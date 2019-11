Olomoucká anomálie. Doma kohouti prohrávají, venku vítězí

Když bek David Škůrek dostal otázku, zda se na zápasy na hřišti protivníků už těší víc, hořce se pousmál. „Máme motivaci to doma zlomit, potřebujeme to, nejde to tak donekonečna. Domácí body nám hrozně chybí. Venku něco získáváme, ale pokud nezačneme vyhrávat doma, neposuneme se.“

A to je potíž. Zdálo se, že loňský čtvrtfinalista před reprezentační pauzou prolomil krizi vítězstvím v Karlových Varech. Překvapující triumf na ledě silné Plzně to měl stvrdit, jenže v neděli zase následoval domácí nezdar s rozjetým Libercem.

Už to začíná být pro hráče i fanoušky Mory na palici. Domácí oslavy? Dvě měsíce utrum. Čím to, že se Olomoučtí momentálně cítí lépe u soupeřů než ve své plecharéně?

„Neznám na to odpověď,“ pokrčí Škůrek rameny. „V zápase to ale nevypadalo, že bychom měli deku, byl vyrovnaný. Bohužel jsme dostali gól minutu před koncem, byl to hřebíček do rakve. Snažili jsme se s tím potom něco udělat, ale bohužel třetí gól jde za mnou,“ lituje porážky 1:3 s Libercem, ač ještě v poslední minutě drželi Hanáci remízu.

I díky jeho třetímu zásahu v sezoně, kterým v přesilovce srovnal. „Viděl jsem tam trošku prostoru. Sice jsem chtěl střelu zvednout, ale naštěstí gólman betonem uhnul, takže to propadlo po ledě.“

Přesilové hry však Olomoucké spíše trápí. Proti Liberci jich měli šest.

„Přesilovky musíme zlepšit, to víme,“ kývne Škůrek, jenž nasbíral nelichotivých minus dvanáct bodů ve statistice sledující poměr vstřelených a inkasovaných gólů při pobytu na ledě. „Musím se víc tlačit do střel. Ale nejen já, celkově. Zbytečně moc přihráváme.“ Příklad? Šest minut do konce třetí třetiny, Mora může v přesilovce zasadit rozhodující direkt, kdyby vůbec ohrozila libereckou branku...

„Nevím, na co jsme mysleli, jestli jsme to chtěli uhrát na remízu,“ nechápal Škůrek. „Nedostali jsme se ani do útočného pásma. To je prostě špatně. Místo abychom se dostali do tlaku, dostali jsme do tlaku je.“

Dokola si tak mohou v kabině Hanáci opakovat fráze o zjednodušení hry, častější palbě. „To si říkáme pořád, ale taky musíme někdy zachovat chladnou hlavu,“ přemítá Škůrek. „Nejde hrát na 1:0, na 2:1. Musíme dávat víc branek. Ale všechno za hlavu hodit nemůžeme. Byly tam i dobré věci.“

Například i to, že fanoušci nadále kohouty podporují. Pozitivně fandí a trpělivě čekají na domácí radost.

„Jsme asi jediní v republice, za kým po takové sérii pořád stojí fanoušci. Klobouk dolů před nimi. Zasloužili by si, abychom jim začali doma dávat výhry a mohli jsme spolu oslavovat. To je pro nás hlavní motivace,“ zdůrazní Škůrek.