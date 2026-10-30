Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tipsport extraliga 2026/27

Freibergs znovu bodoval, Olomouc vyhrála. Fiala: Vyniká v defenzivě a charakterem

Lukáš Jakubíček
  22:28

Hráči Olomouce slaví gól nad Českými Budějovicemi. | foto: ČTK

Nejlepší výsledek v sezoně zaznamenali hokejisté Olomouce v 16. kole proti Českým Budějovicím. Svého soupeře i díky dvěma využitým přesilovkám porazili 4:0 a znepříjemnili návrat svému bývalému trenérovi. Střídačce Motoru od léta velí Róbert Petrovický, jenž na lavičce Hanáků strávil předchozí tři roky. Nejprve jako asistent, minulou sezonu jako hlavní kouč. První návrat do Olomouce si ale představoval jinak.

Už vstup do zápasu byl pro Olomouc snový. Po sedmi minutách se po pěkné kombinaci Navrátila a Matýse prosadil Martin Štohanzl a o necelé tři minuty později zvýšil na 2:0 Carl Berglund. Mora se v tu chvíli do dvoubrankového vedení dostala teprve podruhé v sezoně. Podařilo se jí to pouze při výhře nad Kladnem a v závěru duelu s Mladou Boleslaví.

„Některé zápasy jsme nehráli špatně, ale po prohře se to hodnotí míň pozitivně. Dnes jsme proměnili šance, to se potom hraje líp. Musíme pořád pracovat na tom, abychom dali tři čtyři góly v každém zápase,“ hodnotil utkání olomoucký kouč Petr Fiala.

Druhou třetinu ovlivnily vysoké tresty Jihočechů. Nejprve byl vyloučen na 2+2 minuty Ordoš a následně na pět minut a do konce utkání Štencel. První přesilovku využil svou premiérovou trefou v ročníku Ondřej Matýs a druhou potrestal ranou z první Jakub Orsava a kouči Petrovickému jeho návrat na Hanou zhořkl.

U čtvrtého gólu Olomouce si asistenci a svůj osmý bod v sezoně připsal lotyšský obránce Ralfs Freibergs. Jedna z letních posil je zatím třetím nejproduktivnějším hráčem týmu s bilancí 1+7.

Freibergs nastupuje v přesilovkách i oslabení a na ledě tráví v průměru 19 minut a pět vteřin. Po dalším zadákovi Gewiesem druhý nejvyšší počet v týmu. Jeho přednosti by měly být především v defenzivní činnosti. Kanadské body jsou ale vítaným bonusem. „V první řadě je výborný v defenzivě i svým charakterem. Všechno dělá naplno a nerad prohrává. V tréninku je taky výborný. Takového hráče bereme všema deseti,“ ocenil Freibergse Fiala.

„Je mi 35 a celý život takhle přistupuju k hokeji. Je pro mě důležité, že můžu dát týmu všechno. Neřeším, jestli hraju přesilovky. Už nemám osobní ambici, že bych potřeboval nějaké body. To je pro mě bonus. Na začátku kariéry jsem kanadské body řešil, chtěl jsem je mít každý zápas. Teď je pro mě důležitý týmový výkon a výhra. Nevím kolik let ještě mám před sebou,“ uvědomuje si Freibergs.

Olomouc poprvé v sezoně udržela čisté konto. Zásluhu na tom měl také brankář Oldřich Cichoň, který vychytal 19 střel soupeře. „Ve třetí třetině jsme byli obětaví. Z hráčů jsem cítil, že Oldovi chtěli pomoct k vychytané nule. O to víc byli důslední v bránění. Bylo to velice zdařilé utkání, musím nás pochválit,“ zářil po utkání Fiala.

Václav Nedorost z Českých Budějovic se snaží bránit olomouckého soupeře Jakuba Orsavu.

Jedinou kaňkou na pátečním podvečeru byl z pohledu Mory výsledek předposledních Vítkovic, které porazily Litvínov 3:2. Ale svými posledními výkony si hráči Olomouce ukázali, že sezona nemusí být po špatném úvodu ztracená. O prodloužení čtyřzápasové bodové série se Kohouti pokusí v neděli na ledě brněnské Komety. Potom se extraliga na 12 dní zastaví kvůli reprezentační přestávce.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

16. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

17. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 16 12 1 1 2 64:38 39
2. HC Dynamo PardubicePardubice 16 10 1 1 4 60:43 33
3. Rytíři KladnoKladno 16 7 3 2 4 48:43 29
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 16 8 0 2 6 43:44 26
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 16 7 2 0 7 38:31 25
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 2 1 6 40:38 23
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 16 4 5 1 6 38:37 23
8. HC Sparta PrahaSparta 16 6 1 2 7 42:40 22
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 15 6 0 4 5 40:40 22
10. HC Kometa BrnoKometa 15 4 3 3 5 40:41 21
11. HC Verva LitvínovLitvínov 16 6 1 1 8 36:42 21
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 4 2 1 9 35:53 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 15 4 1 2 8 37:49 16
14. HC OlomoucOlomouc 16 3 1 2 10 30:52 13
Zobrazit více
Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

Nejčtenější

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další

Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...

Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS ho překvapilo podobně jako značnou část hokejové veřejnosti. Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika šokovalo, že se Rusové mají vrátit...

Budějovice smetly Třinec. Kladno ukončilo s Pardubicemi rekordní sérii, vyhrály i Vary

Českobudějovický útočník Jan Ordoš vyváží puk od své branky před třineckým...

