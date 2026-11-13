Olomouci opět k bodům pomohl brankář Cichoň. Zklidnil se a nabral zkušenosti

Úvod se Olomouci vůbec nepovedl. V prvních deseti minutách prohrála na střely na bránu 0:7. Jedna ze střel zapadla za brankáře Oldřicha Cichoně. Ten ale ve zbytku zápasu držel naděje svého týmu.
V minulé sezoně v roli dvojky naskočil 24letý brankář do 15 duelů, v nichž měl úspěšnost zákroků 89,6 %. Letos zatím obstojně nahrazuje Matěje Machovského, který se potýká se zdravotními problémy.
„Olda se poučil z minulé sezony, nabral hodně zkušeností. V bráně se trošku zklidnil a je vidět, že si věří,“ chválil olomoucký kouč Petr Svoboda.
Na podzim odchytal devět zápasů s úspěšností 92,3 procenta. Bilanci mu výrazně kazí domácí výprask s Třincem, kdy inkasoval šestkrát. V posledních šesti zápasech ale pomohl svému týmu k bodům pětkrát. „Čísla hovoří za vše, má výbornou úspěšnost. V každém zápase nám dá šanci bodovat. U nás je vždycky základní stavební kámen gólman,“ myslí si Svoboda.
Machovský se po čtyřech zápasech vrátil alespoň na střídačku. Cichoň však předvedl opět povedený výkon, přestože v závěru chytil jen jeden ze čtyř nájezdů. „Vždycky je škoda, když prohrajeme nájezdy. Soupeře jsem přečetl, ale byl jsem moc agresivní v postoji a přepadl dopředu, to mě mrzí,“ povídal po zápase.
„Nedá se říct, že jsem teď jednička. Machy se zranil a já jsem nějakým způsobem zachytal dobře, ale jednička je pořád Machy, zaskakuju za něj po dobu, co se bude dařit. Doufám, že budu ve stabilních výkonech pokračovat,“ líčil bývalý brankář Slavie.
Machovský letos prožívá svůj nejhorší vstup do sezony od příchodu na Hanou. Oproti předešlé základní části se zhoršil o necelá čtyři procenta. Nutno dodat, že ho v úvodu sezony příliš nepodpořili spoluhráči. Navíc jej už dvakrát vyřadilo zranění.
„Machy měl těžké zápasy. Některé góly vypadají špatně, ale až tak jednoduché to není. Je důležité si to rozebrat dopodrobna. Stačí, aby vám hráč zaclonil a někde vám to prolétne,“ popsal Cichoň.
Hanáci se po první třetině vzchopili a během minuty a 22 vteřin po brankách Kose a Herčíka otočili průběh zápasu. V následujících minutách předvedl fantastický zákrok Cichoň a Mora přežila oslabení tří proti pěti. Kladno ale po polovině hrací doby vyrovnalo.
Přestože se uzdravil Machovský, musí Mora opět počítat ztráty. V zápase chyběl Carl Berglund, duel s Kladnem nedohrál další Švéd Evan Stella. „U Evana je to zranění v dolní části těla a uvidíme, co nám řeknou doktoři,“ konstatoval Svoboda.
V neděli Mora nastoupí v klíčovém zápase na ledě předposledních Vítkovic, které mají momentálně na Olomouc náskok dvou bodů s jedním zápasem k dobru.