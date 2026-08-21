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Tipsport extraliga 2026/27

Olomouc prohrála s Jihlavou. Fiala: Někteří musí přesvědčit. Proč nehraje Spodniak?

Lukáš Jakubíček
  7:00

Matěj Machovský inkasuje gól v zápase s Třincem. | foto: MF DNES

Repríza baráže z předminulé sezony překvapivě dopadla lépe pro Jihlavu, hokejisté Olomouce na soupeře z Maxa ligy v přípravě na novou sezonu nestačili 1:3. „Hra nevypadala tak, jak měla. Prohrávat nechceme a už vůbec ne doma. Jihlava je sice prvoligové mužstvo, ale má velké ambice a hraje nepříjemný bruslivý hokej,“ kroutil hlavou trenér Mory Petr Fiala.

„Nešli jsme do brankového prostoru, a hlavně jsme tam nedostávali puky. V situacích, kdy jsme měli střílet, jsme ještě někoho hledali a vždycky to skončilo brejkem Jihlavy. Na nás je, abychom to do hráčů vtloukli, a na nich, aby to dělali,“ pokračoval kouč v hodnocení čtvrtečního přípravného duelu před blížícím se startem nového ročníku.

Volno tentokrát dostal kapitán Ondrušek. Ze zdravotních důvodů nenastoupili ani stěžejní útočníci Navrátil s Pláškem a nová posila Matúš Spodniak, jenž neodehrál ani jeden ze tří přípravných zápasů. „Navrátil měl žaludeční problémy. Plášek trénuje, ale tento týden nechodil na led. Není to nic dlouhodobého,“ popsal Fiala.

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„Matúš ještě není úplně fit. Na tréninku vypadá výborně, ale fyzioterapeut ho zatím brzdí. Přišel proto, aby dával góly, takže doufám, že až se tito hráči vrátí, tak se zlepšíme,“ pokračoval trenér.

Naproti tomu další zvučná posila Zachary Senyshyn nastoupil v novém angažmá už dvakrát. „Chceme od něj vidět víc. Ještě mu dáme čas, ale tlak na jeho výkon od nás bude postupně větší. Přijel k nám s troškou nadváhy, to je problém,“ prozradil 66letý kouč Mory.

Na Hanou v létě přišlo jedenáct posil a některé útočné formace už se začínají sehrávat. Například Daniel Herčík nastoupil do dvou zápasů po boku Davida Vitoucha a ofenzivní stálice Jakuba Orsavy, kteří se sehráli už na konci minulého ročníku. „Máme vytipované hráče, kteří by měli hrát spolu. Třeba Navrátil s Pláškem, ale člověk míní, zdraví mění. Někteří další kluci nás musí přesvědčit, aby tady zůstali,“ nastínil Fiala.

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Jihlava v zápase odskočila do dvoubrankového vedení ve druhé třetině po gólech Lhotáka a Plutnara. Ve třetí části náskok pojistil Pořízek. V závěru utkání už jen korigoval skóre svým prvním gólem za Olomouc Petr Gewiese.

„Z gólu devět vteřin před koncem na 1:3 nejde mít radost. Naštěstí je srpen a můžeme na tom pořád pracovat, ale stávat by se nám to nemělo,“ prohodil.

Ačkoli hraje Dukla o soutěž níž, působila na ledě mnohem více sehraně i nebezpečněji. „Znám to ze druhé strany, když prvoligový tým hraje proti extraligovému. Najednou hrají úplně bez tlaku a můžou jenom získat. I kluci, kteří nepřihrají na metr, najednou dávají tácky na 20 metrů. Čekal jsem těžké utkání, a to se potvrdilo,“ pokračoval 33letý obránce, který do Olomouce přišel z Mladé Boleslavi.

Jihlava na druhé straně zažívá povedenou přípravu. Po výhře s Táborem si vyšlápla kromě Olomouce i na České Budějovice a Mladou Boleslav. Nestačila pouze na Brno a Hradec. „Vždycky jsme chtěli hrát proti týmům z extraligy a jsme rádi, že se to letos povedlo. Není jednoduché se s týmy z extraligy domluvit na přípravném zápase. Musím říct, že letos nám v tom hodně pomohla nová aréna. Soupeři se do ní chtěli jet podívat,“ poznamenal asistent trenéra Dukly Karel Nekvasil.

„Kluci v zápasech vidí extraligové návyky a rychlost provedení. Dnes se nám dařilo domácí držet mimo nebezpečné zóny. Od druhé třetiny jsme byli lepší. Jsem rád, že bruslařsky jsme se všem týmům dokázali vyrovnat,“ pochvaloval si Nekvasil.

Jihlavu na přelomu srpna a září čeká dvojzápas s béčkem Pardubic a odvety proti Budějovicím a Olomouci. Mora ve čtvrtek nastoupí na ledě Vítkovic. Před startem extraligy stihne ještě další tři utkání včetně domácího duelu s Třincem. Kromě odvety s Jihlavou ji čeká ještě generálka proti brněnské Kometě. Nový ročník extraligy začíná 16. září, kdy Olomouc přivítá Spartu.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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