Už vstup do zápasu byl pro Olomouc snový. Po sedmi minutách se po pěkné kombinaci Navrátila a Matýse prosadil Martin Štohanzl a o necelé tři minuty později zvýšil na 2:0 Carl Berglund. Mora se v tu chvíli do dvoubrankového vedení dostala teprve podruhé v sezoně. Podařilo se jí to pouze při výhře nad Kladnem a v závěru duelu s Mladou Boleslaví.
„Některé zápasy jsme nehráli špatně, ale po prohře se to hodnotí míň pozitivně. Dnes jsme proměnili šance, to se potom hraje líp. Musíme pořád pracovat na tom, abychom dali tři čtyři góly v každém zápase,“ hodnotil utkání olomoucký kouč Petr Fiala.
Druhou třetinu ovlivnily vysoké tresty Jihočechů. Nejprve byl vyloučen na 2+2 minuty Ordoš a následně na pět minut a do konce utkání Štencel. První přesilovku využil svou premiérovou trefou v ročníku Ondřej Matýs a druhou potrestal ranou z první Jakub Orsava a kouči Petrovickému jeho návrat na Hanou zhořkl.
U čtvrtého gólu Olomouce si asistenci a svůj osmý bod v sezoně připsal lotyšský obránce Ralfs Freibergs. Jedna z letních posil je zatím třetím nejproduktivnějším hráčem týmu s bilancí 1+7.
Freibergs nastupuje v přesilovkách i oslabení a na ledě tráví v průměru 19 minut a pět vteřin. Po dalším zadákovi Gewiesem druhý nejvyšší počet v týmu. Jeho přednosti by měly být především v defenzivní činnosti. Kanadské body jsou ale vítaným bonusem. „V první řadě je výborný v defenzivě i svým charakterem. Všechno dělá naplno a nerad prohrává. V tréninku je taky výborný. Takového hráče bereme všema deseti,“ ocenil Freibergse Fiala.
„Je mi 35 a celý život takhle přistupuju k hokeji. Je pro mě důležité, že můžu dát týmu všechno. Neřeším, jestli hraju přesilovky. Už nemám osobní ambici, že bych potřeboval nějaké body. To je pro mě bonus. Na začátku kariéry jsem kanadské body řešil, chtěl jsem je mít každý zápas. Teď je pro mě důležitý týmový výkon a výhra. Nevím kolik let ještě mám před sebou,“ uvědomuje si Freibergs.
Olomouc poprvé v sezoně udržela čisté konto. Zásluhu na tom měl také brankář Oldřich Cichoň, který vychytal 19 střel soupeře. „Ve třetí třetině jsme byli obětaví. Z hráčů jsem cítil, že Oldovi chtěli pomoct k vychytané nule. O to víc byli důslední v bránění. Bylo to velice zdařilé utkání, musím nás pochválit,“ zářil po utkání Fiala.
Jedinou kaňkou na pátečním podvečeru byl z pohledu Mory výsledek předposledních Vítkovic, které porazily Litvínov 3:2. Ale svými posledními výkony si hráči Olomouce ukázali, že sezona nemusí být po špatném úvodu ztracená. O prodloužení čtyřzápasové bodové série se Kohouti pokusí v neděli na ledě brněnské Komety. Potom se extraliga na 12 dní zastaví kvůli reprezentační přestávce.