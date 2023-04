Kouzla zbavený střelec: Jim se góly lepí na hokejky, my se strašně nadřeme

Jak přijímáte porážku v zápase, ve kterém jste vyrovnali dvoubrankový náskok soupeře, ale přesto to nestačilo?

Že takový je hokej. Bylo fajn, že jsme vyrovnali, ale pak jsme udělali chybičku a oni dali třetí gól. Měli asi i trochu víc štěstí než my a když se na ně dívám, tak takové gól dávají. V play off jim štěstěna přeje, pravdou ale je, že ta přeje připraveným. Na druhé straně si myslím, že my jsme podali dobrý výkon.

Vašemu útoku se dařilo, dali jste gól, měli další šance, několik střeleckých pokusů...

Jenomže my jsme prohráli, takže nejsem spokojený.

Jak těžké je Ondřeje Kacetla prostřelit, i když vám se to na rozdíl od jiných soupeřů alespoň dvakrát povedlo?

Opravdu složité. I tak jsme ale měli dát gólů víc, šancí jsme na to měli dost.

Třinec je v posledních sezonách dominantní, na ledě silný, jak to vnímáte po prvním finále?

Že jak to stále vyhrávají, tak i proto, že se jim góly lepí na hokejky. V zápase měli možná jen šest osm šancí a dali tři góly, zatímco my se na ně strašně nadřeme.

Co se dá změnit, aby to už zítra bylo lepší? Co je teď ještě možné?

Už toho asi nic nezměníme, je to play off. Připravíme se, jak to půjde nejlépe, a uvidíme.

Kolik sil ještě máte po hlavně s ohledem na náročné semifinále, které skončilo pouze před dvěma dny?

Jsme dobře natrénování, máme jich dost.