Hokejová extraliga uzavřela první čtvrtinu základní části. České Budějovice ve 13. kole ukončily (6:2) třineckou neporazitelnost na domácím ledě. Kladno vyzrálo na Pardubice, duel rozhodl v...

Kladno smetlo Spartu. Budějovice předčily Hradec, Pardubice prohrály potřetí v řadě

Hokejisté Kladna se radují z gólu během zápasu proti Spartě

Hokejová extraliga v úterý pokračovala 15. kolem. V pikantním duelu Kladno jasně porazilo Spartu 5:1 a posunulo se na třetí místo, České Budějovice předčily Hradec Králové 3:0. Pardubice neudržely...

Freibergs znovu bodoval, Olomouc vyhrála. Fiala: Vyniká v defenzivě a charakterem

Hráči Olomouce slaví gól nad Českými Budějovicemi.

Nejlepší výsledek v sezoně zaznamenali hokejisté Olomouce v 16. kole proti Českým Budějovicím. Svého soupeře i díky dvěma využitým přesilovkám porazili 4:0 a znepříjemnili návrat svému bývalému...

30. října 2026  22:28

Ranař Havelka v krvavé bitce mstil zraněného Kašeho: Na hvězdy nesahejte!

Potyčka v zápase Litvínova a Vítkovic.

Zraněný a pomstěný Ondřej Kaše. Hokejový Litvínov v pátečním zápase s Vítkovicemi přišel o svého lídra a domácí tvrďák Martin Havelka zmydlil hříšníka Rhetta Hollanda v ostré bitce. „Kdo sáhne na...

30. října 2026  22:13

Sparta vyhrála, Plzeň přetlačila Třinec. Pardubice ve Varech ukončily sérii porážek

Hokejisté Sparty se radují z gólu do sítě Mladé Boleslavi.

V 16. kole hokejové extraligy Sparta zvítězila v Mladé Boleslavi 4:1, Plzeň otočila zápas proti lídrům soutěže z Třince z 0:2 na 4:2. Pardubice na ledě Karlových Varů ukončily sérii tří porážek v...

30. října 2026  17:15,  aktualizováno  21:36

Už toho bylo dost! Sága kolem trucujícího Larkina pokračuje, Detroit ho suspendoval

Dylan Larkin v dresu Detroitu.

Celá situace se táhne už příliš dlouho, ani jedna ze stran z ní radost mít nemůže. Sága kolem Dylana Larkina, jenž si chce v Detroitu vynutit v rámci NHL výměnu jinam, se nyní zřejmě přiblížila...

30. října 2026  18:05

Šťastný o ruských hokejistech: Start bez vlajky a hymny je maximální kompromis

Premium
Ministr pro sport, prevenci a zdraví z Motoristy sobě Boris Šťastný přichází na...

Mezinárodní sportovní arbitráž v pátek rozhodla o zrušení zákazu ruských a běloruských sportovců zúčastnit se soutěží IIHF. Objevit by se tak pod svou vlajkou mohli již na lednovém mistrovství světa...

30. října 2026

Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS ho překvapilo podobně jako značnou část hokejové veřejnosti. Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika šokovalo, že se Rusové mají vrátit...

30. října 2026  16:54

Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další

Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...

30. října 2026  11:54,  aktualizováno  16:39

České hokejistky se pod koučem Idalským konečně chytly, přehrály Finsko

Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Kristýna...

České hokejistky zvítězily na Euro Hockey Tour ve švédském Södertälje nad Finskem 4:1 a ve druhém utkání získaly první body. O druhé výhře v osmém utkání pod novým koučem Brianem Idalským rozhodly v...

30. října 2026  16:26

Sparta skřípe, farma Litoměřice i přes kalamitu září: A to nás pasovali na sestup

Hokejisté Litoměřic slaví gól proti Chomutovu.

Mateřské Spartě to zatím v extralize neladí, její litoměřická farma v první hokejové lize září. A to ji kosí zranění a nemoci, odkládá si zápasy a experti ji prý pasovali až na sestup.

30. října 2026  15:43

Prolomil Dobeš smolný začátek sezony? Ještě pomůže ke spoustě výher, věří kouč

Jakub Dobeš v utkání s Dallasem.

V minulé sezoně byl jedničkou, kterou si v Montrealu pochvalovali. Vstup do probíhajícího ročníku NHL se však Jakubu Dobešovi příliš nepovedl a Canadiens začali sázet více na Jacoba Fowlera. Ve...

30. října 2026  15:36

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Hašek: Politici, okamžitě jednejte. Rusům projdou zločiny kvůli vašemu alibismu

Premium
Dominik Hašek

Je nejhlasitějším bojovníkem za světový hokej bez Rusů. Odpůrce „alibistického chování“ politiků a sportovních zástupců během ruské invaze na Ukrajinu. Dominik Hašek v pátek bezprostředně reagoval na...

30. října 2026  14:40

Konečně zvítězil zdravý rozum, prospěje to celému hokeji, píšou Rusové o návratu

Ruští hokejisté oslavují Burdasovův gól proti Česku na mistrovství světa.

Na takový verdikt čekali dlouho. A nelze se tak příliš divit, že po rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS), která Rusko vrací do mezinárodních soutěží, zavládly v tamním hokeji nadšené...

30. října 2026  12:18,  aktualizováno  13:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.