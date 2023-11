Je to ubíjející. Nadřeme se na gól i šance, láteří hokejisté Olomouce

Naposledy Hanáci ve čtvrtek po reprezentační pauze podlehli na domácím ledě Pražanům 1:3, v posledních třech zápasech nevyválčili ani bod a v neděli je čeká derby s Vítkovicemi. „Málo chodíme do brány, pořád si někde nahráváme. Musíme víc střílet a dávat i ty špinavé góly, které se taky počítají,“ ví forvard Jakub Navrátil, autor jediné čtvrteční branky Olomouce.

V podobném duchu už před měsícem mluvil i asistent olomouckého trenéra Róbert Petrovický. „Každý den klukům říkáme, že gól nemusí být hezký, musíme se víc tlačit do brány, tam padá osmdesát procent branek po celém světě,“ vzkázal po říjnovém utkání s Hradcem Králové.

Nejhorší útok extraligy

Olomoučtí si koučova slova příliš k srdci nevzali, s osmatřiceti vstřelenými góly má totiž Mora nejhorší ofenzivu v extralize.

„Je to ubíjející. Strašně se nadřeme – jak na gól, tak dostat se do nějaké šance – a na konci prohrajeme třeba o gól,“ cítí Navrátil. Jeho trefa dostala vyprodanou plechárnu do varu. Pět minut před koncem zápasu znamenala snížení na 1:2. V přesilovce dostal kotouč od Řezníčka, natáhl si jej na osu hřiště, nechal na kolenou projet blokujícího Mozíka a přesně zamířil. „Škoda, že ke konci nepadl ještě vyrovnávací gól. Ale myslím, že to byl z naší strany celkem dobrý výkon. Měli jsme trochu výpadek, kdy nás Sparta přehrávala. Troufnu si ale říct, že začátek byl slušný,“ považoval Navrátil.

Špíl nakonec 51 vteřin před koncem rozhodl druhým gólem v zápase Filip Chlapík střelou do prázdné brány. „Za výhru jsme strašně rádi, jelikož jsme jeli pět hodin autobusem a Olomouc hraje výborně. Klobouk dolů před nimi. Udělali si renomé po celé extralize. Nemají sice velká jména, ale jejich styl je účelný, náročný a propracovaný. Pro nás je to cenná výhra,“ chválil Chlapík soupeře.

Jakub Krejčík (vlevo) ze Sparty a Jakub Navrátil z Olomouce

Své hochy ocenil i trenér Olomoučanů Jan Tomajko. „Do utkání jsme vstoupili nejlépe za posledních šest zápasů. Jenže nám dlouho trvalo, než jsme zareagovali na první gól, protože teď když prohráváme, tak to na nás zanechává stopy,“ řekl.

Sparťanům na tři přesné zásahy stačilo pětadvacet střel na gólmana Konráda. „Rozhodující byl asi druhý gól. Bojovali jsme před skvělými diváky až do konce, ale Sparta byla o ten gól lepší. Musíme chodit mnohem víc do brány a daleko víc střílet,“ zdůraznil i Tomajko.

Šanci na reparát dostane Morávka už v neděli, kdy se opět v plecharéně představí od 17 hodin proti Vítkovicím. „Máme pořád hlavy nahoře. V neděli je další zápas, kde musíme brát tři body,“ burcuje Navrátil, se šesti zásahy nejlepší střelec Mory.

Bookmakeři očekávají vyrovnanou řež, na výhrou obou týmu většina sázkových kanceláří vypsala stejný kurz. I první vzájemný duel sezony dvou letos se trápících týmů skončil remízou 3:3, bod navíc brali po prodloužení Ostravané.

Olomouc se ještě letos, 30. prosince, znovu utká i se Spartou. A klub stejně jako loni vypravuje do O2 areny speciální vlak s hráči i fanoušky. „Po loňské skvělé zkušenosti, kdy s námi v Mora Expressu jelo šest set fanoušků, to letos vypadá na ještě větší účast. Vlak je už téměř vyprodán a budeme přidávat další vagony,“ uvedl marketingový manažer Olomouce Simon Vejtasa.