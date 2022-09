Junák mezi kmety. Jak devatenáctiletý junior nahradil Krejčího

Kromě kmetů se však chce Mora opírat také o tři mladíky: Jakuba Navrátila (1999), Jana Bambulu (2000) a Matouše Menšíka (2003).

První dva jmenovaní si po konci minulé sezony vysloužili premiérovou pozvánku do národního týmu. Menšík, jenž zamířil v létě na Hanou z Jihlavy, je zase juniorský reprezentant. V minulém play off první ligy zářil. Dvanácti body v šestnácti zápasech play off dovedl Duklu až do baráže s Kladnem.

Leč tam tým z Vysočiny neuspěl, Menšík přesto extraligu hraje.

A rovnou jako centr první formace. Skóroval hned při svém druhém startu, když pomohl Hanákům k výhře 2:1 nad Mladou Boleslaví. „Nemá jednoduchou roli,“ uznal jeho kouč Boris Žabka. „To, že hraje, jasně dokazuje, že se nám líbí. Byli jsme s ním spokojení v přípravě i tréninku,“ dodal další z trenérů Jan Tomajko.

Menšík se po povedeném play off ocitnul v hledáčku více extraligových klubů. „Olomouc byla nejlepší volba, i díky tomu, že spolupracuje s Jihlavou. Tam mám stále smlouvu, ale jestli jsem tu na hostování, nebo střídavý start, sám nevím,“ pokrčil rameny.

Byrokracii neřeší a naplno si užívá extraligový hokej, kam ho dostala povedená příprava. „Zkoušku přeměnil v trvalý přestup,“ řekl generální manažer klubu Erik Fürst.

„Měsíc byl na mistrovství světa juniorů, přišel k nám později. Nevěděli jsme, jestli si to sedne, nebo ne. On sám tušil, že si to bude muset vybojovat. A zvládl to,“ dodal Tomajko.

Český hokejista Matouš Menšík (vpravo) stíhaný Adamem Stripaiem ze Slovenska.

Menšíka příliš netrápí ani fakt, že loni na jeho pozici nastupoval hvězdný David Krejčí. „Nějaké popichování jsem cítil, ale já jsem mladý, snažím se pracovat, jsem rád, že můžu hrát po boku Kuby Orsavy a Honzy Káni. Můžu se od kluků hodně učit, radí mi i na tréninku, za to jsem rád,“ váží si.

Souhra elitního útoku fungovala také ve třetím kole při vítězství 4:0 nad Spartou. Menšík sice nebodoval, ale jeho zkušení křídelníci zaznamenali po gólu a asistenci.

Nabídky angažmá řešil až po návratu z kanadského mistrovství, a byť prošvihl část přípravy, do elitní formace Hanáků se stejně dostal. „Trenéři mi dali důvěru. Zkusili mě tam hned v prvním přípravném zápase. Zachránili jsme juniorku, povedlo se mi play off v první lize, dostal jsem pozvánku na dvacítky, pak přišel zájem z extraligy. Bylo to hektické, ale jsem rád, že tu můžu hrát,“ popisoval.

Společně s Bambulou a Navrátilem může být stěžejní postavou týmu v sezoně. „Mladí hráči nejdřív musí mít konstantnější výkonnost, ne výkyvy. Většinou to je jak sinusoida,“ míní Tomajko. Dle něj na Bambulu s Navrátilem, čerstvé reprezentanty, Olomouc neobdržela žádné nabídky. „Mají na to, být klíčoví. Ale musí to dokázat na ledě a dokola to prokazovat,“ nabádá.

Zatímco oba loni měli střídavý start (Bambula v Havířově, Navrátil v Přerově), letos budou nastupovat pouze v Olomouci. Tedy alespoň zatím je taková dohoda. „Případné střídavé starty budeme řešit operativně. Chceme to mít širší. Loni jsme měli dost zranění, zároveň to zvyšuje konkurenci. Myslíme si, že by to mohlo být ku prospěchu,“ věří Tomajko.

Zatím s mladými puškami může být spokojen. I Navrátil se už dostal na střeleckou listinu. Plný počet bodů je krásný rozjezd do sezony, který po odchodu Krejčího čekal málokdo z olomouckých fanoušků.

„Za start do sezony jsme ohromně rádi,“ dodal Menšík. Doma už se mu leskne puk, kterým vstřelil svůj první extraligový gól.

V Olomouci věří, že další zářezy budou přibývat.