Stačí vyměnit brusle. Cichoň vychytal Pardubice dvakrát ve dvou ligách

Nebyl jste v pozici dvojky překvapený, že na vás trenéři před zápasem ukázali?
Ani ne. Vlastně jsem to čekal. Je to silný soupeř a když to řeknu blbě, výhra proti nim je něco navíc.
Jaký byl celkově první vítězný zážitek s Plecharenou?
Výborný. Děkovačka byla skvělá. Jsem hrozně rád, že to takto vyšlo.
Pardubice hrozily mnohokrát. Kelemen jel z trestné sám. Který moment byl za vás nejsložitější?
Nedokážu to asi specifikovat. Šlo na mě hodně lehkých střel, obzvlášť v první třetině. Dostal jsem se do zápasu a pak se gólman vždycky cítí líp. Jak jsem se rozchytal, tak mi ty situace nepřišly těžké.
Pardubice jsou týmem plných hvězd. Řeší to brankář před zápasem?
Měl jsem to v hlavě. Mají extrémně kvalitní mančaft. Ale díky tomu jsem se na zápas těšil, dostalo mě to možná ještě více do něj.
Proti Sedlákově brance se už nic dělat nedalo?
Udělal to dobře. Já myslel, že zkusí puk potáhnout za mě, tak jsem se ještě více roztáhl a on mi to hodil mezi nohy. Příště zůstanu zavřený.
Jaká je pozice dvojky za Machovským?
Věděl jsem, že to takto bude už předem, byť pro každého brankáře je nechytání těžké. Jsem na to ale připravený a snažím se využít každé šance, kterou dostanu.
Jak s vámi v tomto směru pracují trenéři brankářů?
Makám na každém tréninku, chodím chytat také první ligu za Přerov. Držel jsem se takto v tempu. Tento týden jsem chytal proti Pardubicím dvakrát. Proti rezervě jsme ve středu vyhráli s Přerovem. Pár kluků z toho zápasu hrálo i dnes. Jsem rád, že mám i toto vytížení.
Jak těžké bylo udržet dobré rozpoložení při nepříliš dobrém vstupu do první ligy v dresu Přerova?
Měl jsem problém s bruslemi. I když jsem se cítil jinak dobře, špatně se mi bruslilo. Hledal jsem problém, ale jakmile jsem ho objevil, bylo to dobré. Když se gólmanovi blbě bruslí, je to průšvih.
Co se s bruslemi stalo?
Zkoušel jsem nové a nesedly mi. Minulý rok jsem měnil značku, to mi také nesedlo, tak jsem se vracel ke starým.
Takový výkon jistě může přinést větší minutáž.
Machy je jednička, pokračovat to zřejmě bude pořád stejně.
Jak vám je, když jste po letech v první lize pevnou součástí extraligovém týmu?
Jsem hrozně rád, že tu můžu být. Tak dobře jsem se v žádném týmu necítil. A jde to od kabiny přes trenéry až k vedení. Je to tu fakt super.