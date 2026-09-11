Olomouc chce znovu zaskočit experty. V baráži nás vidí od roku 2014, usmál se kouč

„Nebylo to tak, že by na nás někdo někde zbyl. Hráče jsme měli vyhlédnuté delší dobu. Brali jsme ty, o nichž si myslíme, že klub posílí. Teď je důležité, že jsou všichni zdraví,“ prohlásil na čtvrteční předsezonní tiskové konferenci jeden z dvojice trenérů Petr Fiala.
Změny v kádru
Přišli:
Odešli: Nahodil, Kusko, Fridrich, Krastenbergs, Čacho, Doktor, Škůrek, Rašner
pozn.: O = obránce, Ú = útočník
Generální manažer Mory a její majitel Erik Fürst připustil, že se klubu povedlo „lehce navýšit rozpočet“. Také proto si hanácký celek může pro tuto sezonu dovolit ponechat širší kádr. Právě absence většího počtu hráčů se v minulých sezonách při různých marodkách několikrát ukázala jako slabina.
„Neměli jsme kam sáhnout. Jsme rádi, že nám generální manažer vyšel vstříc a máme na postech velkou konkurenci. Pomáhá nám to v tréninku. Víme, že sestava není nafukovací, ale s kluky se snažíme mluvit. Nechceme nikoho posílat pryč, hráče chceme u nás v tréninkovém procesu,“ zdůvodnil druhý z koučů Petr Svoboda.
Výjimkou je 22letý útočník Michal Tomeček, který zkraje sezony posílí Přerov. „V jeho věku potřebuje hrát hodně, není dobré, aby seděl na tribuně. Momentálně se nám do sestavy nevešel, Přerov ho bude mít v první lajně, což pro něj bude přínosnější,“ uvedl Svoboda.
Asi nejzvučnější posilou je 29letý útočník Zachary Senyshyn, který má ve svém životopise i několik startů v NHL za Boston. Naposledy působil v Žilině, kde v uplynulé sezoně zapsal čtyři starty. Trenéři si ovšem po jeho příchodu na Hanou stěžovali, že americký forvard dorazil s mírnou nadváhou.
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„U cizinců je to vždy padesát na padesát. Hodně jsme ho sledovali a naznali jsme, že by nám mohl zapadnout do systému. Ale nepřijel úplně v top kondici. Nicméně pracuje na tom. Snažíme se ho dát do kupy, aby byl připravený na start extraligy,“ okomentoval Svoboda akvizici, která v přípravě vstřelila dvě branky.
„Ještě během angažmá v německém Schwenningeru se jevil velice dobře, snad na to naváže. Do Žiliny přišel ke konci sezony, o moc víc zápasů tam odehrát nemohl,“ navázal Fiala.
Jako v předchozích sezonách bude cílem jeho svěřenců dosáhnout na účast v předkole play off. „Ideálně tak, abychom začínali doma,“ přidal se Fiala. To by znamenalo zakončit základní část do osmého místa. „To nám teď všichni experti řeknou, že jsme se zbláznili,“ narážel trenér Fiala na fakt, že jako obvykle je Olomouc i před další sezonou jedním z hlavních adeptů na účast v baráži.
„Už to ani nevnímám. Experti nás do baráže pasují od roku 2014, co jsme do extraligy postoupili. Jenže až na první rok po postupu a předminulou sezonu jsme se baráži vždy vyhnuli, navíc s poměrně jasným bodovým náskokem,“ pokrčil Fiala rameny.
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Olomoučané, zdá se, naladili formu v pravý čas. Z přípravných zápasů mají bilanci tří výher a čtyř proher, v úterní generálce ale porazili Kometu na jejím ledě 3:1, předtím svalili i finalisty uplynulého ročníku z Třince. „Přišlo hodně nových hráčů, snažíme se jim vnutit náš systém. Na rovinu říkám, že to bude trvat. Ale kluci v přípravě podali dobré výkony. Kaňky jsou dvě prohry s Jihlavou. Stát se to může, ale ne dvakrát,“ ví Svoboda.
Hned na začátek sezony čeká kohouty ostrý start, už příští středu přivítají na domácím ledě pražskou Spartu, kandidáta na celkový titul. „Kdy jindy načapat silného soupeře než na začátek? První zápasy bývají ošidné. Myslíme si, že jsme sestavili konkurenceschopný tým. Máme dravý mládí, věřím, že budeme nepříjemný tým,“ cítí Svoboda.
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