mazancovy klece. Ačkoliv jeho zásluhou šla Mora do vedení, ještě v první třetině vyrovnal osmnáctiletý Holinka první extraligovou brankou vůbec.

„Moc gólů jsem nedal, takže si je snad všechny pamatuju. Naposledy jsem se trefil před čtyřmi roky taky proti Třinci, že?“ usmál se Černý. Tehdy ještě nastupoval za Vítkovice. „Mířil jsem na pravou stranu, ale nečekal jsem, že to bude tak přesné. Těším se z toho, body do tabulky by se nám ale hodily víc,“ řekl Černý.

Výhru na stranu Ocelářů překlopil ve třetí části Roman, jenž v pádu tečoval Jeřábkovo nahození. „Hrálo se ve skvělé kulise, hokej měl výbornou úroveň, nebyla to žádná vánoční selanka. Domácí byli nebezpeční až do posledních vteřin,“ řekl trenér Třince Zdeněk Moták, jenž kohouty trénoval pět let.

Oceláři také potřebovali zabrat, neboť prohráli tři zápasy po sobě. „Je to samozřejmě úleva,“ připustil Moták, který po konci vyprodanému stadionu zatleskal.

Vlakem na Spartu pojede tisícovka fanoušků

Už v sobotu čeká Olomoučany další těžká prověrka, od 16 hodin se představí na ledě druhé Sparty. V zádech ale budou mít kohouti více než 1 000 fanoušků. Klub totiž po loňském úspěchu podruhé pořádá vlakový výjezd fanoušků společně s hráči.

Mora express, jenž vyjede zítra v 11.00 z hlavního nádraží v Olomouci, bude mít třináct plných vagonů. Pražané ovládli oba dva vzájemné zápasy této sezony. Mimochodem, právě Sparta byla před Třincem poslední tým, který si z Olomouce odvezl tři body.

„Musíme se semknout a porazit Spartu. Co pro to bude třeba? Dávat góly a ještě větší bojovnost, protože proti Třinci jsme nehráli špatně. Jede spoustu fanoušků, bude to speciální a chceme uhrát tři body, ač jsme papírově slabší. Je potřeba zdravého sebevědomí,“ ví Černý.