Chybičky pomalu začínáme odstraňovat, těší karlovarského zadáka Kotvana

Letní posila do obrany, která nemá vyčnívat jen robustní postavou. Kotvan už má v české extralize odehrány skoro tři stovky zápasů. V nich velmi slušnou bilanci více jak sta bodů.

Po odchodu Emingera se Stříteským by se měl začlenit mezi důležité články přesilových her, být výraznou postavou zadních řad. „Budu se snažit odvést pro tým maximum,“ slibuje. V úterý parádní přihrávkou vyzval Fleka k otevření střeleckého účtu v novém ročníku.



Proti Litvínovu jste cítili, že soupeř má tréninkové manko?

Nepřišlo mi, naopak v první třetině na nás docela vlétli a byli hodně nepříjemní. Docela jsem koukal, že jsou nabruslení. Postupně asi trochu odpadli, tam se výpadek možná projevil.

Po druhé výhře v přípravě spokojenost?

Je cítit, že je tu pár nových hráčů a že se potřebujeme více sehrát a seznámit s herním systémem. Vypadá to ale, že se nám to pomalu daří. Proti Litvínovu jsme nedostali gól, což je velké plus.

Herní projev se zlepšuje?

K ideálu je pořád strašně daleko. Určitě budeme hrát stejně jako Vary předešlé roky. Máme rychlé útočníky a chceme hrát jednoduchý hokej dopředu. Samozřejmě dobře z defenzívy.

Čisté konto potěší?

Určitě výborný výkon gólmana, klobouk dolů. Je vidět, že chybičky pomalu začínáme odstraňovat. Nejde chtít všechno během dne, myslím, že jdeme správným směrem. Zvykáme si na požadovaný styl a naše hra jde pomalu nahoru. Začíná nám fungovat.

Vám osobně hra sedí?

Hokej je má profese. Kam přijdu, tam si musím na herní systém zvyknout. Ze začátku jsem se s tím trochu pral, ale je to o hlavě, dostat do ní požadované návyky.

S vaší postavou vám bruslivý hokej nevadí?

Zaprvé ještě budu muset trochu zhubnout. (úsměv) Zadruhé tady v Karlových Varech jsou útočníci strašně rychlí nejen dopředu, ale i dozadu. Dokážeme si hodně pomoct.

Je pro obránce o to těžší útočníkům včas dávat kotouče?

Je pravda, že někdy jsou ohromně rychlí. Na stranu druhou je výhoda, že jim puk nemusíte dát přesně na hůl. Stačí nahodit do prostoru nebo puk nastřelit a oni si ho dojedou. V tom je obrovská výhoda.

Rychlý a bruslivý hokej vás do Karlových Varů taky zlákal?

Samozřejmě jsem věděl, že Karlovy Vary jsou hodně ofenzivní tým. Hrají opravdu hodně útočně. Během sezony jsem četl, jak je všichni chválí. Trochu jsem se na to opravdu těšil. Vidíme, že teď za tři přípravné jsme dali hodně gólů a potvrzuje se, že chceme hrát útočně.

Body se čekají i od vás.

Uvidíme, jaká bude forma. (úsměv) Budu dělat samozřejmě maximum, abych týmu pomohl.

Cítíte tlak v přípravě na výsledky a postup v turnaji dál?

Ne, vůbec. Pod nějaký tlak se nedostáváme. Bereme přípravné zápasy tak, abychom se připravili na extraligovou sezonu a výsledkům velký důraz nedáváme.