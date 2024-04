Okuliar po dvou sezonách v Hradci Králové míří do NHL, bude hrát za Floridu

„Splnil se mu sen, se kterým vlastně do Hradce přišel. Jsem rád, že i my jsme mu mohli být nápomocni při jeho cestě do NHL. Oliver zanechal v našem klubu nesmazatelnou stopu a já osobně mu přeji, aby mu jeho nové angažmá vyšlo, vyhýbala se mu zranění a aby se v NHL prosadil,“ uvedl na klubovém webu generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček.

Okuliar byl s 45 body za 24 gólů a 21 asistencí jedenáctým nejproduktivnějším hráčem základní části extraligy a čtvrtým nejlepším střelcem. Vloni hrál s Mountfieldem finále a nyní českou nejvyšší soutěž opouští s konečnou bilancí 117 startů včetně play off a 88 bodů (40+48). V současnosti bojuje o místo v národním týmu pro mistrovství světa.

Bývalý hráč Liptovského Mikuláše, Trenčína a finské SaiPy Lappeenranta už v zámoří působil v juniorských soutěžích QMJHL a WHL. „Oliver je dynamický útočník a během profesionální kariéry v Evropě udělal ve své ofenzivní hře významný pokrok. Těšíme se, že se bude dál zlepšovat po návratu do Severní Ameriky,“ řekl na webu Panthers generální manažer floridského klubu Bill Zito.