Bambula opouští Olomouc. Až budu proti klukům hrát, dám jim nažrat, usmívá se

Klub o Bambulově konci informoval ve čtvrtek na sociálních sítích. Hráč následně potvrdil informace, o nichž se spekulovalo i v průběhu sezony – zamíří do Vítkovic.

„Už od začátku roku jsem řešil, co dál. Je mi to docela líto. Ale zase to bude nová zkušenost, těším se. Olomouci moc děkuji, že jsem tu mohl strávit čtyři nádherné roky,“ řekl Bambula novinářům. „Bude mi to tu chybět,“ dodal.

„Má perspektivu. Měl možnost tady zůstat, ale je to jeho rozhodnutí. Je to specifický hráč, má rychlost, je ještě mladý. Některé detaily hry by měl ještě vylepšit. V jiném mužstvu o to víc,“ uvedl asistent trenéra HC Olomouc Róbert Petrovický.

Bambula měl nabídky i z dalších extraligových klubů, mimo to jej lanařily i celky z Finska a Švédska. Rodák z Havířova si ale vybral Ostravu.

Doufám, že mě nevybučí

„Lámal jsem si s tím hlavu dlouho, nakonec jsem se rozhodnul takhle. Bylo více faktorů, proč Vítkovice. Asi největší je ten, že budu blíž domovu. A nebudu lhát, je to i kvůli penězům, jelikož ve Vítkovicích jsem samozřejmě dostal víc než tady v Olomouci,“ připustil.

V Olomouci debutoval 25. října 2019. „Proti Spartě, dostali jsme nakládačku 0:4. Zápas se mi nepovedl, spálil jsem pár šancí,“ vybavil si Bambula. V Moře nakonec za pět let stihl 224 zápasů a 68 bodů (30+38). První gól v barvách Olomouce zaznamenal 24. listopadu 2020 v Litvínově.

Letos byl dokonce v top trojce nejčastěji faulovaných hráčů základní části extraligy. „Má svou roli, ve které je vynikající. Týmu dává spoustu v oslabení, v útočném pásmu vybojuje strašně moc puků. Bude nám jednoznačně chybět. Na něj se netěším,“ ocenil Bambulu obránce Mory Jakub Sirota.

A na koho se netěší Bambula? „Na Jana Švrčka. Je to asi nejvíc nepříjemný hráč, řada hráčů proti němu nechce hrát, bude to bolet. Ale když do vás najede třeba David Škůrek, taky to není, jako kdybyste spadli do polštářů,“ poznamenal Bambula.

Přesto se na návrat do plechárny těší. „Připravit se na to nedá, bude to těžké. Doufám, že mě fanoušci nevybučí,“ přeje si šikovný útočník. „Ale těším se, až budu hrát proti klukům a dám jim nažrat,“ zasmál se.

Možná budu za rok zpátky

Na stejnou zkušenou se před aktuální sezonou vydal i Jan Káňa, který ročník 2022/23 zakončil jako nejproduktivnější hráč Olomouce. Jenže ve Vítkovicích se mu i vinou zranění nedařilo a po sedmi odehraných zápasech s klubem rozvázal smlouvu a zamířil zpět na Hanou.

„Probírali jsme to spolu, společně jsme to řešili. Honza mi řekl pozitiva i negativa, nakonec jsem se ale rozhodl sám,“ přiblížil Bambula. „Jednou bych se sem rád vrátil. Kluci mi budou chybět, určitě spolu ještě zajdeme na pivo a budeme v kontaktu. Třeba se vrátím už za rok,“ doplnil s vtipem.

Chybět mu dle jeho slov bude i neutichající podpora fanoušků a nezaměnitelná atmosféra plechového zimního stadionu. Teď se ale soustředí na kariérní progres.

O roli v novém týmu ještě s trenéry nemluvil, přesto však ví: „Olomouc mě dostala do reprezentace, cítil jsem posun každý rok. Určitě budu makat, abych se v reprezentaci ještě ukázal. Snad přidám hodně startů.“ Zatím jich má osm, poslední z letošního února.

Olomoučtí fanoušci budou svému miláčkovi těžko přesun zazlívat. Před pár týdny mu dokonce složili písničku, v níž se zpívá: „Nikdo z Mory jako on led nežere, tak tu prosím ještě zůstaň, frajere.“

Marná sláva. Šikula i dříč v jedné osobě se rozhodl pro změnu. „Hraje mi to pořád v hlavě, děkuji autorovi. Hlavně brácha si ji vždy zpívá, když přijedu domů, pořád mi ji pouští. Ale na druhou stranu, někteří si ze mě dělají akorát pr*el,“ zasmál se.