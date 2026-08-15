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Mora Express jede popáté, v říjnu dorazí opět na Spartu: Jiná destinace není v plánu

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  9:51

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Fanoušci Olomouce během utkání se Spartou. | foto: Radek Vebr, MAFRA

Oblíbený projekt hokejistů Olomouce Mora Express se letos v říjnu dočká už svého pátého pokračování. Společný vlakový výjezd hráčů a fanoušků na venkovní extraligové utkání s pražskou Spartou v uplynulých dvou letech vždy přilákal přes tisíc zájemců, fanoušci se tak mohou těšit i letos. „První ročník byl rozjezdový, pak lidé zjistili, že je to fajn a pravidelně se účastní,“ těší marketingového manažera Simona Vejtasu.

Mora Express letos vyjede v sobotu 24. října okolo 10.45 z olomouckého hlavního nádraží. Fanoušci vystoupí v pražské Libni, odkud tradičně následuje společný pochod až do O2 areny. Úvodní buly zápasu se Spartou je naplánováno na 16.00.

Při třetím ročníku akce pokořila hranici 1 200 účastníků. Klub chtěl do vlakové soupravy přidat další vagony, ale České dráhy vzkázaly, že tak velká souprava už by se na olomoucké nádraží nevešla.

„Loni byla účast o něco menší, kolem tisícovky. Ale bylo to asi i tím, že jsme jeli 23. prosince a spousta lidí už měla vánoční plány, nebo doma nedostala propustku,“ usmívá se Vejtasa.

Olomoučtí hokejisté se v Praze těšili z více než tisícovky svých fanoušků.

Prodej lístků na letošní ročník začal zhruba před týdnem, už teď zmizely necelé tři stovky lupenů. Fanoušci si mohou vybírat z několika balíčků. K dispozici je i balíček „basic“, který nemá v ceně zahrnutu vstupenku na utkání.

Další tři kategorie už počítají i se vstupenkou. V ceně nejdražší kategorie (Gold, 1 700 Kč) je kromě občerstvení ve vlaku zahrnuto i setkání s hráči extraligového týmu či klubová šála.

Právě hráči Olomouce po zápase vlakem vždy procházejí a s fanoušky se zdraví. „Hráče to neobtěžuje, i pro ně je to zpestření,“ tvrdí Vejtasa. „Vlak na cestování je určitě pohodlnější než autobus. Hráči jsou v kupé po třech, mohou se natáhnout i prospat. A navíc je v Praze žene podpora, kterou jinde na našich venkovních zápasech nezažijí,“ dodal marketingový manažer olomouckého celku.

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I to je důvod, proč Mora Express také popáté zamíří do Prahy na duel se Spartou, ačkoliv organizátoři akce uvažovali i o jiných destinacích. „Nabízí se třeba Pardubice nebo Třinec, ale to jsou týmy, které mají nejvyšší procentuální obsazení stadionu a je velmi nepravděpodobné, že by nám uvolnili tisíc lístků pro naše fanoušky,“ odůvodnil Vejtasa.

Spolupráce se Spartou je v tomhle ohledu bezproblémová. Hostující fanoušci mají standardně garantovány hostující sektory 117 a 118, kam se vejde takřka 500 fanoušků. „Když potřebujeme, Sparta nám uvolní další sektory v horním prstenci arény,“ pověděl Vejtasa.

Fanoušci Olomouce během utkání se Spartou.

Jak sám říká, Praha je pro podobný výjezd ideální destinace. „Stadion je od nádraží v Libni kousek, fanouškovské pochody mají vždy skvělou atmosféru. Skvělá je i samotná vybavenost arény a komfort pro fanoušky,“ shrnul Vejtasa.

Mora Express má navíc i solidní sportovní úspěšnost. Ze čtyř „výjezdových“ zápasů Hanáci proti silnému soupeři získali hned sedm bodů. Budou se radovat i v říjnu?

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3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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